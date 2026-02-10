Olimpiyatlarda "kalitesiz madalya" mı kullanılıyor?

9 Şubat günü düzenlenen basın toplantısında, Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyatları sorumlularından Andrea Francisi, yetkililerin "durumun tamamen farkında" olduklarını ve madalyalarla ilgili tam olarak neyin yanlış olduğunu araştırdıklarını söyledi.

Madalyaların dayanıklılık problemi yeni bir sorun değil. Buz patencisi Danny O’Shea, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan takım arkadaşı Evan Bates tarafından uyarıldığını, Bates'in ödüllerin kırılgan olduğunu söylediğini belirtti.

2024 Paris Olimpiyatları'nda da madalya kazanan sporcular benzer sorunlar yaşamıştı. Ocak 2025'te, oyunlardan yaklaşık altı ay sonra, 100'den fazla madalya sahibi, madalyalarının "bozulmaya" başladığını belirterek, madalya üretim şirketi Monnaie de Paris'e madalyalarının değiştirilmesi için başvurduklarını söyledi.

Madalyaları üreten firmanın hasarlı madalyaları değiştirmeye başladığı belirtildi. Bazı sporcular madalyaların birkaç hafta içerisinde “hurda” gibi göründüğünden şikayet etmişti.