Olimpiyatlarda yuhalama sesine ABD'den sansür

2026 Kış Olimpiyatları'nın açılış törenine katılan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve eşi Usha, San Siro Stadyumu'nda protesto edildi. Tribünlerden yuhalama ve ıslık sesleri yükseldi. Yuhalamaları bütün dünya televizyonları aktarırken ABD'li yayıncı NBC Vance'in yuhalanmasını yayına yansıtmadı.

Açılış töreni sırasında ABD bayrağını taşıyan sürat patencisi Erin Jackson alana giriş yaptığında tribünlerden alkış sesleri yükseldi. Ancak kameralar protokol tribününe ve JD Vance'e döndüğünde alkışlar yerini yuhalamalara bıraktı.

Olayın en dikkat çekici boyutu ise yayıncı kuruluşlar arasındaki fark oldu. Stadyumdaki yuhalamaları ve ıslıklar tüm televizyonlarca izleyicilerine aktarılırken ABD’li yayıncı NBC, Vance göründüğünde bu sesleri yayına yansıtmadı. NBC yorumcuları sadece "JD Vance" demekle yetindi.

ABD’li serbest stil kayakçı Hunter Hess de basına konuştu. Hess, "Üzerimde bayrak taşıyor olmam, ABD’de olup biten her şeyi onayladığım veya temsil ettiğim anlamına gelmiyor," ifadelerini kullandı.