Olimpiyatlarda yuhalama sesine ABD'den sansür
08.02.2026 12:29
NTV - Haber Merkezi
2026 Kış Olimpiyatları açılış törenine katılan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve eşi tribünlerce yuhalandı. Yuhalama canlı yayında gerçekleşirken ABD'li yayıncı yuhalama seslerini yayına almadı.
YUHALAMALAR HER YAYINA ALINDI, ABD HARİÇ
2026 Kış Olimpiyatları'nın açılış törenine katılan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve eşi Usha, San Siro Stadyumu'nda protesto edildi. Tribünlerden yuhalama ve ıslık sesleri yükseldi. Yuhalamaları bütün dünya televizyonları aktarırken ABD'li yayıncı NBC Vance'in yuhalanmasını yayına yansıtmadı.
Açılış töreni sırasında ABD bayrağını taşıyan sürat patencisi Erin Jackson alana giriş yaptığında tribünlerden alkış sesleri yükseldi. Ancak kameralar protokol tribününe ve JD Vance'e döndüğünde alkışlar yerini yuhalamalara bıraktı.
Olayın en dikkat çekici boyutu ise yayıncı kuruluşlar arasındaki fark oldu. Stadyumdaki yuhalamaları ve ıslıklar tüm televizyonlarca izleyicilerine aktarılırken ABD’li yayıncı NBC, Vance göründüğünde bu sesleri yayına yansıtmadı. NBC yorumcuları sadece "JD Vance" demekle yetindi.
ABD’li serbest stil kayakçı Hunter Hess de basına konuştu. Hess, "Üzerimde bayrak taşıyor olmam, ABD’de olup biten her şeyi onayladığım veya temsil ettiğim anlamına gelmiyor," ifadelerini kullandı.
SANSÜR TARTIŞMASI İLK DEĞİL
Tartışmalar sürerken Beyaz Saray, Vance’in stadyumda alkışladığı anları içeren bir video paylaştı. Bu videoda hiçbir yuhalama sesi duyulmazken, sosyal medyada dolaşıma giren amatör kamera görüntüleri ve diğer uluslararası yayınlarda stadyumdaki reaksiyon ve yuhalamalar duyulabiliyor.
Bu sansür tartışması ABD için ilk değil. Geçtiğimiz Eylül ayındaki ABD Açık (US Open) tenis turnuvasında organizatörler, ABD Başkanı Donald Trump’ın katıldığı final maçında izleyicilerin olası olumsuz tepkilerinin ekrana yansıtılmaması konusunda yayıncı kuruluşlara ricada bulunmuştu.
İSRAİL VE ICE DA PROTESTO EDİLDİ
Açılış töreninde yuhalananlar sadece JD Vance ile sınırlı kalmadı. İsrail’i temsil eden dört sporcu stadyuma girdiğinde de tribünlerden hem alkış hem de protesto sesleri yükseldi.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Sözcüsü Mark Adams, yaşananlara dair konuştu. Adams, "Sporcuların hükümetlerinin eylemleri nedeniyle cezalandırılmasını doğru bulmuyoruz," dedi.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile de görüşen Adams, yapılan görüşmelerin "harika bir uyum" içinde geçtiğini söyledi.
Olimpiyatlara ev sahipliği yapan Milano'da sokaklarda da tansiyon yüksekti. Yüzlerce kişi, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerinin Olimpiyatlar’da güvenlik birimi olarak yer almasını protesto etti. ABD Dışişleri Bakanlığı, bu birimin Amerika’daki tartışmalı göçmen operasyonlarından bağımsız olduğunu açıklasa da tepkiler dinmedi.