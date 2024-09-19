Ölülerin küllerini çorbaya katıp içiyorlar! Akıllara durgunluk veren 7 gelenek

Dünyada birçok farklı kültür ve bu kültürlere bağlı olarak değişen yüzlerce gelenek bulunuyor. Gelenek ve görenekler; bir toplumda, çok eskilerden kalarak kuşaktan kuşağa iletilen ve bireyler üzerinde yaptırım gücü olan alışkanlıklar olarak özetlenebilir. Ancak bazı toplumların gelenekleri, akıl sınırlarını oldukça zorlayabiliyor.

Ölülerin küllerini çorbaya katıp içiyorlar! Akıllara durgunluk veren 7 gelenek - 1

Mermi karınca eldiveni - Brezilya

Brezilya'daki Amazon yağmur ormanlarında yaşayan Satere-Mawe kabilesinde oldukça acılı bir gelenek sürdürülüyor. Erkek çocuklarının yetişkinliğe geçiş töreni olan bu ritüel sırasında gençler, ormanın derinliklerine yanlarında birkaç kişi refakatinde götürülüp elleri karınca dolu bir eldivene sokuluyor.

Dünyadaki en tehlikeli karınca türü olan mermi karıncaların ısırığı, oldukça tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor ancak bu ritüeli gerçekleştirmeyenler, yetişkin bir erkek olarak kabul edilmiyor. 

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Ölülerin küllerini çorbaya katıp içiyorlar! Akıllara durgunluk veren 7 gelenek - 2

Ölüm ayini - Brezilya / Venezuela

Venezuela ve Brezilya sınırları içinde yaşayan Yanomami kabilesi, önce ölülerini yakıyor, daha sonra bu ölülere ait külleri yöresel bir çorbaya serpiştiriyor. Yanomamiler, bu çorbayı içtiklerinde ölülerinin ruhunun, kendi bedenlerine geçtiğine inanıyor. Üstelik bu çorba, ölen kişinin en sevdiği kişiler tarafından içilmek zorunda.

Ölülerin küllerini çorbaya katıp içiyorlar! Akıllara durgunluk veren 7 gelenek - 3

Banyo yasağı - Endonezya

Endonezya'da bulunan Tidong topluluğunda evlenmek üzere olan çiftler, kalın bir perdeyle ayrılacak şekilde yan yana oturtuluyor. Tören sırasında damat güzel aşk şarkıları söylemediği sürece gelinin yüzünü göremiyor. Güzel aşk şarkılarının söylenmesinin ardından perde açılıyor ve ritüelin son parçası olarak evli çiftin, üç gün boyunca duş alması yasaklanıyor.

Ölülerin küllerini çorbaya katıp içiyorlar! Akıllara durgunluk veren 7 gelenek - 4

Ölülerle dans - Madagaskar

Afrika'nın güneyinde bulunan Madagaskar'da; insanlar, ölen aile büyüklerin cenazelerini mezardan çıkarıp yeni elbiseler giydirerek dans ediyorlar. Bu korkunç gelenek, her yedi yılda bir tekrarlanıyor.

Ölülerin küllerini çorbaya katıp içiyorlar! Akıllara durgunluk veren 7 gelenek - 5

Parmak kesme - Papua Yeni Gine

Baliem Vadisi'nde yaşayan Dani kabilesi üyeleri, ölen yakınlarının cenaze törenleri esnasında yaşadıkları acının bir ifadesi olarak parmaklarını kesiyorlar. Bu aynı zamanda ölen yakınlarına duydukları sevgiyi de gösteriyor.

Ölülerin küllerini çorbaya katıp içiyorlar! Akıllara durgunluk veren 7 gelenek - 6

Bebek fırlatma - Hindistan

Hindistan'da Aralık ayının ilk haftası gerçekleştirilen törende bebekler, ebeveynleri tarafından kutsal tapınağın tepesinden aşağıya fırlatılıyorlar. Bereket ve refah getireceğine inanılan bu ritüel sırasında, sıkı güvenlik önlemleri alındığı söylense de, Karnataka eyaletindeki 500 yıllık gelenek, sık sık tartışmaların odağında yer alıyor.

Ölülerin küllerini çorbaya katıp içiyorlar! Akıllara durgunluk veren 7 gelenek - 7

La Tomatina - İspanya

Valencia kentine yakın Bunol kasabasında her yıl düzenlenen La Tomatina festivaline yerel halkın yanı sıra binlerce turist de katılıyor. 

1945 yılında çıkan bir isyanda köylüler polise karşı domatesleri silah olarak fırlatmaya başlayınca, ilerleyen yıllarda bu isyan bir geleneğe dönüşüyor. La Tomatina her Ağustos ayının son çarşamba günü gerçekleştiriliyor.

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