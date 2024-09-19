Ölülerin küllerini çorbaya katıp içiyorlar! Akıllara durgunluk veren 7 gelenek
Dünyada birçok farklı kültür ve bu kültürlere bağlı olarak değişen yüzlerce gelenek bulunuyor. Gelenek ve görenekler; bir toplumda, çok eskilerden kalarak kuşaktan kuşağa iletilen ve bireyler üzerinde yaptırım gücü olan alışkanlıklar olarak özetlenebilir. Ancak bazı toplumların gelenekleri, akıl sınırlarını oldukça zorlayabiliyor.
Mermi karınca eldiveni - Brezilya
Brezilya'daki Amazon yağmur ormanlarında yaşayan Satere-Mawe kabilesinde oldukça acılı bir gelenek sürdürülüyor. Erkek çocuklarının yetişkinliğe geçiş töreni olan bu ritüel sırasında gençler, ormanın derinliklerine yanlarında birkaç kişi refakatinde götürülüp elleri karınca dolu bir eldivene sokuluyor.
Dünyadaki en tehlikeli karınca türü olan mermi karıncaların ısırığı, oldukça tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor ancak bu ritüeli gerçekleştirmeyenler, yetişkin bir erkek olarak kabul edilmiyor.