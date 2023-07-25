Ölüm Adası tatilcilerin yeni gözdesi oldu: Toprağının yüzde 50'si insan küllerinden
“Ölüm Adası” olarak adlandırılan 18 dönümlük arazide yer alan terk edilmiş bir psikiyatri hastanesi, “karanlık turizm” merkezi olarak hayata yeniden döndü. İtalya'da Venedik Lagünü'nde Venedik ve Lido kentleri arasında yer alan Poveglia, bir zamanlar karantina istasyonu ve 160 binden fazla Kara Veba kurbanı için toplu mezarlıktı. İnsanlar, Kara Ölüm'ün en ufak belirtilerini bile gösterdiklerinde tekmelenerek ve çığlık atarak adaya sürükleniyor ve devasa odun yığınlarının içinde canlı canlı yakılıyorlardı. Adanın toprağının ise yaklaşık yüzde 50'sinin insan küllerinden oluştuğuna inanılıyor.
1986'da terk edilmiş olmasına rağmen Poveglia, insanların soykırım, savaş, doğal afetler ve diğer felaketler gibi tarihsel olarak ölüm ve trajediyle ilişkilendirilen yerleri ziyaret ettiği bir trend olan “karanlık turizm” için bir sıcak nokta olarak yeni bir hayat buldu.