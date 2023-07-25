Ölüm Adası tatilcilerin yeni gözdesi oldu: Toprağının yüzde 50'si insan küllerinden

1986'da terk edilmiş olmasına rağmen Poveglia, insanların soykırım, savaş, doğal afetler ve diğer felaketler gibi tarihsel olarak ölüm ve trajediyle ilişkilendirilen yerleri ziyaret ettiği bir trend olan “karanlık turizm” için bir sıcak nokta olarak yeni bir hayat buldu.