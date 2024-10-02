Ölümcül bir nedeni varmış! Pilotların sakal bırakmasına neden izin verilmiyor?

Havayolu şirketlerinin pilotları için sakal kuralları, güvenlik ve operasyonel verimlilik açısından büyük bir öneme sahip.

Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından doğrudan sakalların yasaklandığını belirten bir kural olmamakla birlikte, birçok havayolu şirketi pilotların sakal bırakmamasını veya sadece belirli türde sakallara izin vermesini gerektiren politikalar geliştirmiştir. Bu durumun arkasında yatan ana neden, ise estetik kaygının dışında ölümcül sonlardan kaçınmak.