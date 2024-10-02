Ölümcül bir nedeni varmış! Pilotların sakal bırakmasına neden izin verilmiyor?
Amerikan Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) yaptığı araştırmalara dayanarak, birçok havayolu şirketi sakal bırakılmasını sınırlamakta veya tamamen yasaklamaktadır. Pilotlar için uygulanan sakal kuralının ardındaki sebep ise estetik kaygının dışında ciddi bir güvenlik gerekçesine dayanmaktadır. İşte pilotların sakal bırakmama nedeni.
Havayolu şirketlerinin pilotları için sakal kuralları, güvenlik ve operasyonel verimlilik açısından büyük bir öneme sahip.
Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından doğrudan sakalların yasaklandığını belirten bir kural olmamakla birlikte, birçok havayolu şirketi pilotların sakal bırakmamasını veya sadece belirli türde sakallara izin vermesini gerektiren politikalar geliştirmiştir. Bu durumun arkasında yatan ana neden, ise estetik kaygının dışında ölümcül sonlardan kaçınmak.