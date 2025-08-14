Ölümcül virüs yayılmaya devam ediyor: Yetkililer uyardı, belirtileri griple karıştırılıyor

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'nın (UKHSA) son raporuna göre, Ocak-Haziran 2025 tarihleri arasında Brezilya’dan dönen üç kişide Oropouche virüsü tespit edildi. Virüs, nadir görülmesine rağmen Güney ve Orta Amerika ile Karayipler’in bazı bölgelerinde yayılmaya devam ediyor. En büyük salgın ise Brezilya'da kaydedildi.