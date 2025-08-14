Ölümcül virüs yayılmaya devam ediyor: Yetkililer uyardı, belirtileri griple karıştırılıyor

İngiltere'de ilk kez teşhiş edilen Oropouche virüsü (OROV) vakalarının ardından yurt dışına seyahat eden vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuldu.

Ölümcül virüs yayılmaya devam ediyor: Yetkililer uyardı, belirtileri griple karıştırılıyor - 1

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'nın (UKHSA) son raporuna göre, Ocak-Haziran 2025 tarihleri arasında Brezilya’dan dönen üç kişide Oropouche virüsü tespit edildi. Virüs, nadir görülmesine rağmen Güney ve Orta Amerika ile Karayipler’in bazı bölgelerinde yayılmaya devam ediyor. En büyük salgın ise Brezilya'da kaydedildi.

DÜNYA HABERLERİ

Ölümcül virüs yayılmaya devam ediyor: Yetkililer uyardı, belirtileri griple karıştırılıyor - 2

Oropouche virüsü; yüksek ateş, üşüme, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları gibi grip benzeri belirtilere neden oluyor. Bu durum, tanı konulmasını zorlaştırıyor.

Ölümcül virüs yayılmaya devam ediyor: Yetkililer uyardı, belirtileri griple karıştırılıyor - 3

Dr. Philip Veal, özellikle riskli bölgelere seyahat edenlerin gerekli önlemleri alması gerektiğini vurguladı. Dr. Veal, “Eğer bu tür bölgelere seyahat ettikten sonra ateş, baş ağrısı ya da kas ağrıları gibi belirtiler ortaya çıkarsa, vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı” dedi.

Ölümcül virüs yayılmaya devam ediyor: Yetkililer uyardı, belirtileri griple karıştırılıyor - 4

OROPOUCHE VİRÜSÜNÜN BELİRTİLERİ

  • Ateş veya üşüme
  • Şiddetli baş ağrısı
  • Kas veya eklem ağrısı
  • Mide bulantısı veya kusma
  • Döküntü
  • İshal

Bilim insanları, virüsün hamileler için daha büyük bir endişe yarattığının da altını çizdi.

virüsün hamilelik dönemindeki etkilerine dair artan endişeler nedeniyle daha dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

