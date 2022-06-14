Ölümden dönen Daisy, yeni bir rekor kırdı: Midesinden 20 tane bozuk para çıktı

İngiltere’nin Derby kentinde yaşayan Daisy adındaki 12 haftalık bir köpek yavrusunun midesinden, toplamı 2,38 sterlin (yaklaşık 50 lira) olan 20 tane bozuk para çıktı. Veterinerleri hayvanın para yutma konusunda yeni bir rekora imza attığını açıkladı.

Haberler - ntv.com.tr 14.06.2022 - 16:54 | Son Güncelleme : 14.06.2022 - 17:06

Ölümden dönen Daisy, yeni bir rekor kırdı: Midesinden 20 tane bozuk para çıktı - 1

’de yer alan Hasta için Halk Dispanseri (PDSA), Bichon Frise cinsi bir köpeğin, 20 tane bozuk parayı yutmasının ardından ameliyata alındığını duyurdu.

Ölümden dönen Daisy, yeni bir rekor kırdı: Midesinden 20 tane bozuk para çıktı - 2

Daisy adlı köpeğin sahibinin cüzdanındaki 13 adet 1 penny, üç adet 5 penny, iki adet 20 penny ve iki adet 1 sterlin olmak üzere, toplam 2,68 sterlinlik bozuk parayı yuttuğu açıklandı.

Ölümden dönen Daisy, yeni bir rekor kırdı: Midesinden 20 tane bozuk para çıktı - 3

Derby kentinde yaşayan Daisy'nin sahibi  Ivana, "PDSA, Daisy'nin çok fazla bozuk para yuttuğunu söylemek için aradığında buna inanamadım. Cüzdanım kayıptı. Onu kaçıran suçlunun Daisy olduğunu düşünmemiştik. Bir köpek yavrusunun böyle bir şeyi yiyebileceği hakkında hiçbir fikrim yoktu. Onu kaybetmekten çok korktum” dedi. 

Ölümden dönen Daisy, yeni bir rekor kırdı: Midesinden 20 tane bozuk para çıktı - 4

Ivana, Daisy’nin en yakın arkadaşı olan dört yaşındaki kızının da duruma çok üzüldüğünü sözlerine ekledi.

Ölümden dönen Daisy, yeni bir rekor kırdı: Midesinden 20 tane bozuk para çıktı - 5

YENİ BİR REKOR KIRDI

Diğer taraftan, PDSA operasyonun başarılı olduğunu ve Daisy'nin ertesi gün ağrı kesiciler ve antibiyotiklerle taburcu edildiğini duyurdu.

PDSA’da çalışan veteriner  Sally Frith, "Daisy yeni bir rekor kırdı.  Özellikle bu kadar küçük bir köpek yavrusunun yemeyi  başardığı bozuk para sayısına inanamadık.Paralar midesinde tıkanıklığa neden oldu. Bırakılsaydı ölebilirdi. Daisy kontroller için geri döndü ve iyileştiği için mutluyuz" diye konuştu.

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