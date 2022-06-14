Ölümden dönen Daisy, yeni bir rekor kırdı: Midesinden 20 tane bozuk para çıktı

Haberler - ntv.com.tr 14.06.2022 - 16:54 | Son Güncelleme : 14.06.2022 - 17:06
Daisy adlı köpeğin sahibinin cüzdanındaki 13 adet 1 penny, üç adet 5 penny, iki adet 20 penny ve iki adet 1 sterlin olmak üzere, toplam 2,68 sterlinlik bozuk parayı yuttuğu açıklandı.
Derby kentinde yaşayan Daisy'nin sahibi Ivana, "PDSA, Daisy'nin çok fazla bozuk para yuttuğunu söylemek için aradığında buna inanamadım. Cüzdanım kayıptı. Onu kaçıran suçlunun Daisy olduğunu düşünmemiştik. Bir köpek yavrusunun böyle bir şeyi yiyebileceği hakkında hiçbir fikrim yoktu. Onu kaybetmekten çok korktum” dedi.
Ivana, Daisy’nin en yakın arkadaşı olan dört yaşındaki kızının da duruma çok üzüldüğünü sözlerine ekledi.
Diğer taraftan, PDSA operasyonun başarılı olduğunu ve Daisy'nin ertesi gün ağrı kesiciler ve antibiyotiklerle taburcu edildiğini duyurdu.
PDSA’da çalışan veteriner Sally Frith, "Daisy yeni bir rekor kırdı. Özellikle bu kadar küçük bir köpek yavrusunun yemeyi başardığı bozuk para sayısına inanamadık.Paralar midesinde tıkanıklığa neden oldu. Bırakılsaydı ölebilirdi. Daisy kontroller için geri döndü ve iyileştiği için mutluyuz" diye konuştu.