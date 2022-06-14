Ölümden dönen Daisy, yeni bir rekor kırdı: Midesinden 20 tane bozuk para çıktı

YENİ BİR REKOR KIRDI

Diğer taraftan, PDSA operasyonun başarılı olduğunu ve Daisy'nin ertesi gün ağrı kesiciler ve antibiyotiklerle taburcu edildiğini duyurdu.

PDSA’da çalışan veteriner Sally Frith, "Daisy yeni bir rekor kırdı. Özellikle bu kadar küçük bir köpek yavrusunun yemeyi başardığı bozuk para sayısına inanamadık.Paralar midesinde tıkanıklığa neden oldu. Bırakılsaydı ölebilirdi. Daisy kontroller için geri döndü ve iyileştiği için mutluyuz" diye konuştu.