Ölümden kaçacak yer yok! Gazze'de her gün onlarca çocuk ölüyor

Gazze'de dört buçuk aydır bombardıman altındaki halk, ölümden kaçacak yer bulamıyor. Güvenli olduğu için İsrail'in zoruyla sığındıkları Refah'taki Filistinliler başka gidecek bir yer kalmadığını söylüyor. Filistinliler, Mısır sınırına dayanmış durumda. Her gün onlarca çocuk cenazesi çıkan bölgede, Filistinliler canımızın hiçbir değeri yok mu diyerek isyan ediyor.

Ölümden kaçacak yer yok! Gazze'de her gün onlarca çocuk ölüyor - 1

Ölen onlarca çocuk, enkaz altında kalan, parçalanan aileler, acı ve gözyaşı. Gazze halkının 4 buçuk aydır bildiği tek şey bunlardan ibaret.

Gazzeliler bombalara hedef olmayan hiçbir yer kalmadığını söylüyorlar.

Vurulan her binadan çocuk cenazeleri çıkıyor. Onlarcası sakat kalıyor.

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Ölümden kaçacak yer yok! Gazze'de her gün onlarca çocuk ölüyor - 2

Bombardımandan kaçan Filistinliler, sığındıkları Zawaide kampında da ölümden kurtulamadı.

Nuseyrat'taki mülteci kampında sokakta oynayan çocuklar İsrail uçaklarına hedef oldu.

Ölümden kaçacak yer yok! Gazze'de her gün onlarca çocuk ölüyor - 3

Artık neredeyse hiçbiri işlemeyen hastanelerde cenazeler için bile yer bulmak imkansız.

En son İsrail askerlerinin saldırıları altında kışlaya çevrilen Nasır Hastanesi tamamen hasta kabulünü durdurdu.

Dünya Sağlık Örgütü bombardıman altındaki hastanedeki koşullar konusunda uyarıda bulunarak hastaneyi Gazze'de "sağlık sisteminin bel kemiği" olarak tanımladı.

Ölümden kaçacak yer yok! Gazze'de her gün onlarca çocuk ölüyor - 4

Güvenli olduğu için yüzbinlerce Filistinlinin geldiği Refah da, İsrail pilotları için hedef tahtasına dönmüş durumda.

İsrail'in olası kara saldırısına hazırlandığı Refah kentinde yaşayanlar endişeli.

Refah'a saldırının ne zaman olacağıyla ilgili ilk açıklama İsrail savaş kabinesi üyesi Benny Gantz'dan geldi.

Gantz, Hamas tarafından tutulan "İsrailli rehineler evde olmazsa" Refah'a yönelik kara saldırısının Ramazan ayında başlayacağını söyledi.

Ölümden kaçacak yer yok! Gazze'de her gün onlarca çocuk ölüyor - 5

Yıkılmış, şarapnel parçalarıyla delik deşik olmuş mahallelerini terk edip sınır bölgesine sığınan Filistinliler, artık gidecek bir yer kalmadığını söylüyor.

Her gün onlarca çocuk cenazesi çıkan bölgede, Filistinliler canımızın hiçbir değeri yok mu diyerek isyan ediyor.

Ölümden kaçacak yer yok! Gazze'de her gün onlarca çocuk ölüyor - 6
Ölümden kaçacak yer yok! Gazze'de her gün onlarca çocuk ölüyor - 7
Ölümden kaçacak yer yok! Gazze'de her gün onlarca çocuk ölüyor - 8
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