Ölümden kaçacak yer yok! Gazze'de her gün onlarca çocuk ölüyor

Güvenli olduğu için yüzbinlerce Filistinlinin geldiği Refah da, İsrail pilotları için hedef tahtasına dönmüş durumda.

İsrail'in olası kara saldırısına hazırlandığı Refah kentinde yaşayanlar endişeli.

Refah'a saldırının ne zaman olacağıyla ilgili ilk açıklama İsrail savaş kabinesi üyesi Benny Gantz'dan geldi.

Gantz, Hamas tarafından tutulan "İsrailli rehineler evde olmazsa" Refah'a yönelik kara saldırısının Ramazan ayında başlayacağını söyledi.