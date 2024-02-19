Ölümden kaçacak yer yok! Gazze'de her gün onlarca çocuk ölüyor
Gazze'de dört buçuk aydır bombardıman altındaki halk, ölümden kaçacak yer bulamıyor. Güvenli olduğu için İsrail'in zoruyla sığındıkları Refah'taki Filistinliler başka gidecek bir yer kalmadığını söylüyor. Filistinliler, Mısır sınırına dayanmış durumda. Her gün onlarca çocuk cenazesi çıkan bölgede, Filistinliler canımızın hiçbir değeri yok mu diyerek isyan ediyor.
Ölen onlarca çocuk, enkaz altında kalan, parçalanan aileler, acı ve gözyaşı. Gazze halkının 4 buçuk aydır bildiği tek şey bunlardan ibaret.
Gazzeliler bombalara hedef olmayan hiçbir yer kalmadığını söylüyorlar.
Vurulan her binadan çocuk cenazeleri çıkıyor. Onlarcası sakat kalıyor.