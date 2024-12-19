Ölümden sonra ne olacak? Dünyanın en zeki insanı anlattı

İnsanlığın yüzlerce yıldır cevabını aradığı varoluşsal bir soru: Öldükten sonra ne olacak? Tarihin en yüksek IQ'larından birine sahip olduğu iddia edilen Chris Langan, bu sorunun cevabını bildiğini söylüyor. İşte Langan'a göre ölümden sonra yaşanacaklar...

Ölümden sonra ne olacak? Dünyanın en zeki insanı anlattı - 1

İnsanlığın asırlardır cevabını aradığı "Öldükten sonra ne olacak?" sorusu, "dünyanın en zeki insanı" olarak anılan Chris Langan'ın açıklamalarıyla yeniden gündemde.

190 ile 210 arasında olduğu iddia edilen IQ'su ile   Albert Einstein’ı geride bıraktığı söylenen Langan, ölümün bir son olmadığını, bilinç ya da ruhun farklı bir boyuta geçtiğini savunuyor.

DÜNYA HABERLERİ

Ölümden sonra ne olacak? Dünyanın en zeki insanı anlattı - 2

72 yaşındaki Langan, sadece inanılmaz zekasıyla değil, aynı zamanda geliştirdiği Evrenin Bilişsel-Teorik Modeli (CTMU) ile de dikkat çekiyor. Langan'ın teorisine göre evren, kendi kendini yapılandıran bir dil sistemi gibi işliyor ve varoluş bir "hesaplama süreci" ile devam ediyor.

Ölümden sonra ne olacak? Dünyanın en zeki insanı anlattı - 3

"ÖLÜM BİR SON DEĞİL"

Chris Langan’a göre ölüm, fiziksel bedenle ilişkinin sona ermesidir ancak bu varlığın sona ermesi anlamına gelmez. Mayıs ayında katıldığı Her Şeyin Teorileri adlı podcast’te bu düşüncesini detaylandıran Langan, ölümden sonra bilincin "gerçekliğin kökenine döndüğünü" ve bireye "varlığını sürdürmesi için yeni bir beden" sağlanabileceğini öne sürdü.

Ölümden sonra ne olacak? Dünyanın en zeki insanı anlattı - 4

ÖLÜM ÖTESİNE DAİR GÖRÜŞLERİ

Yeni bir boyuta geçtiğinizde dünyadaki kimliğinizi hatırlamamanızın mümkün olduğunu belirten Langan, anıların yok olmadığını ama genellikle bu anılara dönmek için bir sebep olmadığını savundu:
"Artık içinde bulunmadığınız bir dünyanın anılarına neden tutunuyorsunuz?" diyen Langan, ölüm anında zihinde otomatik psikolojik süreçlerin gerçekleştiğini vurguluyor.

Ölümden sonra ne olacak? Dünyanın en zeki insanı anlattı - 5

MEDİTASYON VE REENKARNASYON 

Langan’a göre, ölümden sonraki bilinç hali bir çeşit meditasyona benziyor. Bu hali şöyle açıklıyor:
"Her şeyin değiştiğini görüyorsunuz, ancak şu anki varoluşunuzun bir uzantısı olarak var oluyorsunuz."
Reenkarnasyon hakkında ise "Tüm yeniden doğuşlar meta-eşzamanlıdır. Yani, hepsi aynı anda farklı bir düzlemde gerçekleşir," diyor.

Ölümden sonra ne olacak? Dünyanın en zeki insanı anlattı - 6

CTMU: Her Şeyin Teorisi

Langan’ın geliştirdiği CTMU teorisi, evreni "dil temelli bir bilgi yapısı" olarak tanımlar. Bu yapı, evrenin kendi kendini simüle eden bir sistem olduğunu öne sürer. Teori, zamanın ötesinde bir düzenin varlığını savunur ve tüm bilginin bir yaratıcının ya da simülatörün ürünü olduğunu iddia eder.

Ölümden sonra ne olacak? Dünyanın en zeki insanı anlattı - 7

Langan, bu teoriyle evrenin işleyişini bilim, matematik ve felsefi kavramlarla açıklamaya çalışıyor. Ona göre, gerçeklikteki her şey, evrensel bir bilincin parçasıdır ve ölüm, bu bilinç içinde bir formdan diğerine geçiştir.

Ölümden sonra ne olacak? Dünyanın en zeki insanı anlattı - 8

TARTIŞMALI ANCAK İLGİ ÇEKİCİ 

Chris Langan’ın açıklamaları, bilim dünyasında hem ilgi hem de tartışma yaratıyor. Eleştirmenler, CTMU’nun karmaşıklığı ve bilimsel olarak doğrulanamaması nedeniyle eleştirilerde bulunsa da, teori metafizik ve felsefi açıdan derin bir merak uyandırıyor.

Chris Langan, varoluş, bilinç ve ölüm gibi insanlık için en temel sorulara cesurca yanıt arayan bir düşünür. Ona göre, ölüm bir son değil; bilinç ve gerçekliğin sonsuz yolculuğunda yeni bir başlangıç.

DAHA FAZLA GÖSTER