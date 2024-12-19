Ölümden sonra ne olacak? Dünyanın en zeki insanı anlattı
İnsanlığın yüzlerce yıldır cevabını aradığı varoluşsal bir soru: Öldükten sonra ne olacak? Tarihin en yüksek IQ'larından birine sahip olduğu iddia edilen Chris Langan, bu sorunun cevabını bildiğini söylüyor. İşte Langan'a göre ölümden sonra yaşanacaklar...
İnsanlığın asırlardır cevabını aradığı "Öldükten sonra ne olacak?" sorusu, "dünyanın en zeki insanı" olarak anılan Chris Langan'ın açıklamalarıyla yeniden gündemde.
190 ile 210 arasında olduğu iddia edilen IQ'su ile Albert Einstein’ı geride bıraktığı söylenen Langan, ölümün bir son olmadığını, bilinç ya da ruhun farklı bir boyuta geçtiğini savunuyor.