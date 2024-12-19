Ölümden sonra ne olacak? Dünyanın en zeki insanı anlattı

TARTIŞMALI ANCAK İLGİ ÇEKİCİ

Chris Langan’ın açıklamaları, bilim dünyasında hem ilgi hem de tartışma yaratıyor. Eleştirmenler, CTMU’nun karmaşıklığı ve bilimsel olarak doğrulanamaması nedeniyle eleştirilerde bulunsa da, teori metafizik ve felsefi açıdan derin bir merak uyandırıyor.

Chris Langan, varoluş, bilinç ve ölüm gibi insanlık için en temel sorulara cesurca yanıt arayan bir düşünür. Ona göre, ölüm bir son değil; bilinç ve gerçekliğin sonsuz yolculuğunda yeni bir başlangıç.