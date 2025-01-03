Ölüme doğan bebekler: Gazze'de yaşam savaşı anne karnında başlıyor
Sınır Tanımayan Doktorlar, Gazze hastanelerindeki çocuk bölümlerinde yaşanan sorunlara dikkat çekerek, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde solunum yolu enfeksiyonu, dehidrasyon ve prematüre doğan çocukların hayati tehlikeyle karşı karşıya olduklarını bildirdi.
Fransa merkezli Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü (MSF) Gazze'nin Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'nin çocuk bölümünün kapasitesinin üzerinde çalıştığını bildirdi.
MSF, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde solunum yolu enfeksiyonu, dehidrasyon ve prematüre doğan çocukların hayati tehlike arz eden komplikasyonlarla tedavi edildiği uyarısında bulundu.