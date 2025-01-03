Ölüme doğan bebekler: Gazze'de yaşam savaşı anne karnında başlıyor

Sınır Tanımayan Doktorlar, Gazze hastanelerindeki çocuk bölümlerinde yaşanan sorunlara dikkat çekerek, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde solunum yolu enfeksiyonu, dehidrasyon ve prematüre doğan çocukların hayati tehlikeyle karşı karşıya olduklarını bildirdi.

Ölüme doğan bebekler: Gazze'de yaşam savaşı anne karnında başlıyor - 1

Fransa merkezli Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü (MSF) Gazze'nin Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'nin çocuk bölümünün kapasitesinin üzerinde çalıştığını bildirdi.

MSF, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde solunum yolu enfeksiyonu, dehidrasyon ve prematüre doğan çocukların hayati tehlike arz eden komplikasyonlarla tedavi edildiği uyarısında bulundu.

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Ölüme doğan bebekler: Gazze'de yaşam savaşı anne karnında başlıyor - 2

OLAĞANÜSTÜ KOŞULLARA İŞARET ETTİ

MSF Acil Durum Koordinatörü Pascale Coissard, Gazze'de kış mevsiminin başlaması, çadırların parçalanması ve İsrail'in bölgedeki savaşı nedeniyle yerinden edilen insanlar için başka bir barınak bulunmamasının, bebeklerin hayatlarını daha doğmadan tehdit eden “olağanüstü” koşullar yarattığını söyledi.

Coissard, “Bebekler daha rahim dışında yaşamları başlamadan hastalık ve ölüm riski altındadır” dedi.

Ölüme doğan bebekler: Gazze'de yaşam savaşı anne karnında başlıyor - 3

İSRAİL ABLUKASI SÜRÜYOR

MSF temsilcisi, İsrail Gazze'yi bombalamaya ve temel ihtiyaç malzemelerinin Gazze'ye girişini kısıtlamaya devam ederken, bebeklerin kışın soğuğunda, yeterli sıcaklığa, barınağa veya sağlık hizmetlerine erişemeden, acil ve aşırı zorluklarla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Ölüme doğan bebekler: Gazze'de yaşam savaşı anne karnında başlıyor - 4

MSF, İsrail hükümetine su ve tıbbi malzeme de dahil olmak üzere insanların ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek düzeyde insani yardımın hızlı, engelsiz ve güvenli bir şekilde girişini sağlama çağrısında bulundu.

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