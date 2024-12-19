Olumsuz düşüncelerden nasıl kurtuluruz? Beyin koçu sırrı verdi: 10 saniye yetiyor
Modern dünyanın bitmek bilmeyen temposu, çoğu zaman bireylerin iç dünyalarıyla gerekenden fazla yüzleşmelerine neden olabiliyor. Stres, uzun çalışma saatleri, ailevi sorunlar, yas ve bazı ilişkilerin sonlanması gibi faktörler, bireylerin gelecek kaygısı yaşamasına zemin hazırlayarak anksiyeteyi de tetikliyor. Ancak beyin antrenörü Emilie Leyes'a göre, olumsuz düşünce kalıplarından kurtulmak o kadar da zor değil.
Beyin koçluğu olarak da bilinen beyin antrenörlüğü, çocuk ya da yetişkinlerde bilişsel yetenekleri artırmaya yönelik tekniklerin uygulanmasını sağlayan bir meslek.
Uzun yıllar çok sayıda kişiye beyin antrenörlüğü yaptığını belirten Emilie Leyes, TikTok hesabında paylaştığı bir gönderide ''Olumsuz düşüncelerden nasıl kurtuluruz?'' sorusuna yanıt verdi.