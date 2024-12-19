Olumsuz düşüncelerden nasıl kurtuluruz? Beyin koçu sırrı verdi: 10 saniye yetiyor

Modern dünyanın bitmek bilmeyen temposu, çoğu zaman bireylerin iç dünyalarıyla gerekenden fazla yüzleşmelerine neden olabiliyor. Stres, uzun çalışma saatleri, ailevi sorunlar, yas ve bazı ilişkilerin sonlanması gibi faktörler, bireylerin gelecek kaygısı yaşamasına zemin hazırlayarak anksiyeteyi de tetikliyor. Ancak beyin antrenörü Emilie Leyes'a göre, olumsuz düşünce kalıplarından kurtulmak o kadar da zor değil.

Olumsuz düşüncelerden nasıl kurtuluruz? Beyin koçu sırrı verdi: 10 saniye yetiyor - 1

Beyin koçluğu olarak da bilinen beyin antrenörlüğü, çocuk ya da yetişkinlerde bilişsel yetenekleri artırmaya yönelik tekniklerin uygulanmasını sağlayan bir meslek.

Uzun yıllar çok sayıda kişiye beyin antrenörlüğü yaptığını belirten Emilie Leyes, TikTok hesabında paylaştığı bir gönderide ''Olumsuz düşüncelerden nasıl kurtuluruz?'' sorusuna yanıt verdi.

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Olumsuz düşüncelerden nasıl kurtuluruz? Beyin koçu sırrı verdi: 10 saniye yetiyor - 2

Kaygıdan kurtulmak için ''kurulum'' adındaki tekniğin uygulanması gerektiğini anlatan Leyes, bu yöntemin hayatını değiştirdiğini paylaştı. Leyes, “Bu küçük teknikle, zihnimin olumsuz düşünceleri sürekli tekrarlamasını engelleyebileceğimi fark ettim ve hayatımda her şey değişti” dedi.

Peki, bu teknik nasıl çalışıyor? İnsanlar, doğaları gereği olumsuz düşüncelere daha fazla odaklanma eğilimindedir. Bu durum, iş yerinde aldığınız bir eleştiriyi, sayısız olumlu yorum arasında daha fazla hatırlamanıza ya da geçmişte yaşadığınız utanç verici bir anıyı, sürekli kafanızda canlandırmanıza neden olabilir.

Olumsuz düşüncelerden nasıl kurtuluruz? Beyin koçu sırrı verdi: 10 saniye yetiyor - 3

Geçmişte, tehlikelerden kaçınmayı öğrenmek için ortaya çıkan bu yaklaşım, doğal bir savunma mekanizması olarak kabul ediliyordu ancak günümüzde bu eğilim, gereksiz bir şekilde küçük olumsuzluklara aşırı tepki verilmesine ve genel bir karamsarlığa yol açabiliyor.

Olumsuz düşüncelerden nasıl kurtuluruz? Beyin koçu sırrı verdi: 10 saniye yetiyor - 4

Leyes’in olumsuz düşüncelerden kurtulmak için başvurduğu en etkili yöntemlerden biri, nöropsikolog Dr. Rick Hanson tarafından geliştirilen "kurulum" tekniği. Dr. Hanson, öğrenme sürecinin aktivasyon ve kurulum olmak üzere 2 aşamadan oluştuğunu belirtiyor. Aktivasyon aşamasında, iyi ya da kötü bir deneyim yaşarız. Kurulum aşamasında ise o deneyimin anısı, kalıcı hale gelir.

Olumsuz düşüncelerden nasıl kurtuluruz? Beyin koçu sırrı verdi: 10 saniye yetiyor - 5

Hanson, “Kurulum yapılmadan önceki süreçte iyi deneyimler geçici bir hoşnutluk sağlar ancak kalıcı bir değeri olmaz” diye açıklıyor. Olumsuz deneyimler, evrimsel olarak otomatik olarak zihnimize yerleşirken, olumlu deneyimlerin zihnimizde kalıcı hale gelmesi için bilinçli bir çaba gerekiyor.

Olumsuz düşüncelerden nasıl kurtuluruz? Beyin koçu sırrı verdi: 10 saniye yetiyor - 6

Bunu yapmanın yolu, olumlu deneyimleri güçlendirmektir. Yani, o anki olumlu deneyiminizi fark edip, durumun iyi yanlarını not almanız gerekir. Bu, lezzetli bir yemek, güzel bir günde yapılan yürüyüş ya da bir arkadaşınızla yaptığınız kahkaha dolu bir sohbet olabilir. Dr. Hanson, bu olumlu deneyimi en az 5 ila 10 saniye arasında hatırlamanız gerektiğini belirtiyor.

“Hafızada yer edebilecek güçlü bir bağlantı oluşturmak için nöronlarınızın uzun süre ve yoğun şekilde ateşlenmesi gerekir” diyen Hanson, ''Bu şekilde, sadece o anın keyfini çıkarmakla kalmayız, beynimizi gelecekte daha fazla olumlu deneyime odaklanmaya da hazır hale getiririz'' ifadelerini kullandı.

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