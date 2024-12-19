Olumsuz düşüncelerden nasıl kurtuluruz? Beyin koçu sırrı verdi: 10 saniye yetiyor

Bunu yapmanın yolu, olumlu deneyimleri güçlendirmektir. Yani, o anki olumlu deneyiminizi fark edip, durumun iyi yanlarını not almanız gerekir. Bu, lezzetli bir yemek, güzel bir günde yapılan yürüyüş ya da bir arkadaşınızla yaptığınız kahkaha dolu bir sohbet olabilir. Dr. Hanson, bu olumlu deneyimi en az 5 ila 10 saniye arasında hatırlamanız gerektiğini belirtiyor.

“Hafızada yer edebilecek güçlü bir bağlantı oluşturmak için nöronlarınızın uzun süre ve yoğun şekilde ateşlenmesi gerekir” diyen Hanson, ''Bu şekilde, sadece o anın keyfini çıkarmakla kalmayız, beynimizi gelecekte daha fazla olumlu deneyime odaklanmaya da hazır hale getiririz'' ifadelerini kullandı.