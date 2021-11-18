Ölümün en çevreci yolu: Cesetten beslenen canlı tabut

Almanya’da cenaze evi sahibi olan Joerg Vieweg, miselyum tabutun "çenaze geleneğinde çok az dekolojik hale getirmenin güzel bir örneği" olduğunu söyledi:

“Canlı tabut gelenekleri tamamen değiştirmiyor. Bu da onu sosyal olarak daha kabul edilebilir kılıyor.”

Hendrikx, bugüne kadar Hollanda, Almanya ve Belçika'da “Yaşayan Koza” ile yaklaşık 100 cenaze töreni yapıldığını açıkladı. Bazı Avrupa ülkelerindeki yasaların tabut için diğerlerinden daha elverişli olduğunu bildirdi.