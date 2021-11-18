Ölümün en çevreci yolu: Cesetten beslenen canlı tabut

Küresel ısınma nedeniyle dünya her geçen gün sona yaklaşırken, çevreci asdmlar büyük önem taşıyor. Hollandalı bir girişimci bmantarları kullanarak yaşayan bir tabut üretti. Cesedin ayrışmasını kolaylaştıran ve doğada yeni bir canlının ortaya çıkmasını sağlayan tabut bin 495 euroluk (yaklaşık 18,3 bin lira) fiyatıyla dikkat çekiyor.

Haberler - ntv.com.tr - AFP 18.11.2021 - 12:45

Ölümün en çevreci yolu: Cesetten beslenen canlı tabut - 1

2007'de Çernobil'in enkazını inceleyen bilim insanları radyasyon "yiyebilen" bir mantar türü keşfetti. Araştırmacılar o zamandan beri, mantarların çevreci yollarla kullanılmasını araştırıyorlar. 

Ölümün en çevreci yolu: Cesetten beslenen canlı tabut - 2

ALTI HAFTADA AYRIŞIYOR

Hollandalı mucit Bob Hendrikx ise geleneksel ahşap tabutlara alternatif olarak, yer altında yaşayan mantarların gücünden faydalandığı cevreci bir gömülme yöntemi icat etti.

Hendrikx, “canlı tabut” adını verdiği oluşumun yalnızca karbon negatif olmadığını,  aynı zamanda normal bir ahşap tabut için gereken 20 yıl yerine altı haftada ayrıştığını söyledi. Bununla birlikte tabut,  vücudu parçalayarak doğanın ölüye ait  besinler emme sürecini hızlandırıyor.

Ölümün en çevreci yolu: Cesetten beslenen canlı tabut - 3

Bununla birlikte, ABD’de uygulanan bazı cenaze yöntemleri çevreye oldukça zarar veriyor. Kar amacı gütmeyen Yeşil Mezar Konseyi'ne göre, yalnızca ABD'de definler için her yıl 4 milyon galondan fazla mumyalama sıvısı kullanılıyor. Mumyalama sıvısı, toprağa sızabilen formaldehit gibi toksik bileşenler içeriyor.

Ölümün en çevreci yolu: Cesetten beslenen canlı tabut - 4

MEVCUT GÖMME SÜREÇLERİ SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL

Cesetleri yakmak ise atmosfere önemli miktarda karbon ve vücuttaki ağır metallerin salınmasına neden oluyor. ABD Çevre Koruma Ajansı, 2014 yılında diş dolgularında bulunan yaklaşık 2 ton cıvanın ölü yakma nedeniyle yayıldığını hesapladı. 

Hendrikx, "Beni gerçekten hayal kırıklığına uğratan şey, öldüğümde 'yı kirletiyor olmam. Dünya için tam bir israfım. Geleneksel tabutlar 219 kimyasaldan oluşan yürüyen bir çöp kutusu... Mevcut gömme süreçlerimiz malzeme tükenmesine, toprak kirliliğine ve karbondioksit emisyonlarına yol açıyor. Dünyadaki en doğal süreçlerden biri için süper endüstriyel bir  gelenek yarattık” diye konuştu.

Ölümün en çevreci yolu: Cesetten beslenen canlı tabut - 5

Hendrikx, ayrıca mantarların ölü organik maddeleri yeni bir  bitki yaşamına dönüştürerek "dünyanın en büyük geri dönüştürücüsü” olduğunu vurguladı. 

Loop'un "Yaşayan Koza" adını verdiği tabul  laboratuvarda yetiştirilen miselyum ve ağaç yongalarından oluşuyor. Bir kalıba yerleştirilen bu organizmalar, bir hafta boyunca tabut şeklinde büyütülüyor. Ardından, içerisine naaşın konulduğu yapı nemli toprakla temas ettiğinde miselyum canlanıyor ve süreç başlıyor.

Ölümün en çevreci yolu: Cesetten beslenen canlı tabut - 6

18 BİN LİRAYI AŞKIN BİR FİYATA SATILIYOR

Öte yandan Hollanda’nın Delft kentinde üretilen tabut bin 495 euro ( yaklaşık 18,3 bin lira) karşılığında satılıyor. 

Ölümün en çevreci yolu: Cesetten beslenen canlı tabut - 7

Almanya’da  cenaze evi sahibi olan Joerg Vieweg, miselyum tabutun "çenaze geleneğinde çok az dekolojik hale getirmenin güzel bir örneği" olduğunu söyledi:

“Canlı tabut gelenekleri tamamen değiştirmiyor. Bu da onu sosyal olarak daha kabul edilebilir kılıyor.”

Hendrikx, bugüne kadar Hollanda, Almanya ve Belçika'da “Yaşayan Koza” ile yaklaşık 100 cenaze töreni yapıldığını açıkladı. Bazı Avrupa ülkelerindeki yasaların tabut için diğerlerinden daha elverişli olduğunu bildirdi.

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