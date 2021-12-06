Omicron varyantına İtalya'dan sert yanıt: Süper Yeşil Geçiş uygulaması başladı

Haberler - ntv.com.tr 06.12.2021 - 12:56
İtalyan hükümeti yeni bir virüs dalgasıyla başa çıkmaya çalışıyor ve Omicron varyantından endişeleniyorç Bu durum, aşı olmak istemeyenlerin artık bir dizi hizmete sınırlı erişimi olacağı anlamına geliyor.
Covid-19’a karşı aşılanmayan İtalyanlar, bugünden itibaren daha katı kurallarla karşı karşıya kaldı.
"Süper Yeşil Geçiş"(Super Green Pass) adlı uygulama ile yakın zamanda negatif bir test sonucu almış olanları dışlayarak, sadece Covid-19 karşı aşılanalarının spor etkinliklerine, konserlere, tiyatrolara, kapalı restoranlara ve halka açık etkinliklere katılmalarına izin veriliyor.
Bununla birlikte, negatif test sonucu ile alınabilecek normal Yeşil Geçiş ( Green Pass) , yerel ulaşım ve otellerin kullanımı için kabul edilebilir olacak. Ancak, yoğun saatlerde tren ve otobüslerdeki kalabalık i düşünüldüğünde, kuralların toplu taşımada nasıl uygulanacağı konusunda hala bazı şüpheler bulunuyor.
İtalya’da sağlık çalışanlarının zaten aşı olması gerekiyor, ancak 15 Aralık'tan itibaren kural tüm okul personelini, polisi ve orduyu da kapsayacak.
Diğer taraftan İtalya, son 24 saat içinde Covid-19 kaynaklı 43 yeni ölüm ve 15 bin 21 yeni vaka bildirdi. Her ikisi de önceki günün rakamlarına göre düşüş gösterdi. Ancak, İtalya dünyada baskın olan Delta türünden daha bulaşıcı olduğuna inanılan yeni Omicron varyantından endişe duyan birkaç ülke arasında yer alıyor.
İtalya,, pandeminin ülkede geçen yılın başlarında başlamasından bu yana beş milyondan fazla vaka ve 134 binden fazla ölüm bildirdi. Bu durum onu, Avrupa'nın İngiltere’den sonraki en yüksek ikinci ve dünyanın en yüksek dokuzuncu ölüm oranına sahip yapıyor.
Konuya ilişkin Reuters’a açıklama yapan sağlık çalışanı Annamaria Di Capua, "Sağlık çalışanlarının ve halkın neler çektiğini kendi deneyimlerimden biliyorum. Şu anda herhangi bir önlemin uygulanmasının gerekli ve faydalı olacağını düşünüyorum” dedi.
Padua'da ikamet eden Sonila Cera "Aşı oldum ve bir restorana ya da başka bir yere daha güvende hissetmek istiyorum. Aşı olmayanlar buralara girdiğinde daha az güvende hissediyorum” diye konuştu.
Restoran müdürü Paolo Nonnis ise "Restorana giren ve yemek salonlarında yemek yiyen müşterilerimizi QR kod kontrolü ile düzenli olarak kontrol ediyoruz. Sper Yeşil Geçiş uygulaması iyi bir şey. Çünkü, restoranların çalışmasına ve insanların kamu hizmetlerini kullanmalarına izin veriyor” değerlendirmesinde bulundu.
Yeni Alman hükümeti, hastanelerde, bakım evlerinde ve diğer tıbbi bakım veren merkezlerde çalışanlar için Mart ortasından itibaren Covid-19 aşılarını zorunlu hale getirmek istiyor.
Belçika'da daha sıkı Covid-19 kısıtlamalarına karşı daha fazla protesto yapıldı. Çoğu barışçıl ama polis küçük bir grubu dağıtmak için tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullandı.
Hükümet art arda üç haftadır ülkedeki önemleri daha katı hale getiriyor. En sonuncusu ise kreş ve ilkokulların erken kapatılması, altı yaşından büyük çocuklar için zorunlu maske uygulaması ve kapalı etkinliklerde 200 kişi sınırı içeriyor.
Romanya, geçen Cumartesi günü ilk iki Omicron varyantı vakasını bildirdi. Romanya Sağlık Bakanlığı, 30 Kasım'da Güney Afrika'dan dönen ve . birlikte seyahat etmeyen ikisi Rumenin tecrit edildiğini ve hiçbir semptom göstermediğini duyurdu. Romanya, AB'de ikinci en düşük aşı oranına sahip ülke konumunda bulunuyor.
İspanya, 13 Aralık'ta ulaşacağı 1,3 milyon doz Pfizer pediatrik aşı ile, beş ila 11 yaş arasındaki çocukları mümkün olan en kısa sürede aşılamayı planlıyor. Önümüzdeki ay iki milyon doz daha bekleniyor.