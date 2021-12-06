Omicron varyantına İtalya'dan sert yanıt: Süper Yeşil Geçiş uygulaması başladı

Diğer taraftan İtalya, son 24 saat içinde Covid-19 kaynaklı 43 yeni ölüm ve 15 bin 21 yeni vaka bildirdi. Her ikisi de önceki günün rakamlarına göre düşüş gösterdi. Ancak, İtalya dünyada baskın olan Delta türünden daha bulaşıcı olduğuna inanılan yeni Omicron varyantından endişe duyan birkaç ülke arasında yer alıyor.