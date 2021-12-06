Omicron varyantına karşı İtalya'dan yeni önlem: Süper Yeşil Geçiş uygulaması başladı

Corona virüsün endişelendiren Omicron varyantının yeni vakaları Avrupa'da artmaya devam ediyor. Pandemi nedeniyle, kıtadaki en yüksek ikinci ölü sayısına sahip ülke, önlemleri sıkılaştırarak Süper Yeşil Geçiş (Süper Green Pass) uygulamasını başlattı. Yeni kurallar, negatif PCR testi olanları dışlayarak, yalnızca aşılı olanların restoranlara, konserlere, sinemalara ve diğer toplu alanlara girmesine izin veriyor.

Haberler - ntv.com.tr 06.12.2021 - 12:56 | Son Güncelleme : 06.12.2021 - 13:30

Omicron varyantına karşı İtalya'dan yeni önlem: Süper Yeşil Geçiş uygulaması başladı - 1

İtalyan hükümeti yeni bir virüs dalgasıyla başa çıkmaya çalışıyor ve Omicron varyantından endişeleniyor.  Bu durum, aşı olmak istemeyenlerin artık bir dizi hizmete sınırlı erişimi olacağı anlamına geliyor.

Omicron varyantına karşı İtalya'dan yeni önlem: Süper Yeşil Geçiş uygulaması başladı - 2

Covid-19’a karşı aşılanmayan İtalyanlar,  bugünden itibaren daha katı kurallarla karşı karşıya kaldı. 

Omicron varyantına karşı İtalya'dan yeni önlem: Süper Yeşil Geçiş uygulaması başladı - 3

"SÜPER YEŞİL GEÇİŞ" UYGULAMASI BAŞLADI

"Süper Yeşil Geçiş"(Super Green Pass)  adlı uygulama ile yakın zamanda negatif bir test sonucu almış olanları dışlayarak, sadece Covid-19 karşı aşılanalarının  spor etkinliklerine, konserlere, tiyatrolara, kapalı restoranlara ve halka açık etkinliklere katılmalarına izin veriliyor.

Omicron varyantına karşı İtalya'dan yeni önlem: Süper Yeşil Geçiş uygulaması başladı - 4

Bununla birlikte, negatif test sonucu ile alınabilecek normal Yeşil Geçiş ( Green Pass) , yerel ulaşım ve otellerin kullanımı için kabul edilebilir olacak. Ancak, yoğun saatlerde tren ve otobüslerdeki kalabalık düşünüldüğünde, kuralların toplu taşımada nasıl uygulanacağı konusunda hala bazı şüpheler bulunuyor.

Omicron varyantına karşı İtalya'dan yeni önlem: Süper Yeşil Geçiş uygulaması başladı - 5

15 ARALIK'TAN İTİBAREN OKUL, POLİS VE ORDU MENSUPLARINI KAPSAYACAK

İtalya’da sağlık çalışanlarının zaten aşı olması gerekiyor, ancak 15 Aralık'tan itibaren kural tüm okul personelini, polisi ve orduyu da kapsayacak.

Omicron varyantına karşı İtalya'dan yeni önlem: Süper Yeşil Geçiş uygulaması başladı - 6

Diğer taraftan İtalya, son 24 saat içinde Covid-19 kaynaklı  43 yeni ölüm ve 15 bin 21 yeni vaka bildirdi. Her ikisi de önceki günün rakamlarına göre düşüş gösterdi. Ancak, İtalya dünyada baskın olan Delta türünden daha bulaşıcı olduğuna inanılan yeni Omicron varyantından endişe duyan birkaç ülke arasında yer alıyor.

Omicron varyantına karşı İtalya'dan yeni önlem: Süper Yeşil Geçiş uygulaması başladı - 7

AVRUPA'DAKİ İKİNCİ EN YÜKSEK ÖLÜM ORANINA SAHİP ÜLKE

İtalya,, pandeminin ülkede  geçen yılın başlarında başlamasından bu yana beş milyondan fazla vaka ve 134 binden  fazla ölüm bildirdi. Bu durum onu, 'nın İngiltere’den sonraki en yüksek ikinci ve dünyanın en yüksek dokuzuncu ölüm oranına sahip yapıyor.

Omicron varyantına karşı İtalya'dan yeni önlem: Süper Yeşil Geçiş uygulaması başladı - 8

Konuya ilişkin Reuters’a açıklama yapan sağlık çalışanı Annamaria Di Capua, "Sağlık çalışanlarının ve halkın neler çektiğini kendi deneyimlerimden biliyorum. Şu anda herhangi bir önlemin uygulanmasının gerekli ve faydalı olacağını düşünüyorum” dedi.  

Omicron varyantına karşı İtalya'dan yeni önlem: Süper Yeşil Geçiş uygulaması başladı - 9

Padua'da ikamet eden Sonila Cera "Aşı oldum ve bir restorana ya da başka bir yere daha güvende hissetmek istiyorum. Aşı olmayanlar buralara girdiğinde daha az güvende hissediyorum” diye konuştu.

Omicron varyantına karşı İtalya'dan yeni önlem: Süper Yeşil Geçiş uygulaması başladı - 10

Restoran müdürü Paolo Nonnis ise "Restorana giren ve yemek salonlarında yemek yiyen müşterilerimizi QR kod kontrolü ile düzenli olarak kontrol ediyoruz. Süper Yeşil Geçiş uygulaması  iyi bir şey. Çünkü, restoranların çalışmasına  ve insanların kamu hizmetlerini kullanmalarına izin veriyor” değerlendirmesinde bulundu.

Omicron varyantına karşı İtalya'dan yeni önlem: Süper Yeşil Geçiş uygulaması başladı - 11

AVRUPA’NIN DİĞER ÜLKELERİNDE OMİCRON ÖNLEMLERİ

Yeni Alman hükümeti, hastanelerde, bakım evlerinde ve diğer tıbbi bakım veren merkezlerde çalışanlar için Mart ortasından itibaren Covid-19  aşılarını zorunlu hale getirmek istiyor. 

Omicron varyantına karşı İtalya'dan yeni önlem: Süper Yeşil Geçiş uygulaması başladı - 12

Belçika'da daha sıkı Covid-19 kısıtlamalarına karşı daha fazla protesto yapıldı. Çoğu barışçıl ama polis küçük bir grubu dağıtmak için tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Omicron varyantına karşı İtalya'dan yeni önlem: Süper Yeşil Geçiş uygulaması başladı - 13

Hükümet art arda üç haftadır ülkedeki önemleri daha katı hale getiriyor. En sonuncusu ise  kreş ve ilkokulların erken kapatılması, altı yaşından büyük çocuklar için zorunlu maske uygulaması ve kapalı etkinliklerde 200 kişi sınırı içeriyor.

Omicron varyantına karşı İtalya'dan yeni önlem: Süper Yeşil Geçiş uygulaması başladı - 14

Romanya, geçen Cumartesi günü ilk iki Omicron varyantı vakasını bildirdi. Romanya Sağlık Bakanlığı, 30 Kasım'da Güney Afrika'dan dönen ve . birlikte seyahat etmeyen ikisi Rumenin  tecrit edildiğini ve hiçbir semptom göstermediğini duyurdu. Romanya, AB'de ikinci en düşük aşı oranına sahip ülke konumunda bulunuyor.

Omicron varyantına karşı İtalya'dan yeni önlem: Süper Yeşil Geçiş uygulaması başladı - 15

İspanya, 13 Aralık'ta ulaşacağı 1,3 milyon doz Pfizer pediatrik aşı ile, beş ila 11 yaş arasındaki çocukları mümkün olan en kısa sürede aşılamayı planlıyor. Önümüzdeki ay iki milyon doz daha bekleniyor.

Omicron varyantına karşı İtalya'dan yeni önlem: Süper Yeşil Geçiş uygulaması başladı - 16

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