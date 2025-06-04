Ömür boyu tek eşli olan hayvanlar: Eşlerini kaybedince yas sürecine giriyorlar

KURT

Kurtların vahşi avcılar olduğu bilinse de eşlerine karşı inanılmaz derecede sadıktırlar. Bir kurt sürüsü genellikle hayat boyu eş olan bir alfa erkek ve bir dişi tarafından yönetilir. Bir ekip olarak çalışırlar ve yavrularını birlikte büyütürler avlanarak, ailelerine destek olarak ve onları koruyarak. İçlerinden biri ölürse, diğeri genellikle yalnız kalır veya yeni bir eş bulması çok uzun zaman alır. Ve böylece, kurtların sadakati ve sosyal yapısı bilim insanlarını yıllardır büyülemiştir.





