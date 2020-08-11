On yılın ardından açık denize dönen balinaların mutluluğu

Sea Life Trust adlı kuruluşun korunmasına alınan 4 metre uzunluğundaki ve 900 kilo ağırlığındaki balinanlar 3 yaşından beri birlikta yaşıyor ve denizin daha soğuk sıcaklıklarına hazırlanıyor. Kuruluş tarafından yapılan açıklamada, tutsak balinaların doğal hayata alışmalarının hemen gerçekleşemeyeceği ifade edilerek, “Daha geniş bir koruma alanına bırakılmadan önce dış dünyadaki tüm faktörlere ve yeni doğal ortamlarına ayak uydurabilmeleri için bu iki balinanın kısa bir zamana ihtiyaç duyacak” denildi.