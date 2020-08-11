On yılın ardından açık denize dönen balinaların mutluluğu

ntv.com.tr - AFP 11.08.2020 - 13:54 | Son Güncelleme : 11.08.2020 - 13:56
Kara, hava ve deniz yoluyla 30 saatlik bir yolculuğun ardından, Çin Şangay eyaletindeki bir akvaryumda yıllardır esaret altında bulunan iki geç beyaz balina İzlanda'daki Klettsvik Körfezi'ndeki yeni evlerine ulaştı On yıldan fazla bir süredir ilk kez denize dönen balinaların mutluluğu objektiflere de yansıdı.
AFP’nin haberinde 13 yaşlarındaki Little White ve Little Grey isimli dişi balinaların yeni evleri olacak 32 bin metrekarelik daha büyük bir koruma alanına geçirilinceye kadar bu kısıtlı bölgede birkaç hafta daha kalacağını belirtildi.
Sea Life Trust adlı kuruluşun korunmasına alınan 4 metre uzunluğundaki ve 900 kilo ağırlığındaki balinanlar 3 yaşından beri birlikta yaşıyor ve denizin daha soğuk sıcaklıklarına hazırlanıyor. Kuruluş tarafından yapılan açıklamada, tutsak balinaların doğal hayata alışmalarının hemen gerçekleşemeyeceği ifade edilerek, “Daha geniş bir koruma alanına bırakılmadan önce dış dünyadaki tüm faktörlere ve yeni doğal ortamlarına ayak uydurabilmeleri için bu iki balinanın kısa bir zamana ihtiyaç duyacak” denildi.
Bakım merkezinde, açık sulara dayanaklı olmaları için balinalaın yağlanmalarının sağlandığı ve nefeslerini daha uzun süre tutabilmeleri için eğitildiği açıklandı.