Onbinler meydanları doldurdu: İsrail'de protestolar sürüyor

"NETANYAHU, PUTİN GİBİ OLMAK İSTİYOR"

Öte yandan, Netanyahu'nun önceki dönemlerinde Genelkurmay Başkanı ve Başbakanlık Ofisi Müdürlüğü görevlerinde bulunan Yoav Horowitz, Netanyahu'nun "Putin (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) gibi olmak istediğini" savundu.

Haaretz'e konuşan Horowitz, "Tüm yargı sistemi diz çöküp ondan af dileyene kadar (Netanyahu) durmayacak. O bir manipülasyon ve kampanya ustası." ifadesini kullandı.

Netanyahu'nun, tartışmalı yargı düzenlemesi yoluyla tüm gücü elinde toplamak istediğine işaret eden Horowitz, "O kendisini bir Sezar veya süper kahraman şeklinde bir başbakan olarak görüyordu. Putin gibi olmayı ne kadar istediğini gördüm. Şimdi artık sınırsız güç istiyor." dedi.