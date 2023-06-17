Önce balıklar şimdi kuşlar: Hava sıcakları binlerce hayvanı öldürüyor
Meksika’da Pasifik Okyanusu’nun ısınmasına sebep olan “El Nino” hava olayları yüzünden yüzlerce kuş sahillerde ölü bulundu. ABD'nin Texas körfezi sahillerinde ise on binlerce ölü balık, kıyıya vurdu. Yetkiler daha fazla balığın kıyıya vurmaya devam edeceğini belirtti. Meksika'da son zamanlarda etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle 8 kişi yaşamını yitirdi.
Mexico News Daily’nin haberine göre, yüzlerce kuşun Chiapas ve Baja California eyaletlerindeki sahillerde ölü bulunması üzerine Meksika Ulusal Sağlık, Güvenlik ve Gıda Kalitesi Servisi (Senasica) inceleme başlattı.