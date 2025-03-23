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Önce çaldı, sonra yuttu: 29 milyon liralık küpeler iade edildi!

ABD'de bir hırsızın çaldıktan sonra yuttuğu yaklaşık 769 bin dolar (20 milyon lira) değerindeki küpeler mağazaya iade edildi.

Önce çaldı, sonra yuttu: 29 milyon liralık küpeler iade edildi! - 1

NBA BASKETBOLCUSUNUN ASİSTANI GİBİ DAVRANDI

ABD'de Orlando Polisinin X hesabından, 26 Şubat'ta ünlü bir mücevher mağazasındaki hırsızlığa ilişkin başlatılan soruşturma hakkında açıklama yapıldı.

Jaythan Gilder isimli hırsızın, girdiği mücevher mağazasındaki özel koleksiyon takıları görebilmek için Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynayan bir basketbolcunun asistanı gibi davrandığı belirtildi.

DÜNYA HABERLERİ

Önce çaldı, sonra yuttu: 29 milyon liralık küpeler iade edildi! - 2

ÇALDIĞI KÜPE VE YÜZÜKLE KAÇTI

Açıklamada, bu kişinin daha sonra görevlilerin dikkatini dağıtarak yaklaşık 769 bin dolarlık küpeler ve 575 bin dolarlık bir yüzükle kaçtığı ifade edildi.

Açıklamada, aracıyla kaçan Gilder'ın kısa süre sonra yakalandığı aktarıldı.

Önce çaldı, sonra yuttu: 29 milyon liralık küpeler iade edildi! - 3

KÜPELER MİDESİNDE BULUNDU

Gilder'ın röntgen muayenesinde çaldığı küpelerin midesinde olduğunun tespit edildiği kaydedilen açıklamada, hırsızın günlerce hastanede gözetim altında tutulduğu vurgulandı.

Önce çaldı, sonra yuttu: 29 milyon liralık küpeler iade edildi! - 4

DOĞAL YOLLARLA ÇIKARILDI

Açıklamada, hırsızın vücudundan doğal yollarla çıkarılan küpelerin yetkililer tarafından teyit edildikten sonra mağazaya teslim edildiği bilgisi paylaşıldı.

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