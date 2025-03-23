Önce çaldı, sonra yuttu: 29 milyon liralık küpeler iade edildi!
ABD'de bir hırsızın çaldıktan sonra yuttuğu yaklaşık 769 bin dolar (20 milyon lira) değerindeki küpeler mağazaya iade edildi.
NBA BASKETBOLCUSUNUN ASİSTANI GİBİ DAVRANDI
ABD'de Orlando Polisinin X hesabından, 26 Şubat'ta ünlü bir mücevher mağazasındaki hırsızlığa ilişkin başlatılan soruşturma hakkında açıklama yapıldı.
Jaythan Gilder isimli hırsızın, girdiği mücevher mağazasındaki özel koleksiyon takıları görebilmek için Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynayan bir basketbolcunun asistanı gibi davrandığı belirtildi.