Önce çaldı, sonra yuttu: 29 milyon liralık küpeler iade edildi!

ÇALDIĞI KÜPE VE YÜZÜKLE KAÇTI

Açıklamada, bu kişinin daha sonra görevlilerin dikkatini dağıtarak yaklaşık 769 bin dolarlık küpeler ve 575 bin dolarlık bir yüzükle kaçtığı ifade edildi.

Açıklamada, aracıyla kaçan Gilder'ın kısa süre sonra yakalandığı aktarıldı.