Önce paralarını batırdı sonra canlarını aldı! Lüks otelde 6 kişi siyanürle zehirlendi

Tayland'daki lüks bir otel odasında gizemli şekilde ölen altı kişinin otopsi raporlarına göre bardaklarda ve kurbanların vücutlarında siyanür izlerine rastlandı. Ölü bulunanlar arasındaki Sherine Chong isimli kadının, kurbanlarını yatırım vaat ederek borç batağına sürüklediği ve daha sonra kendisiyle birlikte siyanürle zehirleyerek öldürdüğü iddia ediliyor. Toplu intihar seçeneği üzerinde durmayan uzmanlar, cesetlerin konumları ve suç mahalinde bulunan kanıtlara dayanarak cinayetin odadaki biri tarafından planlanarak işlendiği ihtimalini değerlendiriyor.

Önce paralarını batırdı sonra canlarını aldı! Lüks otelde 6 kişi siyanürle zehirlendi - 1

Tayland'ın başkenti Bangkok'taki lüks bir otelde şüpheli bir cinayet-intihar sonucu altı kişi ölü bulundu.

Ölen altı kişinin son anları ürpertici bir güvenlik kamerası görüntüsüyle ortaya çıktı. 

DÜNYA HABERLERİ

Önce paralarını batırdı sonra canlarını aldı! Lüks otelde 6 kişi siyanürle zehirlendi - 2

280 BİN DOLARLIK KAYIP

Japonya'daki bir hastane için yüklü miktarda yatırım toplayan 56 yaşındaki ABD vatandaşı Sherine Chong'un, kendisini ve beş kişiyi daha siyanürle zehirlediği düşünülüyor.

İddiaya göre Chong, ölenler arasında bulunan evli bir çifti ve diğer iki mağduru projeye para yatırmaya ikna etti.

Ancak bu yatırımın sonucunda yaklaşık 280 bin dolar kaybetmelerine neden oldu.

Önce paralarını batırdı sonra canlarını aldı! Lüks otelde 6 kişi siyanürle zehirlendi - 3

Ölen kişiler (yaşları 37 ile 56 arasında değişen Vietnam kökenli üç erkek ve üç kadın) son olarak pazartesi öğleden sonra Grand Hyatt Erawan'daki odalarına yiyecek getirildiğinde canlı olarak görüldü.

Önce paralarını batırdı sonra canlarını aldı! Lüks otelde 6 kişi siyanürle zehirlendi - 4

502 NUMARALI ODA

Grup otele bir gün önce geldi ancak sonraki gün hepsi Chong'un süitine -502 numaralı odaya- taşındılar.

Vietnam medyasının ele geçirdiği görüntülerde, beş mağdurun, öldürülecekleri odaya doğru ilerledikleri anlar yer alıyor. 

Önce paralarını batırdı sonra canlarını aldı! Lüks otelde 6 kişi siyanürle zehirlendi - 5

"STRESLİ GÖRÜNÜYORDU"

Otel çalışanları tarafından "stresli'" olarak tanımlanan katil Chong, grubun geri kalanıyla buluşmasından saatler önce otel asansörünün güvenlik kameraları tarafından renkli desenli bir elbise giyerken kaydedildi.

Önce paralarını batırdı sonra canlarını aldı! Lüks otelde 6 kişi siyanürle zehirlendi - 6

ŞÜPHELİ YEMEK SİPARİŞİ

Otel çalışanı, pazartesi öğleden sonra saat 2'de grubun bir üyesinin sipariş ettiği yemeği ve çaydanlıkları teslim etti.

İçecekleri demleyip servis etmeyi teklif ettiler ancak Chong'un bunu kendisinin halledeceğini söyleyerek reddettiği iddia edildi. 

Önce paralarını batırdı sonra canlarını aldı! Lüks otelde 6 kişi siyanürle zehirlendi - 7

SİYANÜR İZLERİNE RASTLANDI

Bir gün sonra saat 17.00'de otelden çıkış yapmaları gerekirken ulaşılamayan 6 kişilik grbun kaldığı odaya gidildi. Bu sırada odada bulunan altı kişinin tamamı görevliler tarafından ölü bulundu.

Otopsi sonuçlarına göre, bardaklarda ve kurbanların vücutlarında siyanür izlerine rastlandı. Chong'un da aralarında bulunduğu iki kurbanın vücutlarında siyanür bulundu.

Önce paralarını batırdı sonra canlarını aldı! Lüks otelde 6 kişi siyanürle zehirlendi - 8

ÖNCE PARALARINI SONRA CANLARINI ALDI

Polis yetkilileri, cinayetin büyük ihtimalle bir borç sorunundan kaynaklandığını söyledi. Suçlunun altı kişiden biri olduğu iddia edildi çünkü odaya giren tek kişiler onlardı.

Kurbanların dudakları ve tırnakları koyu mor renge dönmüştü. Bu durum, oksijen eksikliğinin bir göstergesi olarak biliniyor.

İç organları ise siyanür zehirlenmesinin bir başka karakteristik belirtisi olan kan kırmızısı bir görünüm sergiliyordu.

Önce paralarını batırdı sonra canlarını aldı! Lüks otelde 6 kişi siyanürle zehirlendi - 9

TOPLU İNTİHAR OLASILIĞI DÜŞÜK

Adli polis şefi Korgeneral Trairong Piwpan, kurbanların bazılarının rehber ve şoför ayarlamaları gibi yolculukları için ilerideki düzenlemeleri yapmış olmaları nedeniyle toplu intihar ihtimalinin düşük olduğunu söyledi.

Önce paralarını batırdı sonra canlarını aldı! Lüks otelde 6 kişi siyanürle zehirlendi - 10

"ZEHRİ İÇİP ÖLÜMÜ BEKLEMEDİLER"

Cesetlerin aynı yerde toplanmadığını, bazılarının yatak odasında, bazılarının oturma odasında bulunduğunu belirten uzman, bu durumun bilerek zehir içip birlikte ölümü beklemediklerini düşündürdüğünü kaydetti.

Önce paralarını batırdı sonra canlarını aldı! Lüks otelde 6 kişi siyanürle zehirlendi - 11

"SİYANÜRÜ ÇAYLA BİRLİKTE SERVİS ETTİ"

Üç erkek ve üç kadının ölümünü çevreleyen gizemli koşullar çılgın söylentileri körükledi ve bazı yerel medya kuruluşları başlangıçta toplu silahlı saldırı olayı olduğunu bildirdi.

Ancak polisin yayınladığı kansız suç mahaline ait fotoğraflarda, el değmemiş Tayland yemeklerinin yanı sıra çay fincanları ve termosların da yer aldığı görüldü.

Araştırmacılar, siyanürün büyük ihtimalle çaya katkı maddesi katmak için kullanılan gümüş şişelerde bulunduğunu düşünüyor.

Önce paralarını batırdı sonra canlarını aldı! Lüks otelde 6 kişi siyanürle zehirlendi - 12

SORUŞTURMAYA ABD DE DAHİL OLDU

Başbakan Srettha Thavisin, ölümlerle ilgili olarak Vietnam ve ABD büyükelçilikleriyle temasa geçildiğini ve soruşturmaya Amerikan FBI'ın da dahil olduğunu söyledi.

Önce paralarını batırdı sonra canlarını aldı! Lüks otelde 6 kişi siyanürle zehirlendi - 13

Korkunç olayın gerçekleştiği Grand Hyatt Erawan Oteli, Tayland'ın en lüks ve en çok rağbet gören turistik konaklama yerleri arasında yer alıyor ve hizmetiyle ün salmış durumda.

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