Önce paralarını batırdı sonra canlarını aldı! Lüks otelde 6 kişi siyanürle zehirlendi

280 BİN DOLARLIK KAYIP

Japonya'daki bir hastane için yüklü miktarda yatırım toplayan 56 yaşındaki ABD vatandaşı Sherine Chong'un, kendisini ve beş kişiyi daha siyanürle zehirlediği düşünülüyor.

İddiaya göre Chong, ölenler arasında bulunan evli bir çifti ve diğer iki mağduru projeye para yatırmaya ikna etti.

Ancak bu yatırımın sonucunda yaklaşık 280 bin dolar kaybetmelerine neden oldu.