Önce paralarını batırdı sonra canlarını aldı! Lüks otelde 6 kişi siyanürle zehirlendi
Tayland'daki lüks bir otel odasında gizemli şekilde ölen altı kişinin otopsi raporlarına göre bardaklarda ve kurbanların vücutlarında siyanür izlerine rastlandı. Ölü bulunanlar arasındaki Sherine Chong isimli kadının, kurbanlarını yatırım vaat ederek borç batağına sürüklediği ve daha sonra kendisiyle birlikte siyanürle zehirleyerek öldürdüğü iddia ediliyor. Toplu intihar seçeneği üzerinde durmayan uzmanlar, cesetlerin konumları ve suç mahalinde bulunan kanıtlara dayanarak cinayetin odadaki biri tarafından planlanarak işlendiği ihtimalini değerlendiriyor.
Tayland'ın başkenti Bangkok'taki lüks bir otelde şüpheli bir cinayet-intihar sonucu altı kişi ölü bulundu.
Ölen altı kişinin son anları ürpertici bir güvenlik kamerası görüntüsüyle ortaya çıktı.