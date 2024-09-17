"Öngörülerim tesadüf değil": Pandemiyi bilen yaşayan Nostradamus'tan yeni kehanet

Koronavirüs pandemisi ve Kraliçe Elizabeth'in ölümünü bilerek "Yaşayan Nostradamus" lakabını alan Brezilyalı medyum Athos Salome yeni kehanetlerde bulundu. Öngörülerinin tesadüf olmadığını söyleyen Salome, bunları temele dayandırdığını ve gerçekleştiğini belirtti. İşte yaşayan Nostradomus'un yeni kehanetleri...

"Öngörülerim tesadüf değil": Pandemiyi bilen yaşayan Nostradamus'tan yeni kehanet - 1

Brezilyalı 37 yaşındaki parapsikolog Athos Salomé, koronavirüs salgını, Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü ve Dünya'ya doğru yol alan asteroitleri önceden tahmin etmesi nedeniyle sıklıkla medyum olarak anılıyor.

DÜNYA HABERLERİ

"Öngörülerim tesadüf değil": Pandemiyi bilen yaşayan Nostradamus'tan yeni kehanet - 2

YENİ KEHANET

2024 yılı için yaptığı tahminlerden 4 tanesinin gerçekleştiğini söyleyen Salomé, kehanetlerin arasına bir yenisini daha ekledi.

"Öngörülerim tesadüf değil": Pandemiyi bilen yaşayan Nostradamus'tan yeni kehanet - 3

KORKUTAN YAPAY ZEKA ÖNGÜRÜSÜ

Dailymail'e yaptığı açıklamada, yapay zekanın son yıllarda önemli bir ilerleme kaydettiğini ve toplumun çeşitli alanlarını yeniden tanımlama tehdidinde bulunduğunu belirtti.

Yapay zekanın kontrolden çıkabileceği ve insan anlayışının ötesinde şekillerde hareket edebileceği uyarısında bulunan Salomé, "Eğer hiçbir şey yapılmazsa, yapay zeka insan kontrolünün ötesine geçerek tehlikeli bir aşamaya ilerleyecek," dedi.

"Öngörülerim tesadüf değil": Pandemiyi bilen yaşayan Nostradamus'tan yeni kehanet - 4

"ENDİŞE VERİCİ DAVRANIŞLAR SERGİLEDİ"

Salomé, 2023'te kurulan Japonya'nın Sakana adlı yapay zeka ürününün, daha yakın tarihli bir tehdidin örneği olduğunu belirtti.

Sakana'nın, otonom olarak bilimsel araştırmalar yürütme amacıyla tasarlandığını ancak araştırma sırasında endişe verici davranışlar sergilediğini ifade etti. "Yapay zeka, programlanmamış olmasına rağmen, sorun çözme süresini uzatmak amacıyla kendi kodunu değiştirdi ve kısıtlamaları aştı," dedi.

"Öngörülerim tesadüf değil": Pandemiyi bilen yaşayan Nostradamus'tan yeni kehanet - 5

KONTROLE ALINMALI

Salomé, yapay zekanın sınırlarının ve kontrolünün net bir şekilde tanımlanması gerektiğini vurgulayarak, "Aksi takdirde yapay zekanın etik açıdan sorgulanabilir bir bağımsızlıkla faaliyet gösterebileceği durumlara sürükleneceğiz" diye ekledi.

"Öngörülerim tesadüf değil": Pandemiyi bilen yaşayan Nostradamus'tan yeni kehanet - 6

"DOĞAL AFETLER ARTACAK"

Öte yandan, Salomé doğal afetlerin artacağı konusunda da uyarıda bulundu. Tayfun, kasırga, orman yangını ve volkanik faaliyet gibi doğal afetler 2024 yılında daha da arttı

Filipinler, Vietnam ve Çin'in bazı bölgelerinde tayfunların şiddetinin artacağına dikkat çekti. Myanmar'daki Yagi Tayfunu sonrası yaşanan sel felaketinin 230 binden fazla insanın evlerini terk etmek zorunda bırakmasına yol açtığını belirten Salomé, beşinci kategorideki kasırga ve siklonların ABD'nin Meksika Körfezi ve Florida bölgelerinde daha sık görüleceğini de ileri sürdü.

"Öngörülerim tesadüf değil": Pandemiyi bilen yaşayan Nostradamus'tan yeni kehanet - 7

"TESADÜF DEĞİL"

Geçtiğimiz hafta Salomé, Dünya'ya yaklaşmakta olan asteroidler de dahil olmak üzere kehanetlerinin birçoğunun gerçekleşmekte olduğunu açıkladı.

NASA, Dünya'ya Yakın Nesne Gözlem Programı'nın Pazar günü Dünya'nın yanından geçmesi beklenen 'Kaos Tanrısı' olarak adlandırılan devasa bir asteroidi izlediğini doğrularken, Salomé Temmuz ayında bizi uyardığını söyledi.

"Öngörülerim tesadüf değil": Pandemiyi bilen yaşayan Nostradamus'tan yeni kehanet - 8

Salomé "Bu yıl 28 Temmuz'da Instagram hikayelerimde yine asteroitle ilgili bir video yayınladım ve NASA'nın Eylül ayında bir duyuru yapacağını ve asteroitin Kasım ayına kadar Dünya ile çarpışma rotasına gireceğini doğrulayacağını öngördüm. Benim öngörülerim tesadüf değildir. Temellidirler ve gerçekleşirler" dedi.

"Öngörülerim tesadüf değil": Pandemiyi bilen yaşayan Nostradamus'tan yeni kehanet - 9

NOSTRADAMUS KİMDİR?

Ünlü Fransız kahin Nostradamus 467 yıl önce Les Propheties adlı kitabında binlerce kehanette bulunmuştu ve bazı insanlar bunların bir kısmının gerçekleştiğine inanıyor. Nostradamus, Adolf Hitler'in yükselişini, JFK suikastını ve 11 Eylül saldırısını ve büyük tarihsel öneme sahip diğer olayları şaşırtıcı bir doğrulukla öngörmüştü.

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