"Öngörülerim tesadüf değil": Pandemiyi bilen yaşayan Nostradamus'tan yeni kehanet

"DOĞAL AFETLER ARTACAK"

Öte yandan, Salomé doğal afetlerin artacağı konusunda da uyarıda bulundu. Tayfun, kasırga, orman yangını ve volkanik faaliyet gibi doğal afetler 2024 yılında daha da arttı

Filipinler, Vietnam ve Çin'in bazı bölgelerinde tayfunların şiddetinin artacağına dikkat çekti. Myanmar'daki Yagi Tayfunu sonrası yaşanan sel felaketinin 230 binden fazla insanın evlerini terk etmek zorunda bırakmasına yol açtığını belirten Salomé, beşinci kategorideki kasırga ve siklonların ABD'nin Meksika Körfezi ve Florida bölgelerinde daha sık görüleceğini de ileri sürdü.