"Öngörülerim tesadüf değil": Pandemiyi bilen yaşayan Nostradamus'tan yeni kehanet
Koronavirüs pandemisi ve Kraliçe Elizabeth'in ölümünü bilerek "Yaşayan Nostradamus" lakabını alan Brezilyalı medyum Athos Salome yeni kehanetlerde bulundu. Öngörülerinin tesadüf olmadığını söyleyen Salome, bunları temele dayandırdığını ve gerçekleştiğini belirtti. İşte yaşayan Nostradomus'un yeni kehanetleri...
Brezilyalı 37 yaşındaki parapsikolog Athos Salomé, koronavirüs salgını, Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü ve Dünya'ya doğru yol alan asteroitleri önceden tahmin etmesi nedeniyle sıklıkla medyum olarak anılıyor.