Onkolog açıkladı: Boğaz ağrısı geçmiyorsa dikkat!

SİNSİ VE YAYGIN: BAŞ VE BOYUN KANSERLERİ

Ağız, boğaz, sinüsler, kulaklar ve tükürük bezlerini de içeren 30'dan fazla bölgede görülebilen baş ve boyun kanserleri, İngiltere'de en yaygın sekizinci kanser türü olarak biliniyor. Her yıl yaklaşık 13 bin yeni vaka tespit edilirken, bu sayı her on yılda yüzde 30 oranında artıyor. Yılda 4 binden fazla kişi bu hastalık nedeniyle hayatını kaybediyor.



Dr. Kubes, bu tür kanserlerin belirtilerinin genellikle hafif seyrettiğini ve başka hastalıklarla karıştırılabileceğini belirterek erken teşhisin hayati önem taşıdığına dikkat çekti.