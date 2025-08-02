Onkolog açıkladı: Boğaz ağrısı geçmiyorsa dikkat!

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BELİRTİLER

Uzmanlara göre aşağıdaki belirtiler varsa, mutlaka bir hekime başvurulmalı:



Üç haftadan uzun süren boğaz ağrısı



Enfeksiyonsuz kulak ağrısı



Ses kısıklığı veya ses değişimi



Yutma güçlüğü



Boyunda ele gelen kitle



Açıklanamayan kilo kaybı



Kubes, özellikle sigara içenler ve düzenli alkol tüketenlerin risk grubunda olduğunu, ancak belirgin risk faktörü olmayan kişilerde de tanı konduğunu vurguladı. Son yıllarda HPV virüsüyle bağlantılı vakaların gençlerde arttığını da ekledi.



Bazı yaşam tarzı değişiklikleriyle bu riski azaltabilmek mümkün. Bunlar arasında tütün kullanımının bırakılması, alkol tüketiminin sınırlandırılması, düzenli ağız sağlığı bakımı ve HPV aşısı bulunuyor.



Cancer Research UK verilerine göre, baş ve boyun kanseri vakalarının:



%64’ü tütün kullanımı,



%22-38’i alkol tüketimi,



%80’i ise HPV enfeksiyonu ile bağlantılı.



