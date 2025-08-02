Onkolog açıkladı: Boğaz ağrısı geçmiyorsa dikkat!

Üç haftadan uzun süren boğaz ağrısı, baş ve boyun kanserinin erken belirtisi olabilir.

Onkolog açıkladı: Boğaz ağrısı geçmiyorsa dikkat! - 1

Boğaz ağrısı çoğu zaman basit bir enfeksiyon belirtisi olarak görülse de, uzmanlar uzun süren ağrıların ciddi bir hastalığın habercisi olabileceği konusunda uyarıyor. Özellikle enfeksiyon belirtisi olmadan tek taraflı boğaz ya da kulak ağrısı yaşayanların vakit kaybetmeden doktora başvurmaları gerektiği belirtiliyor.

Onkolog Dr. Jiri Kubes, üç haftayı aşkın süredir geçmeyen boğaz ağrısının baş ve boyun kanserinin erken evre belirtisi olabileceğini söyledi. Kubes, “İnsanlar bunun sadece enfeksiyon ya da reflü olduğunu varsayıyor. Ancak boğaz ağrısı normal tedavilere rağmen geçmiyorsa, araştırma zamanı gelmiş demektir” dedi.

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Onkolog açıkladı: Boğaz ağrısı geçmiyorsa dikkat! - 2

SİNSİ VE YAYGIN: BAŞ VE BOYUN KANSERLERİ

Ağız, boğaz, sinüsler, kulaklar ve tükürük bezlerini de içeren 30'dan fazla bölgede görülebilen baş ve boyun kanserleri, İngiltere'de en yaygın sekizinci kanser türü olarak biliniyor. Her yıl yaklaşık 13 bin yeni vaka tespit edilirken, bu sayı her on yılda yüzde 30 oranında artıyor. Yılda 4 binden fazla kişi bu hastalık nedeniyle hayatını kaybediyor.

Dr. Kubes, bu tür kanserlerin belirtilerinin genellikle hafif seyrettiğini ve başka hastalıklarla karıştırılabileceğini belirterek erken teşhisin hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

Onkolog açıkladı: Boğaz ağrısı geçmiyorsa dikkat! - 3

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BELİRTİLER

Uzmanlara göre aşağıdaki belirtiler varsa, mutlaka bir hekime başvurulmalı:

Üç haftadan uzun süren boğaz ağrısı

Enfeksiyonsuz kulak ağrısı

Ses kısıklığı veya ses değişimi

Yutma güçlüğü

Boyunda ele gelen kitle

Açıklanamayan kilo kaybı

Kubes, özellikle sigara içenler ve düzenli alkol tüketenlerin risk grubunda olduğunu, ancak belirgin risk faktörü olmayan kişilerde de tanı konduğunu vurguladı. Son yıllarda HPV virüsüyle bağlantılı vakaların gençlerde arttığını da ekledi.

Bazı yaşam tarzı değişiklikleriyle bu riski azaltabilmek mümkün. Bunlar arasında tütün kullanımının bırakılması, alkol tüketiminin sınırlandırılması, düzenli ağız sağlığı bakımı ve HPV aşısı bulunuyor.

Cancer Research UK verilerine göre, baş ve boyun kanseri vakalarının:

%64’ü tütün kullanımı,

%22-38’i alkol tüketimi,

%80’i ise HPV enfeksiyonu ile bağlantılı.

Onkolog açıkladı: Boğaz ağrısı geçmiyorsa dikkat! - 4

MİKROPLASTİKLER VE HAVA KİRLİLİĞİ DE RİSK

Dr. Kubes, çevresel faktörlerin de göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek, "Mikroplastikler ve hava kirliliği, solunum yollarındaki hassas dokuları tahriş edebilir. Kronik maruz kalma iltihabı artırarak zamanla kanser riskini yükseltebilir" dedi.


Onkolog açıkladı: Boğaz ağrısı geçmiyorsa dikkat! - 5

Boğaz ağrılarının çoğunun zararsız olduğunu yineleyen Kubes, içgüdülere kulak verilmesi gerektiğini vurgulayarak şu uyarıda bulundu:

“Boğaz ağrınız geçmiyorsa, kontrol ettirin. Bu bölgedeki kanserler erken teşhisle oldukça başarılı şekilde tedavi edilebiliyor. "

Onkolog açıkladı: Boğaz ağrısı geçmiyorsa dikkat! - 6

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