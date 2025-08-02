Onkolog açıkladı: Boğaz ağrısı geçmiyorsa dikkat!
Üç haftadan uzun süren boğaz ağrısı, baş ve boyun kanserinin erken belirtisi olabilir.
Boğaz ağrısı çoğu zaman basit bir enfeksiyon belirtisi olarak görülse de, uzmanlar uzun süren ağrıların ciddi bir hastalığın habercisi olabileceği konusunda uyarıyor. Özellikle enfeksiyon belirtisi olmadan tek taraflı boğaz ya da kulak ağrısı yaşayanların vakit kaybetmeden doktora başvurmaları gerektiği belirtiliyor.
Onkolog Dr. Jiri Kubes, üç haftayı aşkın süredir geçmeyen boğaz ağrısının baş ve boyun kanserinin erken evre belirtisi olabileceğini söyledi. Kubes, “İnsanlar bunun sadece enfeksiyon ya da reflü olduğunu varsayıyor. Ancak boğaz ağrısı normal tedavilere rağmen geçmiyorsa, araştırma zamanı gelmiş demektir” dedi.