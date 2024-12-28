Onkoloji uzmanı açıkladı: Kalın bağırsak kanserinin vücuttaki ilk sinyaliymiş
Dünyada her yıl 14 milyon insan yeni kanser tanısı alıyor. Kanserde erken tanı hayati önem taşıyor. Bu nedenle vücudu iyi gözlemlemek ve düzenli tarama testleri yaptırmak gerekiyor. Kolon kanseri (kalın bağırsak kanseri), dünya genelinde en sık görülen kanser türleri arasında yer alıyor. Belirti vermeden sinsice vücuda yayılan kalın bağırsak kanseri özellikle 50 yaş üstü için büyük risk. Ancak bu kanser türüyle ilgili doğru bilinen bazı yanlışlar var.
Kolon kanseri, kalın bağırsakta (kolonda) başlayan ve sindirim sistemi kanserleri arasında en yaygın olanıdır.
Genellikle polip adı verilen kanser öncesi büyümelerden gelişir ve bu poliplerin zamanla kötü huylu hale gelmesiyle kolon kanseri oluşur.