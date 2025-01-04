"Onlardan kaçmak imkansız": Dronlar Ukrayna'daki savaşın yönünü nasıl değiştirdi?
Saatte 60 kilometreye yakın hızla hareket eden küçük FPV dronlar, tercih edilen bir silaha' dönüşerek her yerde bulunur hale geldi. Rusya Ukrayna savaşında da bu tür dronlar sık sık kullanılıyor. Peki insansız hava araçları cephedeki yarışı nasıl şekillendiriyor? Ukraynalı askerler anlattı...
Ukrayna'nın Khyzhak tugayında görevli bir asker olan Denys, yeni bir savaş türünü anlattı.
Arkasında yığınla temel Ukrayna Birinci Şahıs Görüşlü (FPV) insansız hava aracı bulunan bir kışla atölyesinde İngiliz The Guardian gazetesine konuşan Denys: “Daha az silahlı çatışma var çünkü daha fazla insansız hava aracı savaşı var" dedi.
Bir zamanlar aralarında bir silah atışı mesafesi olan cephe hatları, cephe hattının gerisinde gizlenen Rus ve Ukraynalı dron timlerinin basit hava saldırılarıyla birbirlerinin güçlerini hedef almasıyla artık bir "ölüm bölgesi" haline geldi.
Denys, “2022'de hala ağaç hatlarından makineli tüfeklerle koşturuyorduk" dedi.