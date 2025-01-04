"Onlardan kaçmak imkansız": Dronlar Ukrayna'daki savaşın yönünü nasıl değiştirdi?

"KESKİN NİŞANCININ İŞİ"

Bir başka tugay üyesi, çağrı işareti Khimik (kimyager) olan Dima, telefonundaki bir videoyla bir örnek gösterdi.

Bir FPV dron çarpma anında patladığı için, video aniden beyaz bir gürültüyle sona eriyor ve hem Ukrayna hem de Rus orduları tarafından internette yayınlanan pek çok videoda olduğu gibi patlamanın sonuçları görünmez oluyor.

Birkaç kilometre ötedeki bir Rus askeri, binanın üst katından dışarı bakarken görülmüştü.

FPV dronlar nispeten bol olsa da Khyzhak tugayı (çoğunlukla savaşmaya gönüllü olan polis devriye memurları) bunları idareli ve sabırlı bir şekilde kullanmaya çalışıyor.

Film, pilotu saldırmak için doğru açıyı bulmaya çalışırken dronun havada asılı kaldığını ve yeniden ayarlandığını gösteriyor. Khimik, “Bu bir keskin nişancının işi gibi” diyor.