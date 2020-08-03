Önümüzdeki yüzyılda sellerin sayısı 2’ye katlanacak

Bilim insanları önümüzdeki 80 yıl içinde küresel ısınma nedeniyle kıyı sellerinin ikiye katlanacağını ve bu yüzden en az 77 milyon insanın tehlike olduğunu açıkladı. Bununla birlikte kıyılarda meydana gelecek zararın dünya ekonomisine yaklaşık 10 trilyon sterline (yaklaşık 91 trilyon Türk lirası) mal olacağı ve bu rakamın küresel milli gelirin 5’te birine denk olduğu ifade edildi.

ntv.com.tr 03.08.2020 - 11:44

Önümüzdeki yüzyılda sellerin sayısı 2’ye katlanacak - 1

GELECEK YÜZYILDA İKİ KAT DAHA FAZLA SEL OLACAK

İngiliz ve Avustralyalı bilim insanları küresel iklim değişikliği projeksiyonlarını değerlendirdi. Melbourne ve East East Anglia üniversitelerinden araştırmacılar atmosferdeki karbon dioksit seviyesinin günümüzdekine benzer bir şekilde artması halinde 2100 yılında kıyı sellerinin iki katına çıkacağını hesapladı.

Önümüzdeki yüzyılda sellerin sayısı 2’ye katlanacak - 2

Kıyı taşkınlarının artmasının temel nedeni olarak küresel ısınma kaynaklı buzul erimesi gösterildi.

Önümüzdeki yüzyılda sellerin sayısı 2’ye katlanacak - 3

KÜRESEL MİLLİ GELİRİN BEŞTE BİRİ

Bununla birlikte araştırmacılar, sel nedeniyle oturdukları evlerin sular altında kalması sonucu on milyonlarca insanın taşınacağını ifade ederek, meydana gelecek zararın küresel ekonomiye maliyetinin 10 trilyon (yaklaşık 91 trilyon Türk Lirası) sterlinden fazla olacağını vurguladı. Dünya Bankası’nın 2019 verilerine göre küresel GDP şu anda 142 trilyon dolar (390 trilyon Türk Lirası).

Önümüzdeki yüzyılda sellerin sayısı 2’ye katlanacak - 4

77 MİLYON İNSAN RİSK ALTINDA

Araştırmacıların belirttiğine göre dünyada şu an denize ve okyanuslara kıyı alan 797 bin 716 kilometrekarelik bir alan kıyı sellerinden etkileniyor, 2100 yılında bu alanan küresel olarak 250 bin kilometrekare artması bekleniyor. Bu durum ise en az 77 milyon insanın sel riskinde olduğu anlamına geliyor.

Önümüzdeki yüzyılda sellerin sayısı 2’ye katlanacak - 5

Çalışmada, meydana gelecek sellerden en çok Kuzeybatı Avrupa, Güneydoğu ve Doğu Asya ile Avuzstralya’nın kuzeyinin etkileceğini, ancak yüzyılın sonuna doğru İngiltere ve Kuzey Avrupa’da da yoğun kıyı taşkınları yaşanacağını ifade etti.

Önümüzdeki yüzyılda sellerin sayısı 2’ye katlanacak - 6

HÜKÜMETLERE EYLEM ÇAĞRISI

Araştırmanın başyazarlarından Melbourna Üniversitesi’nden Ebru Kirezci, “Küresel ısınma nedneiyle deniz seviyesi yükseliyor ve buzullar eriyor. İklim değişikliği aynı zamanda denizdeki olayları da artırıyor. Bu da sel riskini önemli ölçüde yükseltiyor. Araştırmamız kıyılarda yaşayan insanlar için acil bir eylem planının önemini ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı. 

Önümüzdeki yüzyılda sellerin sayısı 2’ye katlanacak - 7
Kirezci, çalışmanın hükümetler için uyanış çağrısı olduğunu sözlerine ekleyerek, kıyılardaki yapıların tekrar gözden geçirilmesi ve karbon dioksit emisyonuyla mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Önümüzdeki yüzyılda sellerin sayısı 2’ye katlanacak - 8
Önümüzdeki yüzyılda sellerin sayısı 2’ye katlanacak - 9
Önümüzdeki yüzyılda sellerin sayısı 2’ye katlanacak - 10
Önümüzdeki yüzyılda sellerin sayısı 2’ye katlanacak - 11

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