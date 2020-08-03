Önümüzdeki yüzyılda sellerin sayısı 2’ye katlanacak

ntv.com.tr 03.08.2020 - 11:44
İngiliz ve Avustralyalı bilim insanları küresel iklim değişikliği projeksiyonlarını değerlendirdi. Melbourne ve East East Anglia üniversitelerinden araştırmacılar atmosferdeki karbon dioksit seviyesinin günümüzdekine benzer bir şekilde artması halinde 2100 yılında kıyı sellerinin iki katına çıkacağını hesapladı.
Kıyı taşkınlarının artmasının temel nedeni olarak küresel ısınma kaynaklı buzul erimesi gösterildi.
Bununla birlikte araştırmacılar, sel nedeniyle oturdukları evlerin sular altında kalması sonucu on milyonlarca insanın taşınacağını ifade ederek, meydana gelecek zararın küresel ekonomiye maliyetinin 10 trilyon (yaklaşık 91 trilyon Türk Lirası) sterlinden fazla olacağını vurguladı. Dünya Bankası’nın 2019 verilerine göre küresel GDP şu anda 142 trilyon dolar (390 trilyon Türk Lirası).
Araştırmacıların belirttiğine göre dünyada şu an denize ve okyanuslara kıyı alan 797 bin 716 kilometrekarelik bir alan kıyı sellerinden etkileniyor, 2100 yılında bu alanan küresel olarak 250 bin kilometrekare artması bekleniyor. Bu durum ise en az 77 milyon insanın sel riskinde olduğu anlamına geliyor.
Çalışmada, meydana gelecek sellerden en çok Kuzeybatı Avrupa, Güneydoğu ve Doğu Asya ile Avuzstralya’nın kuzeyinin etkileceğini, ancak yüzyılın sonuna doğru İngiltere ve Kuzey Avrupa’da da yoğun kıyı taşkınları yaşanacağını ifade etti.
Araştırmanın başyazarlarından Melbourna Üniversitesi’nden Ebru Kirezci, “Küresel ısınma nedneiyle deniz seviyesi yükseliyor ve buzullar eriyor. İklim değişikliği aynı zamanda denizdeki olayları da artırıyor. Bu da sel riskini önemli ölçüde yükseltiyor. Araştırmamız kıyılarda yaşayan insanlar için acil bir eylem planının önemini ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.