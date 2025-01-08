OpenAI CEO'suna kız kardeşinden cinsel istismar suçlaması: "Akıl sağlığı sorunları olan birinin bakımı çok zor"

ABD merkezli yapay zeka araştırma şirketi OpenAI'ın CEO'su Sam Altman'ın kız kardeşi cinsel istismar suçlaması ile abisine dava açtı. İddiaları ailesi ile yaptığı ortak açıklama ile yalanlayan Sam Altman, akıl sağlığı sorunları yaşayan bir aile üyesine bakmanın inanılmaz derecede zor olduğunu açıkladı.

OpenAI CEO'suna kız kardeşinden cinsel istismar suçlaması: "Akıl sağlığı sorunları olan birinin bakımı çok zor" - 1

ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'ın CEO'su Sam Altman'ın kız kardeşi Ann Altman, cinsel istismar suçlamasıyla abisine dava açtı.

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OpenAI CEO'suna kız kardeşinden cinsel istismar suçlaması: "Akıl sağlığı sorunları olan birinin bakımı çok zor" - 2

30 yaşındaki Ann Altman, 39 yaşındaki abisi Sam Altman’ın 1997 ile 2006 yılları arasında kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti ve bunu mahkemeye taşıdı.

OpenAI CEO'suna kız kardeşinden cinsel istismar suçlaması: "Akıl sağlığı sorunları olan birinin bakımı çok zor" - 3

6 Ocak'ta Missouri'nin Doğu Bölgesi'ndeki bir ABD Bölge Mahkemesi'ne sunulan davada, tacizin Ann Altman’ın 3 yaşında olduğu dönemde başladığı belirtildi. Öte yandan Sam Altman’ın, yetişkin olduğu dönemde de benzer istismar olaylarının yaşandığı öne sürüldü.

OpenAI CEO'suna kız kardeşinden cinsel istismar suçlaması: "Akıl sağlığı sorunları olan birinin bakımı çok zor" - 4

Sam Altman, bu iddiayı X hesabından yaptığı bir paylaşımla reddetti. Ailesiyle yaptığı ortak açıklamada "Tüm bu iddialar tamamen gerçek dışıdır. Ann’in tedaviyi reddetmesi ve gerçekten yardım etmeye çalışan aile üyelerine saldırması içimizi burkuyor. Ann’i elimizden gelen en iyi şekilde desteklemeye devam ederken, herkesten duruma anlayış göstermesini istiyoruz" ifadelerine yer verildi.

OpenAI CEO'suna kız kardeşinden cinsel istismar suçlaması: "Akıl sağlığı sorunları olan birinin bakımı çok zor" - 5

Davada, Ann Altman’ın yıllar süren istismarın yanı sıra cinsel saldırı da içerdiğini iddia ettiği belirtiliyor. Ann Altman, 75 bin dolar tazminat talep ettiği davanın jürili duruşmasını istiyor.

OpenAI CEO'suna kız kardeşinden cinsel istismar suçlaması: "Akıl sağlığı sorunları olan birinin bakımı çok zor" - 6

Sam Altman, yapay zeka şirketi OpenAI’nin CEO’su olarak, teknoloji dünyasında tanınan bir isim. 2022 yılında ChatGPT yapay zeka sohbet robotunu piyasaya sürerek geniş çapta dikkat çekmişti.

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