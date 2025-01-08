OpenAI CEO'suna kız kardeşinden cinsel istismar suçlaması: "Akıl sağlığı sorunları olan birinin bakımı çok zor"

Sam Altman, bu iddiayı X hesabından yaptığı bir paylaşımla reddetti. Ailesiyle yaptığı ortak açıklamada "Tüm bu iddialar tamamen gerçek dışıdır. Ann’in tedaviyi reddetmesi ve gerçekten yardım etmeye çalışan aile üyelerine saldırması içimizi burkuyor. Ann’i elimizden gelen en iyi şekilde desteklemeye devam ederken, herkesten duruma anlayış göstermesini istiyoruz" ifadelerine yer verildi.