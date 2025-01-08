OpenAI CEO'suna kız kardeşinden cinsel istismar suçlaması: "Akıl sağlığı sorunları olan birinin bakımı çok zor"
ABD merkezli yapay zeka araştırma şirketi OpenAI'ın CEO'su Sam Altman'ın kız kardeşi cinsel istismar suçlaması ile abisine dava açtı. İddiaları ailesi ile yaptığı ortak açıklama ile yalanlayan Sam Altman, akıl sağlığı sorunları yaşayan bir aile üyesine bakmanın inanılmaz derecede zor olduğunu açıkladı.
ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'ın CEO'su Sam Altman'ın kız kardeşi Ann Altman, cinsel istismar suçlamasıyla abisine dava açtı.