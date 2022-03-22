Orangutanlar havalı olduklarını göstermek için yeni argo sözcükler geliştiriyor

Yeni bir çalışma, insanlara benzer şekilde, orangutanların da kelime dağarcığının insanlara benzer bir şekilde sosyal çevre tarafından şekillendirildiğini gösterdi. Vahşi maymun topluluklarının iletişimini inceleyen araştırmacılar, hayvanların kullandığı seslerin doğuştan gelmediğini, bazıların asi olduğunu siğer üyelere göstermek için yeni argo sözcükler kullandığını ortaya çıkardı.

Haberler - ntv.com.tr 22.03.2022 - 12:33

Orangutanlar havalı olduklarını göstermek için yeni argo sözcükler geliştiriyor - 1

Borneo ve Sumatra'daki vahşi maymun topluluklarının "öpücük” seslerini inceleyen araştırmacılar, uzun zamandır düşünüldüğü gibi bu tür seslerin doğuştan gelmediğini ve orangutanların çağrıların yeni versiyonlarını geliştirebildiklerini keşfetti.

Orangutanlar havalı olduklarını göstermek için yeni argo sözcükler geliştiriyor - 2

insanları ayrıca, yeni çağrıların  geçerli olup olmadığının yerel topluluğun yoğunluğundan etkilendiğini açıkladı.

Orangutanlar havalı olduklarını göstermek için yeni argo sözcükler geliştiriyor - 3

Warwick Üniversitesi psikoloji bölümünden çalışmanın yazarı Dr. Adriano Lameira, “Gördüğüm kadarıyla, düşük popülasyonlu topluluklarda yaşayan orangutanlar sürekli olarak kullandıklar bir argo dağarcığına sahipler. Bunlar 'muhafazakar'dırlar, ancak yeni bir çağrı  duyulduğunda yeni sesler hızla dahil edilerek argo zenginleştirilir" dedi.

Orangutanlar havalı olduklarını göstermek için yeni argo sözcükler geliştiriyor - 4

Bununla birlikte Lameira, yüksek pülasyonlu orangutan topluluklarında ise durumun çöyle gerçekleştiğini söyledi:

Orangutanlar havalı olduklarını göstermek için yeni argo sözcükler geliştiriyor - 5

"Yüksek yoğunluklu, orangutan topluluklarında, iletişim daha çok bir kakofoniye benzer. Görünüşe göre 'yeni çağrı” sitilleri ötücü kuşlarda olduğu gibi, bu tip toplulularda soğukkanlılıklarını ve ne kadar ne kada] asi olduklarını göstermek istediklerinde çıkıyor” açıklamasını yaptı. 

Orangutanlar havalı olduklarını göstermek için yeni argo sözcükler geliştiriyor - 6

Diğer taraftan, ötücü kuşlar ve marmosetler de dahil olmak üzere hayvanlar için iletişimde sosyal etkilerin rol oynadığı tespit edilmiş olsa da, yeni araştırmanın arkasındaki ekip, aynı şeyin insan olmayan maymunlar için doğru olup olmadığının belirsiz olduğunu aktardı.  

Orangutanlar havalı olduklarını göstermek için yeni argo sözcükler geliştiriyor - 7

6 BİN SAATİ AŞKIN BİR SÜRE GÖZLEMLENDİLER

Nature Ecology and Evolution dergisinde yayımlanan çalışmanın yazarları, 2005 ve 2010 yılları arasında altı araştırma istasyonunda 6 bin 120 gözlem saatini nasıl harcadıklarını ve yaklaşık 70 rangutanın öpücük seslerini kaydettiklerini açıkladı.

Orangutanlar havalı olduklarını göstermek için yeni argo sözcükler geliştiriyor - 8

Lameira, bu topluluklar arasında bilinen bir değiş tokuş olmamasına ve birbirlerinden çok uzak olmalarına rağmen, farklı toplulukların bazen çağrıların yeni varyasyonlarını bulduğunu söyledi.

Orangutanlar havalı olduklarını göstermek için yeni argo sözcükler geliştiriyor - 9

KÜÇÜK TOPLULULUKLAR YENİ SÖZLERİ TUTMA EĞİLİMİNDE

Araştırmacılar, yüksek yoğunluklu orangutan topluluklarının çok çeşitli yeni çağrılar kullandığını, ancak yüksek nüfus nedeniyle  birçoğunun hızla kullanım dışı kaldığını  buldu. Buna karşılık, küçük gruplar yeni çağrılara daha az denk geldiler, ancak yeni çağrıları daha fazla koruma eğiliminde oldukları görüldü.

Orangutanlar havalı olduklarını göstermek için yeni argo sözcükler geliştiriyor - 10

Öte yandan Lameira, yeni çalışmaya ek olarak, insan dilleri gibi büyük maymun repertuarlarının sadece dikkatlice kontrol edilemeyen, aynı zamanda hece benzeri kombinasyonlar yapmak için bir araya getirilen ünlü ve ünsüz harflerden oluştuğuna dair artan kanıtlar olduğunu da sözlerine ekledi.

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