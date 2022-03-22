Orangutanlar havalı olduklarını göstermek için yeni argo sözcükler geliştiriyor

"Yüksek yoğunluklu, orangutan topluluklarında, iletişim daha çok bir kakofoniye benzer. Görünüşe göre 'yeni çağrı” sitilleri ötücü kuşlarda olduğu gibi, bu tip toplulularda soğukkanlılıklarını ve ne kadar ne kada] asi olduklarını göstermek istediklerinde çıkıyor” açıklamasını yaptı.