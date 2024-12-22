Ordusu olmayan ülkeler belli oldu: Tek bir askerleri bile yok (Askeri güce gerek duymayan 10 ülke)

Ordusu olmayan ülkeler, askeri güce ihtiyaç duymadan da güvenliklerini sağlayabiliyor. Bu ülkeler, askeri gücün yerine diplomasi, ittifaklar ve güçlü uluslararası ilişkilerle güvenliklerini koruma altına alıyor. Hem barışı koruyorlar hem de kaynaklarını sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönlendiriyorlar. World Population Rewiev tarafından orduya ve askeri güce gerek duymayan 10 ülke sıralandı. Peki, ordusu olmayan bu ülkeler nasıl güvenlik sağlıyor ve kaynaklarını hangi alanlara yönlendiriyorlar? İşte, ordusu olmayan ve farklı güvenlik stratejileriyle dikkat çeken 10 ülke.

Ordusu olmayan ülkeler belli oldu: Tek bir askerleri bile yok (Askeri güce gerek duymayan 10 ülke) - 1

Ordusu olmayan bu 10 ülke, genellikle barışçıl dış politika benimseyip güvenliklerini uluslararası ittifaklar ve diplomasi ile sağlıyorlar. Bu sayede askeri harcamalarını, eğitim, sağlık ve altyapı gibi refah artırıcı alanlara yönlendirebiliyorlar. Askeri harcamalardan tasarruf ettikleri bu kaynakları daha etkili bir şekilde kullanarak kalkınma hedeflerine ulaşmayı amaçlıyorlar.

DÜNYA HABERLERİ

Ordusu olmayan ülkeler belli oldu: Tek bir askerleri bile yok (Askeri güce gerek duymayan 10 ülke) - 2

GÜVENLİKLERİNİ NASIL SAĞLIYORLAR?

Askeri gücün yerini, güçlü ittifaklar ve anlaşmalar alıyor. Uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapan bu ülkeler, bölgesel barışı destekleyip, askeri müdahalelere başvurmadan güvenliklerini garanti altına alıyorlar.

İşte, ordusu olmayan 10 ülke;

Ordusu olmayan ülkeler belli oldu: Tek bir askerleri bile yok (Askeri güce gerek duymayan 10 ülke) - 3

10- İZLANDA

Savunma, NATO tarafından sağlanıyor (özellikle ABD, Norveç ve Danimarka).

Ordusu olmayan ülkeler belli oldu: Tek bir askerleri bile yok (Askeri güce gerek duymayan 10 ülke) - 4

9- ANDORRA

Savunma, Fransa ve İspanya'nın sorumluluğunda.

Ordusu olmayan ülkeler belli oldu: Tek bir askerleri bile yok (Askeri güce gerek duymayan 10 ülke) - 5

8- GRÖNLAND

1983'te ordu dağıtıldı. Karayip Bölgesel Güvenlik Sistemi (RSS) tarafından korunuyor.

Ordusu olmayan ülkeler belli oldu: Tek bir askerleri bile yok (Askeri güce gerek duymayan 10 ülke) - 6

7- KOSTA RİKA

1948’de askerliğini kaldırdı. Güvenlik, ABD ve Kolombiya'nın eğittiği polis birimleri tarafından sağlanıyor.

Ordusu olmayan ülkeler belli oldu: Tek bir askerleri bile yok (Askeri güce gerek duymayan 10 ülke) - 7

6- PANAMA

1990’da ordu feshedildi, 1994'te tamamen kaldırıldı. Paramiliter güçler sınırlandırılmıştır.

Ordusu olmayan ülkeler belli oldu: Tek bir askerleri bile yok (Askeri güce gerek duymayan 10 ülke) - 8

5- SAMUA

Savunma, Yeni Zelanda'nın sorumluluğunda.

Ordusu olmayan ülkeler belli oldu: Tek bir askerleri bile yok (Askeri güce gerek duymayan 10 ülke) - 9

4-PORTO RİKO

Savunma, ABD tarafından sağlanıyor.

Ordusu olmayan ülkeler belli oldu: Tek bir askerleri bile yok (Askeri güce gerek duymayan 10 ülke) - 10

3- HONG KONG

Savunma, Çin'in sorumluluğunda.

Ordusu olmayan ülkeler belli oldu: Tek bir askerleri bile yok (Askeri güce gerek duymayan 10 ülke) - 11

2- MONAKO

Savunma, Fransa'nın sorumluluğunda.

Ordusu olmayan ülkeler belli oldu: Tek bir askerleri bile yok (Askeri güce gerek duymayan 10 ülke) - 12

1- SAN MARİNO

Savunma, İtalya'nın sorumluluğunda.

DAHA FAZLA GÖSTER