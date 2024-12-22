Ordusu olmayan ülkeler belli oldu: Tek bir askerleri bile yok (Askeri güce gerek duymayan 10 ülke)
Ordusu olmayan ülkeler, askeri güce ihtiyaç duymadan da güvenliklerini sağlayabiliyor. Bu ülkeler, askeri gücün yerine diplomasi, ittifaklar ve güçlü uluslararası ilişkilerle güvenliklerini koruma altına alıyor. Hem barışı koruyorlar hem de kaynaklarını sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönlendiriyorlar. World Population Rewiev tarafından orduya ve askeri güce gerek duymayan 10 ülke sıralandı. Peki, ordusu olmayan bu ülkeler nasıl güvenlik sağlıyor ve kaynaklarını hangi alanlara yönlendiriyorlar? İşte, ordusu olmayan ve farklı güvenlik stratejileriyle dikkat çeken 10 ülke.
Ordusu olmayan bu 10 ülke, genellikle barışçıl dış politika benimseyip güvenliklerini uluslararası ittifaklar ve diplomasi ile sağlıyorlar. Bu sayede askeri harcamalarını, eğitim, sağlık ve altyapı gibi refah artırıcı alanlara yönlendirebiliyorlar. Askeri harcamalardan tasarruf ettikleri bu kaynakları daha etkili bir şekilde kullanarak kalkınma hedeflerine ulaşmayı amaçlıyorlar.