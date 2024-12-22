Ordusu olmayan ülkeler belli oldu: Tek bir askerleri bile yok (Askeri güce gerek duymayan 10 ülke)

Ordusu olmayan bu 10 ülke, genellikle barışçıl dış politika benimseyip güvenliklerini uluslararası ittifaklar ve diplomasi ile sağlıyorlar. Bu sayede askeri harcamalarını, eğitim, sağlık ve altyapı gibi refah artırıcı alanlara yönlendirebiliyorlar. Askeri harcamalardan tasarruf ettikleri bu kaynakları daha etkili bir şekilde kullanarak kalkınma hedeflerine ulaşmayı amaçlıyorlar.