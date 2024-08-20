Ölümcül hale gelen Oropouche virüsü Avrupa'ya sıçradı: Sinek ısırığıyla bulaşıyor

GÜNEY AMERİKA VE KARAYİPLER'DE ARTTI

ABD merkezli Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, klinikleri küçük sinekler ve bazı sivrisinek türleri tarafından yayılan ve ani ateş, şiddetli baş ağrısı ve titremeye neden olan viral bir hastalığa karşı uyarıyor.

Amerikan Washington Post gazetesinin bildirdiğine göre Oropouche virüs hastalığı vakaları, son iki yıldır Güney Amerika ve Karayipler'de artış gösteriyor ve bu yıl ilk kez ölümcül bir hal aldı.

Bu yılın haziran ve temmuz aylarında, Avrupa ülkelerinde ise ilk kez 19 Oropouche vakası rapor edildi.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) tarafından bu ayın başlarında yayınlanan bir rapora göre, bu vakaların 12'si İspanya'da, beşi İtalya'da, ikisi Almanya'da görüldü.