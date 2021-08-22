Orta Çağ’ın en güçlü kadınlarından biriydi: Mersiya Kraliçesi Cynethryth’in mezarı bulundu

MANASTIR TİCARİ YOLLAR ARASINDA OLMASINDAN DOLAYI OLDUKÇA GÜÇLÜ BİR KONUMDAYDI

Diğer taraftan, İngiltere'deki en önemli ticaret noktalarından biri olduğu için Thames güzergâhı üzerindeki sitelerde bir manastır ağı kuruldu ve bu sayede bu dini kurumlar zengin ekonomik merkezler haline geldi.

Thames Nehri, Mercia ve Wessex krallıkları arasında tartışmalı bir sınır oluşturdu, bu nedenle buradaki manastırın özel stratejik ve politik önemi vardı. Bu tarihi geçmişe rağmen, manastırın tam yeri uzun süredir tartışılıyordu.