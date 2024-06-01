Orta Doğu'nun en güçlü ülkeleri 2024: Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? (60 faktörde en güçlü 15 Orta Doğu ülkesi)
Orta Doğu'nun en güçlü ülkeleri, 2024 yılı askeri güç sıralamasının yayımlanmasıyla belli oldu. ABD merkezli Global Firepower isimli şirket tarafından yapılan araştırma sonrasında, Orta Doğu ülkeleri, Güç Endeksi (PwrIndx) puanını belirlemek için şirket içi formülündeki 60'tan fazla faktörü yer aldı. Ortaya çıkan listede, ülkelerin teknolojileri, kazançları, askeri birim miktarları, mali durumları, lojistikleri, hareket kabiliyetleri ve coğrafi konumları gibi 60'tan fazla bireysel faktörden yararlanıldı. Türkiye'nin ise 2024 yılının araştırma sonucuna göre Orta Doğu'daki güç sıralaması açıklandı. İşte 2024 yılı itibarıyla en güçlü 15 Orta Doğu ülkesi.
ORTA DOĞU'NUN EN GÜÇLÜ 15 ÜLKESİ
2024 yılı Orta Doğu en güçlü 15 ülke listesi güncellendi. Bu yılın başında ABD merkezli Global Firepower tarafından yapılan araştırma sonrasında Orta Doğu'daki güç sıralaması belli oldu ve Türkiye'nin 2024 yılındaki coğrafi ve askeri güç konumu belirlendi.
İşte o araştırma sonucuna göre Türkiye'nin listedeki yeri ve askeri gücü;