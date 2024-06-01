Orta Doğu'nun en güçlü ülkeleri 2024: Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? (60 faktörde en güçlü 15 Orta Doğu ülkesi)

Orta Doğu'nun en güçlü ülkeleri, 2024 yılı askeri güç sıralamasının yayımlanmasıyla belli oldu. ABD merkezli Global Firepower isimli şirket tarafından yapılan araştırma sonrasında, Orta Doğu ülkeleri, Güç Endeksi (PwrIndx) puanını belirlemek için şirket içi formülündeki 60'tan fazla faktörü yer aldı. Ortaya çıkan listede, ülkelerin teknolojileri, kazançları, askeri birim miktarları, mali durumları, lojistikleri, hareket kabiliyetleri ve coğrafi konumları gibi 60'tan fazla bireysel faktörden yararlanıldı. Türkiye'nin ise 2024 yılının araştırma sonucuna göre Orta Doğu'daki güç sıralaması açıklandı. İşte 2024 yılı itibarıyla en güçlü 15 Orta Doğu ülkesi.

Orta Doğu'nun en güçlü ülkeleri 2024: Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? (60 faktörde en güçlü 15 Orta Doğu ülkesi) - 1

ORTA DOĞU'NUN EN GÜÇLÜ 15 ÜLKESİ

2024 yılı Orta Doğu en güçlü 15 ülke listesi güncellendi. Bu yılın başında ABD merkezli Global Firepower tarafından yapılan araştırma sonrasında Orta Doğu'daki güç sıralaması belli oldu ve Türkiye'nin 2024 yılındaki coğrafi ve askeri güç konumu belirlendi.


İşte o araştırma sonucuna göre Türkiye'nin listedeki yeri ve askeri gücü;

DÜNYA HABERLERİ

Orta Doğu'nun en güçlü ülkeleri 2024: Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? (60 faktörde en güçlü 15 Orta Doğu ülkesi) - 2

15- LÜBNAN

Orta Doğu'nun en güçlü ülkeleri 2024: Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? (60 faktörde en güçlü 15 Orta Doğu ülkesi) - 3

14- BAHREYN

Orta Doğu'nun en güçlü ülkeleri 2024: Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? (60 faktörde en güçlü 15 Orta Doğu ülkesi) - 4

13- YEMEN

Orta Doğu'nun en güçlü ülkeleri 2024: Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? (60 faktörde en güçlü 15 Orta Doğu ülkesi) - 5

12- ÜRDÜN

Orta Doğu'nun en güçlü ülkeleri 2024: Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? (60 faktörde en güçlü 15 Orta Doğu ülkesi) - 6

11- UMMAN

Orta Doğu'nun en güçlü ülkeleri 2024: Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? (60 faktörde en güçlü 15 Orta Doğu ülkesi) - 7

10- KUVEYT

Orta Doğu'nun en güçlü ülkeleri 2024: Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? (60 faktörde en güçlü 15 Orta Doğu ülkesi) - 8

9- KATAR

Orta Doğu'nun en güçlü ülkeleri 2024: Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? (60 faktörde en güçlü 15 Orta Doğu ülkesi) - 9

8- SURİYE

Orta Doğu'nun en güçlü ülkeleri 2024: Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? (60 faktörde en güçlü 15 Orta Doğu ülkesi) - 10

7- BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

Orta Doğu'nun en güçlü ülkeleri 2024: Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? (60 faktörde en güçlü 15 Orta Doğu ülkesi) - 11

6- IRAK

Orta Doğu'nun en güçlü ülkeleri 2024: Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? (60 faktörde en güçlü 15 Orta Doğu ülkesi) - 12

5- SUUDİ ARABİSTAN

Orta Doğu'nun en güçlü ülkeleri 2024: Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? (60 faktörde en güçlü 15 Orta Doğu ülkesi) - 13

4- İSRAİL

Orta Doğu'nun en güçlü ülkeleri 2024: Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? (60 faktörde en güçlü 15 Orta Doğu ülkesi) - 14

3- MISIR

Orta Doğu'nun en güçlü ülkeleri 2024: Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? (60 faktörde en güçlü 15 Orta Doğu ülkesi) - 15

2- İRAN

Orta Doğu'nun en güçlü ülkeleri 2024: Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? (60 faktörde en güçlü 15 Orta Doğu ülkesi) - 16

1- TÜRKİYE

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