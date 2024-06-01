Orta Doğu'nun en güçlü ülkeleri 2024: Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? (60 faktörde en güçlü 15 Orta Doğu ülkesi)

ORTA DOĞU'NUN EN GÜÇLÜ 15 ÜLKESİ

2024 yılı Orta Doğu en güçlü 15 ülke listesi güncellendi. Bu yılın başında ABD merkezli Global Firepower tarafından yapılan araştırma sonrasında Orta Doğu'daki güç sıralaması belli oldu ve Türkiye'nin 2024 yılındaki coğrafi ve askeri güç konumu belirlendi.



İşte o araştırma sonucuna göre Türkiye'nin listedeki yeri ve askeri gücü;