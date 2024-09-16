Orta ve Doğu Avrupa'yı Boris Fırtınası vurdu: Nehirler taştı, köprüler çöktü, en az 10 can kaybı var
Romanya, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Avusturya ve Slovakya, Boris Fırtınası'nın getirdiği sellerle mücadele ediyor. Hafta sonu başlayan felaket nedeniyle en az 10 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, kasabaların sular altında kaldığını, evlerin yıkıldığını ve milyonlarca kişinin tahliye edildiğini açıkladı.
Çek Cumhuriyeti ile Polonya arasındaki sınır bölgelerini Boris Frtınası vurdu.
Hafta sonu boyunca ağır darbe alan Romanya'nın doğusundaki köy ve kasabalar sular altında kalırken bazı köprüler çöktü, evler yıkıldı.
Altı kişinin öldüğü ve bir kişinin kaybolduğu açıklandı.
Avusturya'da ise bir itfaiyeci sel kurtarma operasyonu sırasında hayatını kaybetti.