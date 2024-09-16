Orta ve Doğu Avrupa'yı Boris Fırtınası vurdu: Nehirler taştı, köprüler çöktü, en az 15 can kaybı var

KAYIPLAR VAR

Çek polisi ise yaptığı açıklamada, Boris Fırtınası'nın yol açtığı sel felaketinin ardından Çek Cumhuriyeti'nde bir kişinin öldüğünü ve yedi kişinin kayıp olduğunu bildirdi.

Polis şefi Martin Vondrasek, bugün bir radyo istasyonuna yaptığı açıklamada, kuzeydoğudaki Bruntal yakınlarındaki bir derede bir kişinin boğulduğunu söyledi.