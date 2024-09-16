Orta ve Doğu Avrupa'yı Boris Fırtınası vurdu: Nehirler taştı, köprüler çöktü, en az 15 can kaybı var

Romanya, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Avusturya ve Slovakya, Boris Fırtınası'nın getirdiği sellerle mücadele ediyor. Hafta sonu başlayan felaket nedeniyle en az 15 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, kasabaların sular altında kaldığını, evlerin yıkıldığını ve milyonlarca kişinin tahliye edildiğini açıkladı. Polonya'da Donald Tusk hükümeti afet acil durumu ilan ederken, Macaristan Başbakanı Orban, Avrupa Parlamentosu'na katılımı da dahil olmak üzere tüm uluslararası görevlerini ertelediğini duyurdu.

Orta ve Doğu Avrupa'yı Boris Fırtınası vurdu: Nehirler taştı, köprüler çöktü, en az 15 can kaybı var - 1

Çek Cumhuriyeti ile Polonya arasındaki sınır bölgelerini Boris Frtınası vurdu.

Hafta sonu boyunca ağır darbe alan Romanya'nın doğusundaki köy ve kasabalar sular altında kalırken bazı köprüler çöktü, evler yıkıldı.

Altı kişinin öldüğü ve bir kişinin kaybolduğu açıklandı. 

Avusturya'da ise bir itfaiyeci sel kurtarma operasyonu sırasında hayatını kaybetti.

Ülkelerdeki toplam can kaybının en az 15 olduğu bildirildi.

DÜNYA HABERLERİ

Orta ve Doğu Avrupa'yı Boris Fırtınası vurdu: Nehirler taştı, köprüler çöktü, en az 15 can kaybı var - 2

POLONYA'DA KASABALAR SULAR ALTINDA

Polonya'dan Romanya'ya en az 10 kişinin ölümüne neden olan ve günlerce süren şiddetli yağışların ardından birçok kasabayı sular altında bırakan nehir taşmaları yaşandı.

Fırtına nedeniyle Doğu ve Orta Avrupa'da milyonlarca kişi evlerinden tahliye edildi.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, ülkede afet acil durumu ilan etti.

Orta ve Doğu Avrupa'yı Boris Fırtınası vurdu: Nehirler taştı, köprüler çöktü, en az 15 can kaybı var - 3

HÜKÜMET YEREL YETKİLİLERLE GÖRÜŞÜYOR

Polonya İçişleri Bakan Yardımcısı Czeslaw Mroczek, bugün Polonya Radyosu'na yaptığı açıklamada, binlerce itfaiyeci, polis memuru ve askerin son 24 saat içinde sellerle mücadele ettiğini ve hükümetin hala hasarın boyutunu belirlemek için çalıştığını söyledi.

Mroczek, “Hükümet, açıklandığı gibi, doğal afet durumu için yerel valilerle görüşüyoruz” dedi.

Polonya'da dört kişi hayatını kaybetti.

Orta ve Doğu Avrupa'yı Boris Fırtınası vurdu: Nehirler taştı, köprüler çöktü, en az 15 can kaybı var - 4

ÇEKYA'DA 12 BİNDEN FAZLA KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Çekya'nın kuzeydoğusundaki bölgesel başkent Ostrava'nın su altında kalan kısımları, şehre ısı ve sıcak su sağlayan bir elektrik santralinin yanı sıra iki kimya fabrikasının kapanmasına neden oldu.

Başbakan Petr Fiala, dün akşam sosyal medya hesabından yapıtığı açıklamada, olağanüstü hükümet oturumu çağrısında bulunurken, ülkede 12 binden fazla kişinin tahliye edildiğini söyledi.

Orta ve Doğu Avrupa'yı Boris Fırtınası vurdu: Nehirler taştı, köprüler çöktü, en az 15 can kaybı var - 5

KAYIPLAR VAR

Çek polisi ise yaptığı açıklamada, Boris Fırtınası'nın yol açtığı sel felaketinin ardından Çek Cumhuriyeti'nde bir kişinin öldüğünü ve yedi kişinin kayıp olduğunu bildirdi.

Polis şefi Martin Vondrasek, bugün bir radyo istasyonuna yaptığı açıklamada, kuzeydoğudaki Bruntal yakınlarındaki bir derede bir kişinin boğulduğunu söyledi.

Orta ve Doğu Avrupa'yı Boris Fırtınası vurdu: Nehirler taştı, köprüler çöktü, en az 15 can kaybı var - 6

OKULLAR VE SAĞLIK TESİSLERİ KAPANDI

Çek Cumhuriyeti'nde Morava Nehri'nin gece boyunca yükselmesi sonucu başkent Prag'ın 230 kilometre doğusunda yer alan ve yaklaşık 10 bin nüfusa sahip Litovel kasabasının yüzde 70'i sular altında kaldı.

Belediye başkanı, Facebook'ta yayınladığı bir videoda okulların ve sağlık tesislerinin kapandığını söyledi.

Orta ve Doğu Avrupa'yı Boris Fırtınası vurdu: Nehirler taştı, köprüler çöktü, en az 15 can kaybı var - 7

TUNA NEHRİ İÇİN SLOVAKYA VE MACARİSTAN TETİKTE

Slovakya'nın başkenti Bratislava ve Macaristan'ın başkenti Budapeşte ise Tuna Nehr'nin yükselmesi nedeniyle hazırlıklara girişti.

Öte yandan Avusturya'da yağmurun hafiflemesiyle nehirlerin ve rezervuarların seviyeleri gece boyunca düştü. Ancak yetkililer önümüzdeki saatlerde daha şiddetli yağmur beklendiği için ikinci bir dalgaya hazırlandıklarını bildirdi.

Orta ve Doğu Avrupa'yı Boris Fırtınası vurdu: Nehirler taştı, köprüler çöktü, en az 15 can kaybı var - 8

AB'DEN DESTEK MESAJI

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, X sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla, selden etkilenenlere dayanışma mesajı gönderdi.

Von der Leyen, AB'nin bu bölgelere destek sağlayacağını ifade etti.

Orta ve Doğu Avrupa'yı Boris Fırtınası vurdu: Nehirler taştı, köprüler çöktü, en az 15 can kaybı var - 9

MACARİSTAN LİDERİ ORBAN ÜLKEDEN AYRILMAYACAK

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Boris Fırtınası nedeniyle Avrupa Parlamentosu'na katılımı da dahil olmak üzere tüm “uluslararası yükümlülüklerini” erteleyeceğini açıkladı.

Orban'ın çarşamba günü, Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı ile ilgili devam eden tartışmada konuşması bekleniyordu.

Başbakan, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, “Aşırı hava koşulları ve devam eden seller nedeniyle tüm uluslararası yükümlülüklerimi erteledim” dedi.

Facebook'ta yaptığı paylaşımda da yetkililer “en kötüsünü atlatana” kadar ülkeden ayrılmayacağını bildirdi. Orban, taşkınları önlemek adına Szigetköz, Tuna Nehri ve Budapeşte bölgelerinde çalışma yapan ekipleri ziyaret etti.

Orta ve Doğu Avrupa'yı Boris Fırtınası vurdu: Nehirler taştı, köprüler çöktü, en az 15 can kaybı var - 10

İÇECEK FABRİKASINI SU BASTI

Çek meşrubat üreticisi Kofola CeskoSlovensko, bugün yaptığı açıklamada, geçen haftadan bu yana ülkede görülen büyük sel felaketinden etkilenen Krnov'daki üretim tesislerinden su pompalandığını açıkladı.

Şirket, önümüzdeki hafta başında kesintinin uzunluğuna ilişkin daha iyi bir görüşe sahip olacaklarını ve hasarı tahmin etmek için erken olduğunu bildirdi.

Kofola, diğer tesislerinden çoğu ürünün tedarikini karşılayabileceğini de belirtti.

Orta ve Doğu Avrupa'yı Boris Fırtınası vurdu: Nehirler taştı, köprüler çöktü, en az 15 can kaybı var - 11

ALMANYA YARDIMA HAZIR

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, komşu ülkelerdeki sel felaketini büyük endişeyle takip ettiklerini, yardıma hazır olduklarını belirtti.

Faeser, yaptığı yazılı açıklamada, "Komşu ülkelerimiz Çek Cumhuriyeti, Avusturya ve Polonya'da yaşanan dramatik sel felaketini büyük bir endişeyle takip ediyoruz. Düşüncelerim, felaketin kurbanları ve etkilenen bölgelerde insanları selden korumak için büyük iş çıkaran binlerce kurtarma görevlisiyle birlikte." ifadelerini kullandı.

Faeser, afet ve acil durum yönetiminden sorumlu Federal Teknik Yardım Ajansının (THW) Elbe ve Oder nehirlerindeki durumu izlediğini ve ülkede sel felaketi yaşanması durumunda harekete geçmeye hazır olduğunu kaydetti.

Orta ve Doğu Avrupa'yı Boris Fırtınası vurdu: Nehirler taştı, köprüler çöktü, en az 15 can kaybı var - 12
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