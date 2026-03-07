Ortadoğu'da ateş hattı. 7 soruda savaşın ilk haftası

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı ve Washington tarafından “Epic Fury”, İsrail tarafından ise “Roaring Lion” olarak adlandırılan operasyon sekizinci gününe girdi.

Savaşın İran’ın askeri kapasitesini hedef alan güçlü bir operasyon olduğu belirtilse de çatışmaların etkisi hızla büyüyerek Orta Asya’dan Avrupa’nın sınırlarına kadar uzanan geniş bir coğrafyada milyonlarca insanın hayatını ve geçimini tehdit ediyor.

Uzmanlara göre bu tür bir savaşın Ortadoğu’yu istikrarsızlaştıracağı yönündeki uyarılar kısa sürede gerçeğe dönüşmeye başladı.

İşte İran Savaşı'nın ilk haftasına dair 7 kritik soru…