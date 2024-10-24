Ortadoğu'da bölgesel savaşın ayak sesleri: Netanyahu'nun asıl hedefi ne?
Ortadoğu'da savaşın yayıldığı cephe sayısı artarken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun nihai hedefi belirsizliğini koruyor. Amerikan yayın kuruluşu CNN'in haberine göre, Netanyahu'nun hedefi Hamas ve Hizbullah'ı yenmekten öteye geçmiş olabilir. İsrail lideri, kaybetmeyi göze alamayacağı çok sayıda müttefikinin çelişkili taleplerini dengelemeye çalışarak karmaşık bir oyun oynuyor. Peki Netanyahu'nun asıl hedefi ne?
ANLAŞMAYA VARMASI BEKLENİYORDU
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne ve Lübnan'a saldırılarını sürdürürken, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun nihai hedefi belirsizliğini koruyor.
Amerikan yayın kuruluşu CNN'in haberine göre, Netanyahu'nun özellikle Hamas lideri Yahya Sinvar'ın 16 Ekim'de öldürülmesinin ardından ateşkes ve rehine takası konusunda anlaşmaya varması bekleniyordu.