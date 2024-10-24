Ortadoğu'da bölgesel savaşın ayak sesleri: Netanyahu'nun asıl hedefi ne?

Ortadoğu'da savaşın yayıldığı cephe sayısı artarken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun nihai hedefi belirsizliğini koruyor. Amerikan yayın kuruluşu CNN'in haberine göre, Netanyahu'nun hedefi Hamas ve Hizbullah'ı yenmekten öteye geçmiş olabilir. İsrail lideri, kaybetmeyi göze alamayacağı çok sayıda müttefikinin çelişkili taleplerini dengelemeye çalışarak karmaşık bir oyun oynuyor. Peki Netanyahu'nun asıl hedefi ne?

Ortadoğu'da bölgesel savaşın ayak sesleri: Netanyahu'nun asıl hedefi ne? - 1

ANLAŞMAYA VARMASI BEKLENİYORDU

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne ve Lübnan'a saldırılarını sürdürürken, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun nihai hedefi belirsizliğini koruyor.

Amerikan yayın kuruluşu CNN'in haberine göre, Netanyahu'nun özellikle Hamas lideri Yahya Sinvar'ın 16 Ekim'de öldürülmesinin ardından ateşkes ve rehine takası konusunda anlaşmaya varması bekleniyordu.

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Ortadoğu'da bölgesel savaşın ayak sesleri: Netanyahu'nun asıl hedefi ne? - 2

DÜNYAYI MERAKTA BIRAKTI

Ancak Netanyahu, tüm çağrılara rağmen savaşı sonlandıracak hiçbir adım atmadı.

İsrailli lider, bunun yerine savaşmaya devam edeceğine dair söz verdi ve dünyayı onun nihai hedefinin ne olabileceği konusunda merakta bıraktı.

Ortadoğu'da bölgesel savaşın ayak sesleri: Netanyahu'nun asıl hedefi ne? - 3

İSRAİL, İRAN'I ÇATIŞMAYA ÇEKMEK İSTİYOR

CNN'in haberine göre Netanyahu'nun hedefi Hamas ve Hizbullah'ı yenmekten öteye geçmiş olabilir.

İsrail, bir süredir İran'la doğrudan çatışmaya girmeye istekli görünüyor.

Ortadoğu'da bölgesel savaşın ayak sesleri: Netanyahu'nun asıl hedefi ne? - 4

İRAN'A KARŞI İNTİKAM YEMİNİ ETMİŞTİ

İsrail ordusu, 31 Temmuz'da Tahran'da İsmail Haniye'yi, 27 Eylül'de de Beyrut'ta Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ı öldürmüştü.

Tahran yönetimi, Haniye ve Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından 1 Ekim'de misilleme saldırısı yapmıştı.

Saldırıda 200'e yakın füze fırlatılmış, bir Filistinli ölmüş, iki İsrailli de yaralanmıştı.

Netanyahu, Tahran'ın "ağır bedel" ödeyeceğini söylemişti ama henüz misilleme gerçekleştirilmedi.

Ortadoğu'da bölgesel savaşın ayak sesleri: Netanyahu'nun asıl hedefi ne? - 5

ABD HÜKÜMETİNİN BASKISI

ABD hükümeti, beklenen misilleme saldırısının İran'ın nükleer tesislerini kapsamaması için Tel Aviv'e baskı yaparken, bir yandan da Gazze'deki savaşın sonlandırılmasını istiyor.

İsrail'in Gazze'de Hamas'ı ve Lübnan'da Hizbullah güçlerini yenilgiye uğratmak gibi savaş hedefleri Netanyahu'nun dilinden düşmezken, bunun başarılmasının imkansız olabileceği giderek daha da belirginleşiyor.

Ortadoğu'da bölgesel savaşın ayak sesleri: Netanyahu'nun asıl hedefi ne? - 6

NETANYAHU'NUN KARMAŞIK OYUNU

CNN'in haberine göre Netanyahu, kaybetmeyi göze alamayacağı çok sayıda müttefikinin çelişkili taleplerini dengelemeye çalışarak karmaşık bir oyun oynuyor.

Netanyahu'nun koalisyon hükümeti, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich gibi siyasetçilerin desteğine muhtaç.

Netanyahu'nun onay oranları son bir yılda arttı, ancak yeni bir seçim çağrısı yapıp kazanması için yeterli değil. Yani sıkışmış durumda.

Ortadoğu'da bölgesel savaşın ayak sesleri: Netanyahu'nun asıl hedefi ne? - 7

ABD HÜKÜMETİ ANLAŞMA İSTİYOR

Aynı zamanda Netanyahu'nun ABD'nin taleplerini de göz önünde bulundurması gerekiyor.

Biden yönetimi, İsrail'in savaşı sona erdirecek bir anlaşma için çalışmasını istediğini çok açık bir şekilde belirtti.

Ortadoğu'da bölgesel savaşın ayak sesleri: Netanyahu'nun asıl hedefi ne? - 8

MAHKEMEYE ÇIKACAK İLK İSRAİL BAŞBAKANI

Diğer yandan Netanyahu hakkında dolandırıcılık, görevi kötüye kullanma ve rüşvet gibi çeşitli suçlamalarla Gazze savaşından önce başlatılan hukuki süreç de devam ediyor.

Liderin aralıkta ifade vermeye başlaması öngörülüyor, bu gerçekleştiğinde Netanyahu, mahkemeye sanık olarak çıkan ilk İsrail Başbakanı olacak.

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