Ortadoğu'da bölgesel savaşın ayak sesleri: Netanyahu'nun asıl hedefi ne?

DÜNYAYI MERAKTA BIRAKTI

Ancak Netanyahu, tüm çağrılara rağmen savaşı sonlandıracak hiçbir adım atmadı.

İsrailli lider, bunun yerine savaşmaya devam edeceğine dair söz verdi ve dünyayı onun nihai hedefinin ne olabileceği konusunda merakta bıraktı.