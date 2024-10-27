Ortadoğu'da füze savaşları: İran-İsrail çatışması nereye varacak?

TIRMANIŞ DAHA BÜYÜK OLABİLİRDİ

İran Parlamento Başkanı Muhammed Bagher Kalibaf, dört İranlı ordu personelinin ölümüne neden olan saldırıyı, "İsrail için bir başka yenilgiyle sonuçlanan pasiflikten kaynaklanan bir saldırganlık eylemi" olarak nitelendirdi.

İsrail ordusu, uçaklarının İran'ın İsrail'e fırlattığı füzelerin yapımında kullandığı tesislerin yanı sıra karadan havaya füze mevzilerini de hedef aldığını açıkladı.

Petrol ya da füze sahalarının vurulduğuna dair herhangi bir haber paylaşılmadı.

Eğer böyle olsaydı, saldırıların çok daha ciddi bir tırmanışa işaret etmesi beklenecekti.