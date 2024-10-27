Ortadoğu'da füze savaşları: İran-İsrail çatışması nereye varacak?
İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırısına karşılık veren İsrail, Tahran'daki askeri noktaları hedef aldı. İran, saldırının sınırlı hasar yarattığını belirtirken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Tahran'ın kendini savunma yeteneğini sert şekilde vurduklarını" söyledi. Saldırıya ilişkin en dikkat çeken detay, Netanyahu'nun "Emri Amerika'dan almadık" dediği açıklaması oldu. Şimdi en çok merak edilen nokta, bir sonraki adımın ne olacağı. Bu misillemelerin sonu gelecek mi? (Haber: Derya Doğan)
İsrail, İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırısına 25 Ekim'de verdiği karşılıkta, başkent Tahran ve diğer kentlerdeki askeri üsleri hedef aldı.
İsrail'in en büyük askeri ve siyasi müttefiki Amerika, İsrail'in saldırıyı "meşru müdafaa" hakkı kapsamında yaptığını ifade etti.
İsrail, saldırdan öncede ABD'ye bilgi verdi.
Savunma Bakanlığı Pentagon, saldırılarda ABD'nin herhangi bir dahlinin söz konusu olmadığını açıkladı.
İsrail Devlet televizyonu KAN, saldırı sırasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Savunma Bakanlığı binasında olduğu bilgisini paylaştı.