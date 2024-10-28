Ortadoğu'da güç dengesi: ABD etkisi azaldıkça İsrail saldırganlığı artıyor

İKTİDAR SAVAŞIN KADERİNİ BELİRLEYECEK

Harris, Beyaz Saray'ın İsrail'e yönelik kararlı destek politikasının seçim kampanyasında kendisine sorun yarattığını kabul etmesine rağmen, Gazze savaşı konusunda Biden ile aralarında pek bir görüş ayrılığı olmadığını gösterdi.

İsrail'in İran'a yönelik saldırısını orantılı tutması, seçim öncesinde seçeneklerini açık tutmuş olabilir.

Daha agresif bir saldırının, gelecekteki muhtemel bir Harris yönetimiyle ilişkileri bozma potansiyeli olurdu.

Analistler, Trump kazanırsa İsrail'in İran'a karşı enerji veya nükleer tesisleri hedef almak gibi daha agresif eylemlerde bulunabileceğini öne sürüyor.