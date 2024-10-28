Ortadoğu'da güç dengesi: ABD etkisi azaldıkça İsrail saldırganlığı artıyor
Ortadoğu'da tansiyon her geçen gün tırmanmaya devam ediyor. Bölgede baş gösteren İsrail şiddeti giderek artarken, ABD'nin karar alma sürecindeki etki gücü ise azalıyor. Askeri analistlere göre ABD, uzun zamandır kendisini Ortadoğu'da kilit oyuncu olarak görüyor. Ancak en yakın müttefiki birden fazla cephede savaş yürütürken ABD hükümeti bölgedeki çatışma üzerinde etkisini giderek kaybediyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu dizginleme gücünü de kaybeden Amerikan hükümeti, Gazze'de bir yıldır devam eden savaşı sona erdirmek konusunda da yetersiz kalmış durumda.
İsrail'in İran'a yönelik son askeri saldırılarının yarattığı toz duman yatışırken, analistler ve eski diplomatlar bir şeyin açık olduğunu söylüyor: İsrail'in Ortadoğu'daki şiddet eğilimi artıyor.