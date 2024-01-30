Ortadoğu'da karmaşık denklem: 7 Ekim'den bu yana kim, nereye saldırdı?
İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırıların dördüncü ayı geride kalmak üzereyken, bölgesel savaş uyarılarının yapıldığı Ortadoğu'da karmaşık bir denklem ortaya çıktı. 7 Ekim sonrası sıkça sorulan "Savaş yayılır mı?", "Gazze'de yaşananlar bölgesel bir savaşa evrilir mi?" soruları, adı tam konulmasa da "gölge savaşlar" olarak kendini göstermişe benziyor. 7 Ekim'den bu yana hangi ülke, nereye saldırdı? Çatışma ağını derledik...
ABD'NİN SURİYE'DEKİ ÜSSÜ VURULDU
Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye-Ürdün sınırındaki Tower 22 isimli askeri üssü, İran destekli milisler tarafından vuruldu. Ortadoğu'da, Gazze Savaşı'yla başlayan krizlere yenisi eklendi.
İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda neredeyse dört ay geride kalmış durumda. Bu süre zarfında çatışma hattı genişledi.