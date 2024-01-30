Ortadoğu'da karmaşık denklem: 7 Ekim'den bu yana kim, nereye saldırdı?

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırıların dördüncü ayı geride kalmak üzereyken, bölgesel savaş uyarılarının yapıldığı Ortadoğu'da karmaşık bir denklem ortaya çıktı. 7 Ekim sonrası sıkça sorulan "Savaş yayılır mı?", "Gazze'de yaşananlar bölgesel bir savaşa evrilir mi?" soruları, adı tam konulmasa da "gölge savaşlar" olarak kendini göstermişe benziyor. 7 Ekim'den bu yana hangi ülke, nereye saldırdı? Çatışma ağını derledik...

Ortadoğu'da karmaşık denklem: 7 Ekim'den bu yana kim, nereye saldırdı? - 1

ABD'NİN SURİYE'DEKİ ÜSSÜ VURULDU

Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye-Ürdün sınırındaki Tower 22 isimli askeri üssü, İran destekli milisler tarafından vuruldu. Ortadoğu'da, Gazze Savaşı'yla başlayan krizlere yenisi eklendi.

İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda neredeyse dört ay geride kalmış durumda. Bu süre zarfında çatışma hattı genişledi.

DÜNYA HABERLERİ

Ortadoğu'da karmaşık denklem: 7 Ekim'den bu yana kim, nereye saldırdı? - 2

HUSİLER'İN DENKLEME DAHİL OLUŞU

İsrail-Gazze hattındaki denkleme, 7 Ekim'den kısa süre sonra Yemen'deki İran destekli Husiler dahil oldu.

Husiler, Filistinlilere destek mesajı vererek Kızıldeniz'de İsrail bağlantılı ticari gemileri hedef aldı.

Saldırıların birçok firmanın tedarik zincirini kırılma noktasına getirmesi ve petrol fiyatlarını etkilemeye başlaması üzerine, Husilere karşı, Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde çok uluslu görev gücü kuruldu.

Amaç Aden Körfezi ve Kızıldeniz'de istikrarı yeniden tesis etmekti.

Ortadoğu'da karmaşık denklem: 7 Ekim'den bu yana kim, nereye saldırdı? - 3

12 Ocak'ta ABD ve İngiltere, koalisyon güçleriyle birlikte Yemen'deki Husi hedeflerine yönelik operasyon yaptı.

Hava ve denizden ateşlenen füzelerle çok sayıda hedef vuruldu. 

Bölgede halihazırda Husilerin saldırıları ve koalisyonun operasyonlarıyla süregelen bir gerilim mevcut.

Ortadoğu'da karmaşık denklem: 7 Ekim'den bu yana kim, nereye saldırdı? - 4

İSRAİL'İN HİZBULLAH İLE DÜŞÜK YOĞUNLUKLU SAVAŞI

7 Ekim'den bu yana Gazze'yi bombalayan İsrail, kuzey sınırında da Hizbullah'la "düşük yoğunluklu" bir savaş içinde.

Sınırdan binlerce vatandaşını tahliye etti. Hizbullah da bölgeyi roketlerle vurmayı sürdürüyor.

Ortadoğu'da karmaşık denklem: 7 Ekim'den bu yana kim, nereye saldırdı? - 5

HAMAS YETKİLİSİ SALİH ARURİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail'in saldırıları, 2 Ocak'ta Lübnan'nın başkenti Beyrut'a uzandı.

Hedefte Hamas'ın iki numaralı ismi Salih Aruri vardı.

İsrail ile Hamas arasındaki müzakerelerin kilit isimlerinden Aruri, 7 Ekim'den bu yana, Filistin toprakları dışında öldürülen en üst düzey Hamas yetkilisi oldu.

Ortadoğu'da karmaşık denklem: 7 Ekim'den bu yana kim, nereye saldırdı? - 6

İRAN'DA ÇİFTE SALDIRI

İran ise, Aruri suikastinden bir gün sonra bombalı saldırılarla sarsıldı.

Çifte bombalı saldırı, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ölüm yıldönümünde geldi.

45 yılın en kanlı saldırısının hedefinde Kirman'da Süleymani'yi anmak için toplananlar vardı.

15 dakika arayla gerçekleşen patlamalarda 100'e yakın kişi öldü; saldırıları terör örgütü DAEŞ üstlendi.

Aruri suikasti ve bir gün sonra gelen İran'daki saldırılar, Gazze Savaşı'nın bölgeye yayılma riskini bir kez daha gözler önüne serdi.

Savaşın bir başka uzantısı da İsrail-Suriye-Irak ve İran hattında kendini göstermiş durumda. 

Ortadoğu'da karmaşık denklem: 7 Ekim'den bu yana kim, nereye saldırdı? - 7

İSRAİL'İN ŞAM'A ART ARDA SALDIRILARI

İsrail, Aralık sonunda Şam yakınlarına hava saldırısı düzenledi.

Saldırda İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey isimlerinden Seyid Razi Musavi öldürüldü.

Ocak ayında da yine Şam'da İran Devrim Muhafızları'nın binası hedef alındı.

Saldırıda, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü'nün Suriye İstihbarat sorumlusu Hacı Sadık Umidzade öldürüldü.

İran her iki olayla ilgili de İsrail'i işaret etti.

Ortadoğu'da karmaşık denklem: 7 Ekim'den bu yana kim, nereye saldırdı? - 8

İRAN KOMŞULARINI VURUYOR

Diğer yandan Tahran yönetimi, komşuları Irak, Suriye ve Pakistan'a sınır ötesi operasyonlar düzenledi.

İran, Kuzey Irak'ın Erbil kentine yapılan füze saldırısında hedefin, İsrail istihbarat servisi olduğunu iddia etti.

Suriye'de ise İdlib'i vurdu. Balistik füze ile yapılan saldırının hedefinin, İran'da terör saldırıları yapan DAEŞ gibi örgütler olduğu belirtildi.

Pakistan saldırısıysa Tahran'ın Irak ve Suriye'ye hava saldırılarının ardından geldi.

İran, Pakistan'ın sınır bölgesindeki Belucistan eyaletinin Pencgur kentini vurdu.

Hedefinde, cihatçı "Ceyş el Adl" yani "Adalet Ordusu" örgütünün karargahları vardı. 

Ortadoğu'da karmaşık denklem: 7 Ekim'den bu yana kim, nereye saldırdı? - 9

ABD ÜSLERİNE 150'DEN FAZLA SALDIRI

Amerikalı yetkililere göre, Suriye ve Irak'taki Amerikan üsleri 7 Ekim'den bu yana 150'den fazla kez hedef alındı.

Ancak Ürdün'deki son saldırıyla ilk kez can kaybı kayıtlara geçti.

Suriye-Ürdün sınırındaki üs saldırısını Irak'taki Şii milis grubu İslami Direniş üstlendi.

ABD Başkanı Joe Biden, saldırıya kendi seçecekleri yer ve zamanda karşılık vereceklerini ilan etti.

Tüm bu gelişmeler nedeniyle bölgesel gerilimin daha da tırmanacağı korkusu artıyor.

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