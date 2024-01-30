Ortadoğu'da karmaşık denklem: 7 Ekim'den bu yana kim, nereye saldırdı?

İRAN'DA ÇİFTE SALDIRI

İran ise, Aruri suikastinden bir gün sonra bombalı saldırılarla sarsıldı.

Çifte bombalı saldırı, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ölüm yıldönümünde geldi.

45 yılın en kanlı saldırısının hedefinde Kirman'da Süleymani'yi anmak için toplananlar vardı.

15 dakika arayla gerçekleşen patlamalarda 100'e yakın kişi öldü; saldırıları terör örgütü DAEŞ üstlendi.

Aruri suikasti ve bir gün sonra gelen İran'daki saldırılar, Gazze Savaşı'nın bölgeye yayılma riskini bir kez daha gözler önüne serdi.

Savaşın bir başka uzantısı da İsrail-Suriye-Irak ve İran hattında kendini göstermiş durumda.