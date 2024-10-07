Ortadoğu'da son durum: 7 Ekim'in birinci yılında Hizbullah füzeleri İsrail'i vurdu

Hamas'ın Aksa Tufanı saldırılarının ardından İsrail, Gazze Şeridi'ni bombalamaya başladı. 7 Ekim 2023'ten bugüne dek süren saldırılar bir yıl içinde kuzeye doğru genişleyerek Ortadoğu'da bölgesel bir savaş tehdidini beraberinde getirdi. 7 Ekim'in birinci yılında Hizbullah tarafından fırlatılan füzeler İsrail'i vurdu. İsrail ise Lübnan'ın güneyine yönelik bombardımanına devam ediyor.

Ortadoğu'da son durum: 7 Ekim'in birinci yılında Hizbullah füzeleri İsrail'i vurdu - 1

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları birinci yılına girerken Ortadoğu topyekün bir savaşın eşiğinde.

İsrail ordusu, 23 Eylül’den bu yana Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. 

DÜNYA HABERLERİ

Ortadoğu'da son durum: 7 Ekim'in birinci yılında Hizbullah füzeleri İsrail'i vurdu - 2

HİZBULLAH FÜZELERİ HAYFA'YI VURDU

Hizbullah füzeleri, 7 Ekim'in yıl dönümünde İsrail'in üçüncü büyük kenti Hayfa'yı vurdu. İsrail basını, ülkenin kuzeyinde 10 kişinin yaralandığını ileri sürdü.

Bazı bina ve mülklerin hasar gördüğü ve yaralıların tedavi için kentteki Rambam Hastanesi'ne nakledildiği ifade edildi.

Ortadoğu'da son durum: 7 Ekim'in birinci yılında Hizbullah füzeleri İsrail'i vurdu - 3

"FADİ 1" FÜZELERİ KULLANILDI

Gazze'de İsrail'e karşı savaşan Filistinli grup Hamas'ın müttefiki Hizbullah, Hayfa'nın güneyindeki bir askeri üssü "Fadi 1" füzeleriyle hedef aldığını duyurdu.

Ortadoğu'da son durum: 7 Ekim'in birinci yılında Hizbullah füzeleri İsrail'i vurdu - 4

YEDİ FÜZE FIRLATILDI

Yetkililer, fırlatılan yedi füzeden ikisinin İsrail'in Akdeniz kıyısındaki Hayfa kentine, beşinin ise 65 kilometre uzaklıktaki Tiberya'ya isabet ettiğini bildirdi.

Ortadoğu'da son durum: 7 Ekim'in birinci yılında Hizbullah füzeleri İsrail'i vurdu - 5

İSRAİL BOMBARDIMANI DEVAM EDİYOR

İsrail ordusu, savaş uçaklarının Beyrut'taki Hizbullah İstihbarat Karargahı'na ait hedefleri, istihbarat toplama araçlarını, komuta merkezlerini ve altyapı tesislerini vurduğunu bildirdi.

Ordu, hava saldırılarında ayrıca Lübnan'ın güneyini ve Bekaa bölgesindeki Hizbullah hedeflerinin, silah depolama tesisleri, altyapı tesisleri, bir komuta merkezi ve bir fırlatma rampasının da vurulduğunu bildirdi.

Ortadoğu'da son durum: 7 Ekim'in birinci yılında Hizbullah füzeleri İsrail'i vurdu - 6

SAVAŞIN GÖLGESİNDE BİR YIL

Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısı ve İsrail'in buna yanıt olarak sürdürdüğü amansız saldırılar Ortadoğu'yu istikrarsızlaştırırken, katliam ve yıkımın boyutu dünya çapında insanları dehşete düşürdü.

Ortadoğu'da son durum: 7 Ekim'in birinci yılında Hizbullah füzeleri İsrail'i vurdu - 7

KUZEYE KAYAN SAVAŞ

Savaşın odak noktası giderek kuzeye, İsrail güçlerinin Hizbullah ile çatışmaya girdiği Lübnan'a kaydı.

Bu bölgede İran destekli grup 8 Ekim'den beri Hamas'ın Gazze'deki savaşını desteklemek için füze saldırıları düzenliyor.

Ortadoğu'da son durum: 7 Ekim'in birinci yılında Hizbullah füzeleri İsrail'i vurdu - 8

Başlangıçta sınırlı temaslarla başlayan çatışmalar, Hizbullah'ın Beyrut'taki kalesine yönelik bombardımanlara ve sınır köylerine yönelik kara harekâtına dönüştü.

Ortadoğu'da son durum: 7 Ekim'in birinci yılında Hizbullah füzeleri İsrail'i vurdu - 9

İsrail'in son iki haftada binin üzerinde insanın ölümüne yol açan saldırıları, bir milyondan fazla insanın yerinden edildiği Lübnan'dan kitlesel bir göçü tetikledi.

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