Ortadoğu'da son durum: 7 Ekim'in birinci yılında Hizbullah füzeleri İsrail'i vurdu

İSRAİL BOMBARDIMANI DEVAM EDİYOR

İsrail ordusu, savaş uçaklarının Beyrut'taki Hizbullah İstihbarat Karargahı'na ait hedefleri, istihbarat toplama araçlarını, komuta merkezlerini ve altyapı tesislerini vurduğunu bildirdi.

Ordu, hava saldırılarında ayrıca Lübnan'ın güneyini ve Bekaa bölgesindeki Hizbullah hedeflerinin, silah depolama tesisleri, altyapı tesisleri, bir komuta merkezi ve bir fırlatma rampasının da vurulduğunu bildirdi.