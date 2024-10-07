Ortadoğu'da son durum: 7 Ekim'in birinci yılında Hizbullah füzeleri İsrail'i vurdu
Hamas'ın Aksa Tufanı saldırılarının ardından İsrail, Gazze Şeridi'ni bombalamaya başladı. 7 Ekim 2023'ten bugüne dek süren saldırılar bir yıl içinde kuzeye doğru genişleyerek Ortadoğu'da bölgesel bir savaş tehdidini beraberinde getirdi. 7 Ekim'in birinci yılında Hizbullah tarafından fırlatılan füzeler İsrail'i vurdu. İsrail ise Lübnan'ın güneyine yönelik bombardımanına devam ediyor.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları birinci yılına girerken Ortadoğu topyekün bir savaşın eşiğinde.
İsrail ordusu, 23 Eylül’den bu yana Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.