Ortadoğu'da son durum: İsrail işgali genişlerken İran uyarmaya devam ediyor

7 Ekim 2023'ten bugüne dek süren saldırılar bir yıl içinde kuzeye doğru genişleyerek Ortadoğu'da bölgesel bir savaş tehdidini beraberinde getirdi. İran İsrail'i, füze saldırısından bir hafta sonra herhangi bir misilleme yapılmaması konusunda uyardı. Bu sırada İsrail ordusu, ilk yedek tümenini Lübnan'ın güneyine gönderdiğini iddia etti. Beyrut'a yönelik saldırılarda Hizbullah'ın karargâh komutanının öldürdüğü öne sürüldü. Karargah Başkanı Süheyl Hüseyin Hüseyni'nin ölümü henüz Hizbullah tarafından doğrulanmadı. Dışişleri Bakanlığı, Lübnan’dan ayrılmak üzere başvuran vatandaşların deniz yoluyla tahliyesinin yarın yapılacağını açıkladı.

Ortadoğu'da son durum: İsrail işgali genişlerken İran uyarmaya devam ediyor - 1

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları birinci yılına girerken Ortadoğu topyekün bir savaşın eşiğinde.

İsrail ordusu, 23 Eylül’den bu yana Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

DÜNYA HABERLERİ

Ortadoğu'da son durum: İsrail işgali genişlerken İran uyarmaya devam ediyor - 2

İSRAİL, İRAN'A SALDIRACAK MI?

1 Ekim tarihinde İran füzeleri İsrail'i vurdu. Tel Aviv'e yaklaşık 200 füze fırlatılırken dünya intikam yemini eden İsrail'in vereceği karşılığı bekliyor.

İsrail ordusunun İran'ın stratejik varlıklarına misilleme saldırısı başlatması bekleniyor.

Bunlar arasında nükleer ve petrol üretim tesislerine saldırılar, İran Devrim Muhafızları'na yönelik hedefli suikastlar ve askeri varlıklara yönelik hassas saldırılar yer alabilir.

Ortadoğu'da son durum: İsrail işgali genişlerken İran uyarmaya devam ediyor - 3

İRAN'DAN MİSİLLEME UYARISI

İranlı yetkililer İsrail'i, Tahran'ın füze saldırısından bir hafta sonra herhangi bir misilleme yapılmaması konusunda uyardı.

Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran'ın altyapısına yönelik herhangi bir saldırıya misliyle karşılık verileceğini söyledi ve İsrail'i ülkesine yönelik saldırılara karşı uyardı.

Ortadoğu'da son durum: İsrail işgali genişlerken İran uyarmaya devam ediyor - 4

BÖLGEYE YEDEK TÜMEN GÖNDERİLDİ

Bu sırada İsrail ordusu, ilk yedek tümenini Lübnan'ın güneyine gönderdiğini iddia etti.

İsrail Savunma Kuvvetleri, Telegram'da yaptığı paylaşımda, 146. Tümen'in bölgede "sınırlı, yerel ve hedefli operasyonlar" yürütmeye başladığını bildirdi.

Açıklamada, "146. Tümen, kuzey arenasında Hizbullah'a karşı devam eden operasyonların bir parçası olarak Lübnan'ın güneyinde faaliyet gösteren ilk yedek tümendir." ifadelerine yer verildi.

Ortadoğu'da son durum: İsrail işgali genişlerken İran uyarmaya devam ediyor - 5

KARARGAH KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ İDDİASI

İsrail ordusu salı günü yaptığı bir açıklamada, Beyrut bölgesinde gerçekleştirdiği bir saldırıda Hizbullah'ın karargâh komutanını öldürdüğünü duyurdu.

Ayrıca çıkan çatışmalarda iki İsrail askerinin öldüğü bildirildi.

Karargah Başkanı Süheyl Hüseyin Hüseyni'nin ölümü henüz Hizbullah tarafından doğrulanmadı.

Ortadoğu'da son durum: İsrail işgali genişlerken İran uyarmaya devam ediyor - 6

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki kara harekatına savaş uçaklarıyla destek verildiğini ve güneydeki 120 Hizbullah hedefinin havadan vurulduğunu açıkladı.

Ortadoğu'da son durum: İsrail işgali genişlerken İran uyarmaya devam ediyor - 7

TÜRKİYE YARIN LÜBNAN'DAN TAHLİYEYE BAŞLIYOR

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, yarın vatandaşlarını Lübnan'dan deniz yoluyla tahliye edeceğini duyurdu.

İki donanma gemisinin bugün ilerleyen saatlerde Beyrut'a doğru yola çıkması beklenirken, bu gemilerin yaklaşık 2 bin vatandaşı evlerine getirmesi bekleniyor.

Ortadoğu'da son durum: İsrail işgali genişlerken İran uyarmaya devam ediyor - 8
Ortadoğu'da son durum: İsrail işgali genişlerken İran uyarmaya devam ediyor - 9
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