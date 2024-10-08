Ortadoğu'da son durum: İsrail işgali genişlerken İran uyarmaya devam ediyor
7 Ekim 2023'ten bugüne dek süren saldırılar bir yıl içinde kuzeye doğru genişleyerek Ortadoğu'da bölgesel bir savaş tehdidini beraberinde getirdi. İran İsrail'i, füze saldırısından bir hafta sonra herhangi bir misilleme yapılmaması konusunda uyardı. Bu sırada İsrail ordusu, ilk yedek tümenini Lübnan'ın güneyine gönderdiğini iddia etti. Beyrut'a yönelik saldırılarda Hizbullah'ın karargâh komutanının öldürdüğü öne sürüldü. Karargah Başkanı Süheyl Hüseyin Hüseyni'nin ölümü henüz Hizbullah tarafından doğrulanmadı. Dışişleri Bakanlığı, Lübnan’dan ayrılmak üzere başvuran vatandaşların deniz yoluyla tahliyesinin yarın yapılacağını açıkladı.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları birinci yılına girerken Ortadoğu topyekün bir savaşın eşiğinde.
İsrail ordusu, 23 Eylül’den bu yana Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.