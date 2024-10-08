Ortadoğu'da son durum: İsrail işgali genişlerken İran uyarmaya devam ediyor

İRAN'DAN MİSİLLEME UYARISI

İranlı yetkililer İsrail'i, Tahran'ın füze saldırısından bir hafta sonra herhangi bir misilleme yapılmaması konusunda uyardı.

Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran'ın altyapısına yönelik herhangi bir saldırıya misliyle karşılık verileceğini söyledi ve İsrail'i ülkesine yönelik saldırılara karşı uyardı.