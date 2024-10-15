Ortadoğu'da son durum: Lübnan'da işgal genişliyor, BM yetkilileri endişeli

NETANYAHU'DAN AÇIK TEHDİT

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, pazar günü Hizbullah'ın insansız hava aracı saldırısında dört İsrailli askerin öldürüldüğü bir askeri üssü ziyaret etti.

Netanyahu burada, İsrail'in İran destekli harekete, "Lübnan'ın her yerinde, Beyrut da dahil olmak üzere, acımasızca saldırmaya devam edeceğini" söyledi.

Netanyahu ayrıca, video mesajla İsrail ordusunun hedef aldığı Lübnan'daki UNIFIL güçlerine ilişkin açıklamada bulundu.

UNIFIL’in İsrail'in çekilme "talebine kulak vermesi" gerektiğini savunan Netanyahu, Hizbullah’ın UNIFIL tesislerini ve mevzilerini siper olarak kullandığını ileri sürerek, güneye çekilmesi tehdidini yineledi.