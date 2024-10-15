Ortadoğu'da son durum: Lübnan'da işgal genişliyor, BM yetkilileri endişeli
İsrail ordusunun Lübnan ve Gazze'ye bombardımanı sürüyor. İsrail'in Lübnan'ın kuzeyine yönelik saldırısında en az 21 kişi yaşamını yitirdi. BM Güvenlik Konseyi, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Lübnan Geçici Barış Gücü'nü (UNIFIL) hedef almasına ilişkin "Derin endişe duyuyoruz." açıklaması yaptı. Güneydeki 25 köye tahliye emri veren İsrail, BM'nin Barış Gücü askerlerine bir kez daha bölgeden çekilme çağrısında bulundu. Gazze Şeridi'nde ise son 24 saat içerisinde gerçekleşen hava saldırılarında beşi çocuk olmak üzere en az 29 kişi öldürüldü. Bir süredir nerede olduğu tartışmalara konu olan İran Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani ise sonunda ortaya çıktı.
EN AZ 21 KİŞİ ÖLDÜ
Ortadoğu'da gerilim artarak tırmanmaya devam ediyor.
Sağlık yetkilileri, İsrail'in Lübnan'da hedeflerini genişlettiğini ve kuzeydeiAitou kasabasına düzenlediği hava saldırısında en az 21 kişinin öldüğünü aktardı.