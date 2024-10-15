Ortadoğu'da son durum: Lübnan'da işgal genişliyor, BM yetkilileri endişeli

İsrail ordusunun Lübnan ve Gazze'ye bombardımanı sürüyor. İsrail'in Lübnan'ın kuzeyine yönelik saldırısında en az 21 kişi yaşamını yitirdi. BM Güvenlik Konseyi, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Lübnan Geçici Barış Gücü'nü (UNIFIL) hedef almasına ilişkin "Derin endişe duyuyoruz." açıklaması yaptı. Güneydeki 25 köye tahliye emri veren İsrail, BM'nin Barış Gücü askerlerine bir kez daha bölgeden çekilme çağrısında bulundu. Gazze Şeridi'nde ise son 24 saat içerisinde gerçekleşen hava saldırılarında beşi çocuk olmak üzere en az 29 kişi öldürüldü. Bir süredir nerede olduğu tartışmalara konu olan İran Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani ise sonunda ortaya çıktı.

Ortadoğu'da son durum: Lübnan'da işgal genişliyor, BM yetkilileri endişeli - 1

EN AZ 21 KİŞİ ÖLDÜ

Ortadoğu'da gerilim artarak tırmanmaya devam ediyor.

Sağlık yetkilileri, İsrail'in Lübnan'da hedeflerini genişlettiğini ve kuzeydeiAitou kasabasına düzenlediği hava saldırısında en az 21 kişinin öldüğünü aktardı.

DÜNYA HABERLERİ

Ortadoğu'da son durum: Lübnan'da işgal genişliyor, BM yetkilileri endişeli - 2
Ortadoğu'da son durum: Lübnan'da işgal genişliyor, BM yetkilileri endişeli - 3

DERİN ENDİŞE AÇIKLAMASI

İsrail'in Lübnan'daki askeri operasyonlarının şu ana kadarki ana odağı doğuda Bekaa Vadisi, Beyrut'un banliyöleri ve güneyde Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü askerlerinin hedef alındığı bölgeler oldu.

BM Güvenlik Konseyi, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Lübnan Geçici Barış Gücü'nü (UNIFIL) hedef almasına ilişkin "Derin endişe duyuyoruz." açıklamasında bulundu.

Ortadoğu'da son durum: Lübnan'da işgal genişliyor, BM yetkilileri endişeli - 4

İSRAİL TANKLARI HEDEF ALINDI

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde üç İsrail tankını güdümlü füzelerle vurduğunu, askerlerin öldüğü ve yaralandığını duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, güneydeki Ayta eş-Şaab kasabasında "Merkava" model üç tankın vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, yanan tankların içindeki askerlerin öldüğü ve yaralandığı kaydedildi ancak sayı belirtilmedi.

Ortadoğu'da son durum: Lübnan'da işgal genişliyor, BM yetkilileri endişeli - 5

25 KÖYDE TAHLİYE EMRİ

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki 25 köyde yaşayan sakinlere, İsrail sınırından yaklaşık 60 kilometre kuzeyde bulunan Avali Nehri'nin kuzeyine doğru tahliye emri verdi.

Ortadoğu'da son durum: Lübnan'da işgal genişliyor, BM yetkilileri endişeli - 6

NETANYAHU'DAN AÇIK TEHDİT

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, pazar günü Hizbullah'ın insansız hava aracı saldırısında dört İsrailli askerin öldürüldüğü bir askeri üssü ziyaret etti.

Netanyahu burada, İsrail'in İran destekli harekete, "Lübnan'ın her yerinde, Beyrut da dahil olmak üzere, acımasızca saldırmaya devam edeceğini" söyledi.

Netanyahu ayrıca, video mesajla İsrail ordusunun hedef aldığı Lübnan'daki UNIFIL güçlerine ilişkin açıklamada bulundu.

UNIFIL’in İsrail'in çekilme "talebine kulak vermesi" gerektiğini savunan Netanyahu, Hizbullah’ın UNIFIL tesislerini ve mevzilerini siper olarak kullandığını ileri sürerek, güneye çekilmesi tehdidini yineledi.

Ortadoğu'da son durum: Lübnan'da işgal genişliyor, BM yetkilileri endişeli - 7

İSRAİL ORDUSU BM ÜSSÜNE GİRDİ

BM Barış Gücü UNIFIL, geçtiğimiz günlerde İsrail tanklarının hedefi oldu.

UNIFIL, İsrail tanklarının mevzinin ana kapısını yıktığını ve mevziye zorla gi̇rdi̇ğini duyurdu.

15 askerinin hafif şekilde yaralandığını bildiren Barış Gücü, ihlâlleri "şok edici" olarak nitelendirdi ve İsrail'den açıklama talep etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "BM Barış Gücü'nü savaş bölgelerinden çekmenin zamanı gelmiştir" dedi.

Ortadoğu'da son durum: Lübnan'da işgal genişliyor, BM yetkilileri endişeli - 8

KUDÜS GÜCÜ KOMUTANI KAANİ ORTAYA ÇIKTI

Hizbullah yetkilileri ile görüşmek için Beyrut'a giden ve haftalardır nerede olduğu bilinmeyen İran Kudüs Gücü komutanı İsmail Kaani ortaya çıktı.

İsrail medyası İranlı komutanın Nasrallah'ın yerine Hizbullah'ın başına geçmesi beklenen Haşim Seyfettin'in Dahiye'de hedef alındığı saldırıda yaralanmış olabileceğini öne sürüyordu.

Kaani dün Devrim Muhafızları'nın üst düzey komutanlarından birinin anma törenine katıldı.

Ortadoğu'da son durum: Lübnan'da işgal genişliyor, BM yetkilileri endişeli - 9

GAZZE ŞERİDİ'NDE 24 SAAT

Gazze Şeridi'nde de kanlı bir 24 saat yaşandı.

Yerel sağlık yetkililerine göre, İsrail'in Gazze'nin merkezindeki bir hastane avlusunu bombalaması sonucu dört kişi öldü.

Yakında barınak olarak kullanılan bir okula düzenlenen ayrı bir saldırıda ise 20 kişi öldüldü.

Ortadoğu'da son durum: Lübnan'da işgal genişliyor, BM yetkilileri endişeli - 10

Gazze Şehri'ndeki el-Şati kampında sokakta oynayan beş çocuk bir İHA saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

İnsan hakları grupları, İsrail'in kuşatma altındaki Filistin topraklarında vahşice yenilenen bir harekat ile Gazze'nin kuzeyinde kalan nüfusu göçe zorlamaya çalıştığını söylüyor.

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