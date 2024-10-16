Ortadoğu'da son durum: Netanyahu ateşkese hayır dedi, Beyrut ateş altında

GAZZE'DE FELAKET KOŞULLARI

Birleşmiş Milletler, İsrail'in bölgeye yönelik saldırılarının başladığı geçen yılın ekim ayından bu yana Gazze'ye yönelik yardım kısıtlamalarının en kötüsü olduğu uyarısında bulundu.

BM'nin çocuk kuruluşu UNICEF'in sözcüsü James Elder, “Şu anda muhtemelen insani yardım konusunda şimdiye kadar gördüğümüz en kötü kısıtlamaları görüyoruz” dedi ve Gazze'ye hiçbir kamyonun girmesine izin verilmediği birkaç gün olduğunu belirtti.