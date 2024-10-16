Ortadoğu'da son durum: Netanyahu ateşkese hayır dedi, Beyrut ateş altında
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, uzun süredir tartışılan Lübnan'da ateşkes çağrılarını bir kez daha reddetti. Netanyahu'nun ateşkese hayır demesinin ardından İsrail güçleri bir kez daha başkent Beyrut'u vurdu. Ordu tarafından yapılan açıklamada saldırıların silah depolarını hedef aldığı ileri sürüldü. Hizbullah ise İsrail'in kuzeyine ve ordu mevzilerine füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu. İsrail, kuzey sınırı boyunca Hizbullah güçlerinden arındırılmış bir tampon bölge konusunda ısrar ediyor. ABD hükümeti ise Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırılmadığı takdirde İsrail'e yönelik silah sevkiyatının durdurulabileceği uyarısında bulundu.
ATEŞKES ÇAĞRILARINI REDDETTİ
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hizbullah'ın İsrail-Lübnan sınırında varlık göstermeye devam etmesine neden olacağını öne sürerek Lübnan'da ateşkese varma çağrılarını bir kez daha reddetti.
Netanyahu'nun ateşkesi reddetmesinin ardından İsrail güçleri bir kez daha başkent Beyrut'u vurdu.