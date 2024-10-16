Ortadoğu'da son durum: Netanyahu ateşkese hayır dedi, Beyrut ateş altında

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, uzun süredir tartışılan Lübnan'da ateşkes çağrılarını bir kez daha reddetti. Netanyahu'nun ateşkese hayır demesinin ardından İsrail güçleri bir kez daha başkent Beyrut'u vurdu. Ordu tarafından yapılan açıklamada saldırıların silah depolarını hedef aldığı ileri sürüldü. Hizbullah ise İsrail'in kuzeyine ve ordu mevzilerine füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu. İsrail, kuzey sınırı boyunca Hizbullah güçlerinden arındırılmış bir tampon bölge konusunda ısrar ediyor. ABD hükümeti ise Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırılmadığı takdirde İsrail'e yönelik silah sevkiyatının durdurulabileceği uyarısında bulundu.

Ortadoğu'da son durum: Netanyahu ateşkese hayır dedi, Beyrut ateş altında - 1

ATEŞKES ÇAĞRILARINI REDDETTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hizbullah'ın İsrail-Lübnan sınırında varlık göstermeye devam etmesine neden olacağını öne sürerek Lübnan'da ateşkese varma çağrılarını bir kez daha reddetti.

Netanyahu'nun ateşkesi reddetmesinin ardından İsrail güçleri bir kez daha başkent Beyrut'u vurdu.

DÜNYA HABERLERİ

Ortadoğu'da son durum: Netanyahu ateşkese hayır dedi, Beyrut ateş altında - 2

İSRAİL ORDUSU: SİLAH DEPOLARINI HEDEF ALDIK

İsrail ordusunun sakinlere bölgeyi boşaltmaları için yaptığı uyarının ardından gerçekleşen iki saldırı, Beyrut'un Haret Hreik bölgesini sis bulutu altında bıraktı.

Ordu, saldırılardan birinin “Hizbullah tarafından bir yeraltı depolama tesisinde stoklanan” silahları hedef aldığı açıklamasında bulundu.

Ortadoğu'da son durum: Netanyahu ateşkese hayır dedi, Beyrut ateş altında - 3

KARŞILIKLI SALDIRILAR SÜRÜYOR

Bugün erken saatlerde İsrail ordusu, Lübnan'dan ülkenin kuzeyine yaklaşık 50 füze atıldığını, ancak herhangi bir can kaybı rapor edilmediğini söyledi.

Hizbullah da İsrail'in kuzeyine ve ordu mevzilerine füze saldırısı düzenlendiğini doğruladı.

Ortadoğu'da son durum: Netanyahu ateşkese hayır dedi, Beyrut ateş altında - 4

LÜBNAN'DA BELEDİYE BAŞKANI ÖLDÜRÜLDÜ

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in güneydeki Nebatiye kentine düzenlediği saldırıda beş kişinin öldüğünü açıkladı.

Bir yetkili ölenler arasında belediye başkanının da bulunduğunu söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “İsrail'in Nebatiye Belediyesi ve Belediyeler Birliği'ne ait iki binaya düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre beş kişi hayatını kaybetti” denilirken, kurtarma ekiplerinin enkaz altında sağ kalanları aradığı belirtildi.

Ortadoğu'da son durum: Netanyahu ateşkese hayır dedi, Beyrut ateş altında - 5

Ofisinden yapılan açıklamaya göre Netanyahu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde, “Lübnan'daki güvenlik durumunu değiştirmeyecek ve sadece eski haline döndürecek tek taraflı bir ateşkese karşı olduğunu” söyledi.

Ortadoğu'da son durum: Netanyahu ateşkese hayır dedi, Beyrut ateş altında - 6

İSRAİL'İN "TAMPON BÖLGE" ISRARI

İsrail, kuzey sınırı boyunca Hizbullah güçlerinden arındırılmış bir tampon bölgeye ihtiyacı olduğunda ısrar ediyor.

Açıklamada, “Netanyahu, İsrail'in bunu (tampon bölge) sağlamayan ve Hizbullah'ın yeniden silahlanmasını ve yeniden gruplaşmasını engellemeyen herhangi bir düzenlemeyi kabul etmeyeceğini belirtti” denildi.

Ortadoğu'da son durum: Netanyahu ateşkese hayır dedi, Beyrut ateş altında - 7

HİZBULLAH'TAN GÖZDAĞI

Hizbullah'ın ikinci ismi Naim Kasım ise tek çözümün ateşkes olduğunu söylerken İsrail'i füze saldırılarını genişletmekle tehdit etti.

Kasım, “İsrailli düşman tüm Lübnan'ı hedef aldığı için, İsrail'deki herhangi bir yeri hedef alma hakkına sahibiz” diye konuştu.

Ortadoğu'da son durum: Netanyahu ateşkese hayır dedi, Beyrut ateş altında - 8

ABD VE İSRAİL KARŞI KARŞIYA

Netanyahu'nun saldırıları durdurmayı reddetmesi, ABD'nin İsrail üzerindeki baskıyı arttırdığı, Beyrut'a yönelik bombardımanı eleştirdiği ve Gazze'de sıkışıp kalan Filistinliler için daha fazla yardım erişimi talep ettiği bir döneme denk geldi.

Ortadoğu'da son durum: Netanyahu ateşkese hayır dedi, Beyrut ateş altında - 9

ABD'DEN "SİLAH SEVİKATI DURABİLİR" UYARISI

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin, pazar günü İsrail hükümetine gönderdikleri mektupta, Gazzelilere daha fazla yardım ulaştırılmadığı takdirde ABD'nin İsrail'e silah sevkiyatının durdurulabileceği uyarısında bulundular.

Ortadoğu'da son durum: Netanyahu ateşkese hayır dedi, Beyrut ateş altında - 10

Miller mektubun, “Gazze'ye ulaşan yardım seviyesinin bugünkü çok düşük seviyelerden tekrar yükselmesini sağlamak için yapmaları gereken değişiklikler içerdiğini” açıkça ortaya koyduğunu söyledi.

Ortadoğu'da son durum: Netanyahu ateşkese hayır dedi, Beyrut ateş altında - 11

GAZZE'DE FELAKET KOŞULLARI

Birleşmiş Milletler, İsrail'in bölgeye yönelik saldırılarının başladığı geçen yılın ekim ayından bu yana Gazze'ye yönelik yardım kısıtlamalarının en kötüsü olduğu uyarısında bulundu.

BM'nin çocuk kuruluşu UNICEF'in sözcüsü James Elder, “Şu anda muhtemelen insani yardım konusunda şimdiye kadar gördüğümüz en kötü kısıtlamaları görüyoruz” dedi ve Gazze'ye hiçbir kamyonun girmesine izin verilmediği birkaç gün olduğunu belirtti.

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