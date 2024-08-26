Ortadoğu'da tansiyon yüksek! Ateşkes görüşmeleri sonuçsuz kaldı
Dünyanın gözü kulağı haftalardır Ortadoğu'da. İsrail Başbakanı Netanyahu, "Hizbullah'a saldırılar hikayenin sonu değil" dedi. Hizbullah lideri Nasrallah da "İsrail'e saldırılar sürecek" mesajı verdi. Hamas, yeni ateşkes şartlarına kapıyı kapattı. Mısır'ın başkenti Kahire'deki ateşkes görüşmeleri ise sonuçsuz kaldı.
"İSRAİL'E SALDIRILAR SÜRECEK"
İsrail ile Hizbullah karşılıklı saldırdı. Bölgede tansiyon bir kez daha yükseldi.
Hizbullah lideri Nasrallah, İsrail'e yönelik saldırılarını bu sözlerle değerlendirdi. "İsrail'e saldırılar sürecek" mesajı verdi.
Nasrallah, "Sonuç bizim açımızdan tatmin edici olursa ve hedefine ulaşırsa operasyonumuzun tamamlandığını düşünürüz. Ancak bu yeterli gelmezse başka bir zaman yine karşılık verme hakkımızı saklı tutuyoruz" dedi.