Ortadoğu'da tansiyon yüksek! Ateşkes görüşmeleri sonuçsuz kaldı

"İSRAİL'E SALDIRILAR SÜRECEK"

İsrail ile Hizbullah karşılıklı saldırdı. Bölgede tansiyon bir kez daha yükseldi.

Hizbullah lideri Nasrallah, İsrail'e yönelik saldırılarını bu sözlerle değerlendirdi. "İsrail'e saldırılar sürecek" mesajı verdi.

Nasrallah, "Sonuç bizim açımızdan tatmin edici olursa ve hedefine ulaşırsa operasyonumuzun tamamlandığını düşünürüz. Ancak bu yeterli gelmezse başka bir zaman yine karşılık verme hakkımızı saklı tutuyoruz" dedi.