Ortadoğu'da tansiyon yüksek! Ateşkes görüşmeleri sonuçsuz kaldı

Dünyanın gözü kulağı haftalardır Ortadoğu'da. İsrail Başbakanı Netanyahu, "Hizbullah'a saldırılar hikayenin sonu değil" dedi. Hizbullah lideri Nasrallah da "İsrail'e saldırılar sürecek" mesajı verdi. Hamas, yeni ateşkes şartlarına kapıyı kapattı. Mısır'ın başkenti Kahire'deki ateşkes görüşmeleri ise sonuçsuz kaldı.

Ortadoğu'da tansiyon yüksek! Ateşkes görüşmeleri sonuçsuz kaldı - 1

"İSRAİL'E SALDIRILAR SÜRECEK"

İsrail ile Hizbullah karşılıklı saldırdı. Bölgede tansiyon bir kez daha yükseldi.

Hizbullah lideri Nasrallah, İsrail'e yönelik saldırılarını bu sözlerle değerlendirdi. "İsrail'e saldırılar sürecek" mesajı verdi.

Nasrallah, "Sonuç bizim açımızdan tatmin edici olursa ve hedefine ulaşırsa operasyonumuzun tamamlandığını düşünürüz. Ancak bu yeterli gelmezse başka bir zaman yine karşılık verme hakkımızı saklı tutuyoruz" dedi.

DÜNYA HABERLERİ

Ortadoğu'da tansiyon yüksek! Ateşkes görüşmeleri sonuçsuz kaldı - 2

FUAD ŞÜKÜR SUİKASTINA YANIT VERİLDİ

Tel Aviv'e yakın asker bir bölgeyi hedef alan saldırının örgütün üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ün suikastına yanıt olduğunu söyledi.

Hizbullah liderine göre suikasta yanıtın gecikmesinin nedeni, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in bölgedeki askeri hareketliliği...

Nasrallah ayrıca İsrail'in Hizbullah'a ait binlerce roketatarı imha ettiği iddialarını da yalanladı.

Ortadoğu'da tansiyon yüksek! Ateşkes görüşmeleri sonuçsuz kaldı - 3

NETANYAHU'DAN KARARLILIK MESAJI

Nasrallah'ın konuşmasından saatler önce kameralar karşısına geçen İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da kararlılık mesajı verdi.

Netanyahu, "İsrail'i korumak için her şeyi yaparız. Beyrut'taki Nasrallah ve Tahran'daki Hamaney bilmelidir ki bu, kuzeydeki İsraillileri güvenli bir şekilde evlerine döndürme yolunda atılan bir başka adımdır. Tekrar ediyorum, bu hikayenin sonu değil." dedi.

Ortadoğu'da tansiyon yüksek! Ateşkes görüşmeleri sonuçsuz kaldı - 4

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİNDE ÇIKMAZ BÜYÜYOR

Gazze'de ateşkes konusu ise yeniden çıkmaza girdi.

Hamas, görüşmelerde kendilerine iletilen yeni şartları kabul etmeyeceklerini duyurdu. Yeni teklifin İsrail işgalini kalıcı hale getireceği savunuldu.

Açıklamada, "Amerikan Başkanı Joe Biden'ın 2 Temmuz'da açıkladığı şartlara bağlıyız" denildi.

Ortadoğu'da tansiyon yüksek! Ateşkes görüşmeleri sonuçsuz kaldı - 5

İsrail Heyeti de müzakareler için bulunduğu Mısır'ın başkenti Kahire'den ayrıldı.

Hamas'ın ateşkes çıkışından bir süre sonra Kassam Tugayları, Tel Aviv'e füzeli saldırı düzenledi.

Ortadoğu'da tansiyon yüksek! Ateşkes görüşmeleri sonuçsuz kaldı - 6

KARŞILIKLI GERİLİM ARTIYOR

Füzelerin biri Gazze Şeridi'ne düşerken, diğeri Rişon Letsiyon'da açık alana isabet etti. Saldırıda yaralanan olmadı.

Kassam Tugayları saldırıyı Gazze'de sivillere yönelik katliama cevap olarak düzenlediklerini açıkladı.

Ortadoğu'da tansiyon yüksek! Ateşkes görüşmeleri sonuçsuz kaldı - 7
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