Ortadoğu'da topyekün savaşı durdurabilecek bir şey var mı?

İRAN'DA YENİ DÖNEM

Pezeşkiyan, geçen ayki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sürpriz kazananıydı.

ABD ve Avrupa ile bozulan bağları onarma sözü verdi. Birçok kişi zaferinin daha açık, daha ilerici bir dönemin habercisi olacağını düşünüyordu.

İsrail'e atfedilen ve Kudüs'te inkar edilmeyen Haniye suikastı tüm bu umutları altüst etti.