Ortadoğu'da topyekün savaşı durdurabilecek bir şey var mı?
Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da uğradığı suikast, İran liderlerini dünya çapında küçük düşürdü, ateşkes umutlarını yok etti ve Ortadoğu'nun silahlı güçlerini istemediklerini iddia ettikleri tam kapsamlı bir savaşa adım adım yaklaştırdı. Peki tırmanan gerilimin ortasında, Ortadoğu'da topyekün bir savaşı durdurabilecek bir şey var mı?
TAHRAN'I SARSAN SUİKAST
İran'ın yeni seçilen cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin töreninden 12 saatten kısa bir süre sonra, uzaktan kumandalı bir bombanın neden olduğu bildirilen bir patlama, Tahran'ın merkezindeki bir ordu misafirhanesini sarstı.