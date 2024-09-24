Ortadoğu'nun etkin gücü Hizbullah kimdir?
Hizbullah, kendini "Şii Direniş Hareketi" olarak tanımlıyor. Batılı ülkelerin ve Körfez ülkelerinin ise terör örgütü listesinde yer alıyor. Adı, Allah'ın partisi ya da Allah'ın askerleri anlamına gelen ve Lübnan'da faaliyet gösteren Şii örgüt, devlet içinde devlet olarak tanımlanıyor. Peki İsrail'in yıllardır aralıklı olarak çatıştığı Hizbullah nasıl bir örgüt? Nasıl kuruldu? Gelin şimdi Hizbullah'ı daha yakından tanıyalım.
HİZBULLAH NASIL KURULDU?
Hizbullah, 1975'te başlayan ve 15 yıl süren Lübnan İç Savaşı sırasında ortaya çıktı.
Lübnan'daki bir grup Şii, İran'daki teokratik yönetimden esinlenerek İsrail işgaline karşı silahlı direniş başlattı.
Arap ülkelerinde etkisini artırmayı hedefleyen İran, bu gruba yardım etmeye başladı.
Şii grup, İran Devrim Muhafızları'nın desteğiyle militan bir örgüte dönüştü ve Hizbullah ismini aldı.