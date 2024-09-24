Ortadoğu'nun etkin gücü Hizbullah kimdir?

100 BİN SAVAŞÇISI VAR

Nasrallah'a göre Hizbullah'ın 100 bin savaşçısı var. Amerikan istihbaratına göre ise 45 bin olduğu tahmin ediyor.

Hizbullah, Lübnan siyasetine de dahil oldu. 1992'de parlamentoya girdi. 2005'ten beri kabinede yer alıyor.