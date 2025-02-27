"Ortadoğu'yu sarsabilecek değişim": PKK'ya silah bırakma çağrısı dünya basınının manşetlerinde
Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK’ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı yapması, kısa sürede dünya basınının manşetlerine yerleşti. İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Guardian, tarihi çağrıyı "Öcalan, Türkiye ve Ortadoğu'yu sarsabilecek büyük bir değişimle, grubun silahsızlanması çağrısında bulundu" başlığıyla aktardı. İşte çağrının uluslararası yankıları...
Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan, PKK’ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı yaptı.
İmralı Adası’ndaki görüşmenin ardından DEM Parti tarafından okunan mektupta “Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum” ifadeleri yer aldı.
Bu çağrı, kısa sürede dünya basınının manşetlerine yerleşti.
Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Bild, birinci manşet olarak verdiği haberde "Öcalan PKK'yı dağıtmak istiyor" başlığını kullandı.