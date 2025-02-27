"Ortadoğu'yu sarsabilecek değişim": PKK'ya silah bırakma çağrısı dünya basınının manşetlerinde

CNN: TARİHİ BİR HAMLE

Silah bırakma çağrısı Amerikan basının da gündemine oturdu.

CNN International, "Yapılan açıklamaya göre, Abdullah Öcalan tarihi bir hamleyle partisinden 'silah bırakmasını' ve kendisini feshetmesini istedi" diye yazdı.

Haberde, şu ifadeler kullanıldı: "Öcalan, PKK'dan silah bırakmalarını ve grubu feshetmelerini isteyerek Türkiye ile on yıllardır süren ve en az 40 bin kişinin ölümüne yol açtığı tahmin edilen çatışmayı sona erdirme olasılığını gündeme getirdi."