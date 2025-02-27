"Ortadoğu'yu sarsabilecek değişim": PKK'ya silah bırakma çağrısı dünya basınının manşetlerinde

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK’ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı yapması, kısa sürede dünya basınının manşetlerine yerleşti. İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Guardian, tarihi çağrıyı "Öcalan, Türkiye ve Ortadoğu'yu sarsabilecek büyük bir değişimle, grubun silahsızlanması çağrısında bulundu" başlığıyla aktardı. İşte çağrının uluslararası yankıları...

"Ortadoğu'yu sarsabilecek değişim": PKK'ya silah bırakma çağrısı dünya basınının manşetlerinde - 1

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan, PKK’ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı yaptı.

İmralı Adası’ndaki görüşmenin ardından DEM Parti tarafından okunan mektupta “Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum” ifadeleri yer aldı. 

Bu çağrı, kısa sürede dünya basınının manşetlerine yerleşti. 

Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Bild, birinci manşet olarak verdiği haberde "Öcalan PKK'yı dağıtmak istiyor" başlığını kullandı.

DÜNYA HABERLERİ

"Ortadoğu'yu sarsabilecek değişim": PKK'ya silah bırakma çağrısı dünya basınının manşetlerinde - 2

REUTERS: BÖLGE İÇİN SİYASET VE GÜVENLİK SONUÇLARI DOĞURABİLİR

İngiltere merkezli Reuters haber ajansı, çağrıyı "Öcalan, Ankara ile 40 yıllık çatışmasını sona erdirebilecek ve bölge için geniş kapsamlı siyasi ve güvenlik sonuçları doğurabilecek bir hareketle, PKK'ya silah bırakma çağrısında bulundu" ifadeleriyle duyurdu.

"Ortadoğu'yu sarsabilecek değişim": PKK'ya silah bırakma çağrısı dünya basınının manşetlerinde - 3

CNN: TARİHİ BİR HAMLE

Silah bırakma çağrısı Amerikan basının da gündemine oturdu.

CNN International, "Yapılan açıklamaya göre, Abdullah Öcalan tarihi bir hamleyle partisinden 'silah bırakmasını' ve kendisini feshetmesini istedi" diye yazdı.

Haberde, şu ifadeler kullanıldı: "Öcalan, PKK'dan silah bırakmalarını ve grubu feshetmelerini isteyerek Türkiye ile on yıllardır süren ve en az 40 bin kişinin ölümüne yol açtığı tahmin edilen çatışmayı sona erdirme olasılığını gündeme getirdi." 

"Ortadoğu'yu sarsabilecek değişim": PKK'ya silah bırakma çağrısı dünya basınının manşetlerinde - 4

THE GUARDIAN: ORTADOĞU'YU SARSABİLECEK DEĞİŞİM

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Guardian, hapisteki Öcalan'ın, "Türkiye ve Ortadoğu'yu sarsabilecek büyük bir değişimle, grubun silahsızlanması çağrısında bulunduğunu" yazdı.

Haberde "Öcalan'ın, 40 yıllık savaşın ardından verdiği mesajın geniş kapsamlı etkileri olacak" denildi.

"Ortadoğu'yu sarsabilecek değişim": PKK'ya silah bırakma çağrısı dünya basınının manşetlerinde - 5

EL CEZİRE: TARİHİ DUYURU

Arap basınının gözü de Dem Parti'nin açıklamaısndaydı.

Katar merkezli El Cezire, haberine "Tarihi duyuru. Öcalan, PKK'nın kapatılması ve silahların bırakılması talimatını verdi" başlığını attı.

"Ortadoğu'yu sarsabilecek değişim": PKK'ya silah bırakma çağrısı dünya basınının manşetlerinde - 6

KATHİMERİNİ, BARIŞ VE DEMOKRASİ VURGUSUNA DEĞİNDİ

Yunanistan gazetesi Kathimerini, silah bırakma çağrısını şu başlıkla aktardı: "Abdullah Öcalan PKK'ya dağılma çağrısı yaptı."

Haberde, Öcalan'ın "Türkiye'deki Kürt sorununun 'barış ve demokrasi' yoluyla çözülmesi çağrısında bulunduğu" belirtildi.

"Ortadoğu'yu sarsabilecek değişim": PKK'ya silah bırakma çağrısı dünya basınının manşetlerinde - 7

EURONEWS: ÖRGÜTÜN ÇAĞRIYA KULAK VERMESİ BEKLENİYOR

Avrupa merkezli Euronews, tarihi gelişmeyi aktardığı haberinde şu cümlelere yer verdi:

"Öcalan, hapiste olmasına rağmen PKK üzerinde önemli bir etkiye sahip olmaya devam ediyor. Analistler, örgüt içindeki bazı grupların direnebileceğini söylese de, örgütün Öcalan'ın yapacağı herhangi bir çağrıya kulak vermesinin beklendiğini belirtiyor." 

"Ortadoğu'yu sarsabilecek değişim": PKK'ya silah bırakma çağrısı dünya basınının manşetlerinde - 8

FRANCE 24: SURİYE VE IRAK'TA ÖNEMLİ SONUÇ DOĞURACAK

Fransız yayın kuruluşu France 24, Dem Parti'nin okuduğu çağrı metninin haberini şu şekilde aktardı:

"PKK'nın bu çağrıya kulak vermesi halinde, Türkiye'nin güneydoğusunu 40 yıldır kasıp kavuran bir çatışmanın sona ermesine kapı aralanacak ve başta komşu Suriye ve Irak olmak üzere bölge genelinde de önemli sonuçlar doğuracaktır."

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