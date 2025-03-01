Oruç tutmak vücudumuza neler yapıyor? İngiliz diyetisyen Ramazan'da sağlıklı kalmanın 4 yolunu paylaştı

Delaney'e göre orucun etkisini anlamanın en iyi yolu, vücudu bir hibrit araba gibi düşünmektir. Oruç tutmadığımız zamanlarda büyük öğünler, atıştırmalıklar ya da içecekler tükettiğimizde, vücut karbonhidratlardan elde edilen glikozu kullanır ancak oruç tuttuğumuzda, vücudun 'benzin deposu' olan karaciğer ve kaslardaki yakıt tükenmeye başlar.

Sekiz ila on iki saat sonra, vücut 'elektrik moduna' geçer ve depolanmış yağları kullanmaya başlar.