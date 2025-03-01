Oruç tutmak vücudumuza neler yapıyor? Kanıtlanmış pek çok faydası var
İngiliz diyetisyen Emer Delaney, oruç tutmanın vücut üzerinde büyük bir öz denetim oluşturduğunu ve bu tür bir öz denetimin, sağlığa çeşitli faydaları olduğunu ifade etti. Oruç tutmanın kan şekeri seviyeleri ve bağırsaklar üzerinde de iyileştirici etkileri olduğunu belirten uzman isim, teorilerini daha önce yapılan bazı bilimsel araştırmalarla da destekledi.
Delaney'e göre orucun etkisini anlamanın en iyi yolu, vücudu bir hibrit araba gibi düşünmektir. Oruç tutmadığımız zamanlarda büyük öğünler, atıştırmalıklar ya da içecekler tükettiğimizde, vücut karbonhidratlardan elde edilen glikozu kullanır ancak oruç tuttuğumuzda, vücudun 'benzin deposu' olan karaciğer ve kaslardaki yakıt tükenmeye başlar.
Sekiz ila on iki saat sonra, vücut 'elektrik moduna' geçer ve depolanmış yağları kullanmaya başlar.