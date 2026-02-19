Oruç tutuyor, tövbe ederek arınıyorlar. Kül Çarşambası nedir?

Kül Çarşambası'nın kendine özgü birkaç özelliği vardır. Diğer ayinlerin aksine bu ayinde tövbe ayini atlanır, onun yerine küller sürülür. Büyük Perhiz döneminin ciddiyeti sebebiyle Gloria veya Alleluia'da (Ayinlerde tanrıya sevinçli övgüleri dile getirmek için kullanılan sözcükler) söylenmez. Onların yerine ayinde seçilen ilahiler akapella olarak söylenir. Söylenen şarkı ve ilahiler, Tanrı'nın merhametine odaklanan hüzünlü ve düşünceli temalardan oluşur.

Vaazdan sonra rahip, sürülecek küllerin üzerine dua eder, külü kabul edecek kişilerin üzerine de Tanrı'nın bereketini dileyerek külleri kutsal suyla serper. Rahip külleri bir haç şeklinde sürer ve şöyle der:

“Tövbe edin ve İncil'e iman edin” veya “Unutmayın ki siz topraksınız ve toprağa geri döneceksiniz.”

Ritüelin ardından kutsal alana geri dönülür. İnanç bildirgesi okunmaz ancak ayinin geri kalanı olduğu gibi devam eder.