Örümcek Adam'dan Papa'ya maske hediyesi

Katoliklerin Ruhani lideri Papa Francis sıra dışı bir isimle buluştu. Papa süper kahraman Örümcek Adam kostümü giyen biriyle bir araya geldi. Ziyaretçisi Papa'ya Örümcek Adam maskesi de hediye etti.

NTV Haber 24.06.2021 - 14:42

Örümcek Adam'dan Papa'ya maske hediyesi - 1
Vatikan'da alışılmadık bir manzara vardı.
Örümcek Adam'dan Papa'ya maske hediyesi - 2
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in dinleyecileri arasına bir süper kahraman dahil oldu.
Örümcek Adam'dan Papa'ya maske hediyesi - 3
Örümcek Adam, VIP bölümünde oturdu.
Örümcek Adam'dan Papa'ya maske hediyesi - 4
Ayinin ardından Papa Francis, Örümcek Adam'la bir araya da geldi.
Örümcek Adam'dan Papa'ya maske hediyesi - 5
Ziyaretçisi Papa'ya Örümcek Adam maskesi hediye etti.
Örümcek Adam'dan Papa'ya maske hediyesi - 6
Vatikan'da Örümcek Adam kostümü giyerek dikkatleri üzerine çeken kişi 27 yaşındaki Mattia Villardita.
Örümcek Adam'dan Papa'ya maske hediyesi - 7
Villardita, İtalya'nın kuzeyinde yaşıyor.
Örümcek Adam'dan Papa'ya maske hediyesi - 8
27 yaşındaki genç adam aüper kahraman kıyafetleri giyerek hasta çocuklara yaptığı ziyaretlerle tanınıyor.
Örümcek Adam'dan Papa'ya maske hediyesi - 9
İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, geçen yıl yaptığı hayır işlerinden dolayı Villardita'a ödül vermişti.
Örümcek Adam'dan Papa'ya maske hediyesi - 10
Örümcek Adam'dan Papa'ya maske hediyesi - 11
Örümcek Adam'dan Papa'ya maske hediyesi - 12
Örümcek Adam'dan Papa'ya maske hediyesi - 13
Örümcek Adam'dan Papa'ya maske hediyesi - 14

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