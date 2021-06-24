Örümcek Adam'dan Papa'ya maske hediyesi

Katoliklerin Ruhani lideri Papa Francis sıra dışı bir isimle buluştu. Papa süper kahraman Örümcek Adam kostümü giyen biriyle bir araya geldi. Ziyaretçisi Papa'ya Örümcek Adam maskesi de hediye etti. Vatikan'da alışılmadık bir manzara vardı. Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in dinleyecileri arasına bir süper kahraman dahil oldu. Örümcek Adam, VIP bölümünde oturdu. Ayinin ardından Papa Francis, Örümcek Adam'la bir araya da geldi. Ziyaretçisi Papa'ya Örümcek Adam maskesi hediye etti. Vatikan'da Örümcek Adam kostümü giyerek dikkatleri üzerine çeken kişi 27 yaşındaki Mattia Villardita. Villardita, İtalya'nın kuzeyinde yaşıyor. 27 yaşındaki genç adam aüper kahraman kıyafetleri giyerek hasta çocuklara yaptığı ziyaretlerle tanınıyor. İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, geçen yıl yaptığı hayır işlerinden dolayı Villardita'a ödül vermişti.